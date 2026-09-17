Thales apresenta o HexaForce: sistema de comando e controle soberano, impulsionado por IA, para a OTAN e nações aliadas

A Thales, líder global em tecnologias avançadas nas áreas de defesa, aeroespaço, cibernética e digital, anunciou o lançamento do HexaForce, seu sistema de comando e controle (C2) multidomínio de última geração, aprimorado por inteligência artificial (IA). Desenvolvido especificamente para apoiar a soberania nacional, o HexaForce responde rapidamente e com eficácia ao enorme crescimento dos dados operacionais e ao ritmo acelerado dos conflitos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260917412685/pt/

HexaForce_2026©Thales

“Algumas forças armadas precisam de uma plataforma de dados dedicada, enquanto outras necessitam de interfaces operacionais entre domínios para se conectar aos aliados e complementar seus sistemas, ou de funções de comando multidomínio mais ágeis, com o uso de inteligência artificial de ponta. Com o HexaForce, a Thales oferece uma solução soberana adaptada a cada uma dessas necessidades operacionais, estabelecendo um novo referencial em C2 multidomínio para os países da OTAN e seus aliados em um cenário de intensificação dos conflitos de alta intensidade.”— Christophe Salomon, vice-presidente executivo de Comunicações Seguras e Sistemas de Informação da Thales

1. Um sistema de comando e controle multidomínio

O HexaForce opera de maneira integrada em todos os domínios operacionais: terrestre, aéreo, marítimo, cibernético, de espectro eletromagnético, espacial e de operações de informação. Com uma arquitetura resiliente e distribuída, essa plataforma coordena os sistemas existentes nas Forças Armadas nacionais e em coalizões, acelerando a tomada de decisões e garantindo vantagem operacional em todos os níveis de comando.

2. Capacidades aprimoradas impulsionadas pela IA cortAIx

O HexaForce utiliza os recursos de inteligência artificial do cortAIx, acelerador de IA da Thales que conta com 800 engenheiros e cientistas de dados trabalhando em estreita colaboração com os especialistas em defesa do Grupo.

Ao integrar modelos de linguagem de grande porte (LLMs) de última geração e inteligência artificial (IA) agêntica, o HexaForce proporciona ganhos concretos para os operadores em todas as etapas de uma missão.

Ciclos de planejamento mais curtos

Compreensão mais completa do quadro operacional

Compartilhamento e consolidação em tempo real de quadros situacionais táticos e operacionais

Tomada de decisão acelerada

Alocação aprimorada de efetores

Manutenção e suporte otimizados em campo.

Com a utilização de IA, o HexaForce amplia drasticamente o processamento de dados e a inteligência operacional. Sua solução automatiza a análise, a correlação e a priorização de grandes volumes de dados de fontes militares, de código aberto e civis, elevando a agilidade e o ritmo das operações militares. Atualmente, fases de testes em ambiente real estão abrindo caminho para a sua implementação em larga escala, com o objetivo de elevar a capacidade de processamento de 100 para 1.000 alvos por dia.

Essa superioridade operacional se baseia diretamente no feedback operacional do Artemis.IA, uma plataforma centrada em dados implementada junto ao Ministério das Forças Armadas da França desde 2023 e que comprovou sua capacidade de processar dados de múltiplas fontes e sua escalabilidade.

3. Integração contínua dos níveis tático ao estratégico

Atualmente, o HexaForce é a única solução do mercado capaz de orquestrar todos os recursos das Forças Armadas e de seus parceiros da coalizão, abrangendo desde comandantes estratégicos até unidades táticas. Com uma rede de dados distribuída, ele é projetado para permanecer resiliente mesmo em condições de comunicação bastante prejudicadas.

4. Arquitetura aberta e interoperável

O HexaForce combina uma plataforma de software central com aplicativos de comando multidomínio. Baseada em padrões de código aberto, sua arquitetura aberta e interoperável foi rigorosamente testada, especialmente durante o exercício CWIX 2026 da OTAN. Esse projeto garante controle soberano total sobre os fluxos de dados de entrada e saída, sem exigir a exposição dos dados.

O HexaForce oferece suporte nativo aos padrões de segurança centrada em dados (DCS) e rede federada de missões (FMN). Diferentemente de sistemas fechados e proprietários, ele possibilita a integração dos parceiros tecnológicos escolhidos pelos países em um ambiente controlado e modular, proporcionando desempenho operacional máximo aliado à plena soberania nacional. Como solução aberta e multidomínio, oferece recursos completos de C2, com conectividade perfeita a sistemas legados de fornecedores terceirizados.

5. Desenvolvido em parceria com as Forças de Linha de Frente

O HexaForce é um marco de agilidade no desenvolvimento de software militar. Criado em ciclos curtos de feedback, em colaboração com as Forças Armadas, ele integra continuamente os requisitos dos usuários finais em todas as etapas.

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder global em tecnologias avançadas para os setores de defesa, aeroespacial, cibernético e digital. Seu portfólio de produtos e serviços inovadores ajuda a superar diversos desafios relevantes, como soberania, segurança, sustentabilidade e inclusão. O Grupo destina 4,5 bilhões de euros por ano para pesquisa e desenvolvimento em áreas-chave, particularmente em ambientes críticos, como inteligência artificial, cibersegurança, tecnologias quânticas e de nuvem. A Thales possui mais de 85 mil funcionários em 65 países. Em 2025, o grupo registrou faturamento de 22,1 bilhões de euros.

VISITE

Thales Group

Thales

Imagens recentes da Thales e de suas atividades nas áreas de defesa, aeroespacial, cibernética e digital estão disponíveis na biblioteca de mídia da Thales. Para solicitações específicas, entre em contato com a equipe de relações com a imprensa.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260917412685/pt/

ASSESSORIA DE IMPRENSA

Thales, relações com a imprensa

marion.bonnet@thalesgroup.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

+33(0)660384892