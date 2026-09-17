IA nas telecoms: reduzindo a distância entre adoção e o ROI

O setor de telecomunicações vive um paradoxo. De um lado, é a indústria que mais avança na adoção de inteligência artificial agêntica: 48% das empresas de telecom já implantaram sistemas de IA agêntica em pelo menos uma função central do negócio até o primeiro trimestre de 2026, contra uma média de 26% nas demais indústrias. De outro, a maioria ainda não consegue provar, em números, que esse investimento está voltando.

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Uma pesquisa da NVIDIA com cerca de mil profissionais do setor mostrou que quase nove em cada dez operadoras planejam aumentar o orçamento de IA em 2026, salto em relação aos 65% registrados um ano antes, e 90% dos entrevistados afirmaram que a IA já impulsiona receita e reduz custos ao mesmo tempo. Ainda assim, analistas apontam que essa confiança não é unânime: segundo a ABI Research, os desafios recentes de monetização do 5G deixam as operadoras mais cautelosas em relação a novos investimentos em IA, e boa parte dos projetos de automação de rede segue em fase de teste, sem benchmark validado ou consenso arquitetônico que permita ganhar escala.

Onde a integração certa faz diferença

É diante desse cenário, com operadoras gigantes, com alto volume de investimento em jogo, prazos críticos e sistemas legados sensíveis, que a forma como a IA é implementada passa a pesar tanto quanto a tecnologia escolhida. Um exemplo recente ilustra o ponto: diante de um prazo crítico de entrega, a Zup Innovation, empresa brasileira de tecnologia do Grupo Itaú Unibanco, foi acionada por uma multinacional de telecomunicações para acelerar o desenvolvimento de uma plataforma usando Claude Code (CLI) e agentes de IA, recorrendo à orquestração de agentes para dar conta de um cronograma que, pelos métodos tradicionais, dificilmente seria cumprido. Como resultado, a Zup conseguiu reduzir em 97% o ciclo de desenvolvimento e ganhou 60% de agilidade operacional na força-tarefa, sem necessidade de horas extras.

"Números como esse se tornam possíveis por causa do constante investimento em capacitação do time. Com o Claude, por exemplo, formalizamos uma aproximação neste ano, quando passamos a integrar a Claude Partner Network, da Anthropic, no track de serviços. Tivemos profissionais capacitados no uso e implementação do Claude, cobrindo desde o desenvolvimento de agentes até a padronização e conexão de dados, além de produtividade em engenharia de software assistida por IA. A certificação nos habilita a oferecer implementações customizadas de IA generativa, automação de processos, análise de documentos e assistentes inteligentes alinhados aos objetivos estratégicos de cada cliente e garantindo governança e segurança", afirma Marcos Bonas, Vice-Presidente de Engenharia, Arquitetura e Vendas da Zup.

O caso não é isolado dentro do portfólio da empresa: em outro projeto para uma multinacional de telefonia, a companhia relata ter reduzido em 50% os custos de infraestrutura em 50% utilizando Amazon Bedrock, indicando um padrão de atuação focado em operações críticas de grandes players do setor, não em pilotos pontuais.

Para esse público, a proposta da Zup é reduzir a distância entre o estado da arte em IA generativa e sua aplicação prática dentro de operações fortemente reguladas, técnicas e de escala. "Nosso objetivo é ajudar cada cliente a diminuir a distância entre adotar IA e conseguir medir retorno sobre ela", conta Bonas.

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Os números do setor deixam claro que a corrida por IA na telecom já não é mais uma questão de "se", mas de "como". Entre a pressão por resultado rápido, o peso do legado técnico e o risco de multiplicar dívida técnica com agentes mal governados, o desafio real das operadoras, sobretudo das que lidam com alto volume de investimento e infraestrutura crítica, passa a ser menos sobre escolher qual modelo de IA usar, e mais sobre com quem e como implementá-lo.