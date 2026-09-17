Empresa investe no conceito wellness em novo empreendimento

Flamboyant Urbanismo, empresa que atua em Goiás, lançou o Tempo Flamboyant Residencial, um complexo habitacional em Goiânia que adota o conceito wellness para estimular a saúde física, mental e emocional dos moradores. O projeto, com entrega prevista para o segundo semestre de 2029, está localizado próximo ao Parque Flamboyant e ao Flamboyant Shopping, e segue o modelo de "cidade em 15 minutos", integrando moradia, comércio, serviços e lazer, próximos ao entorno.

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O empreendimento oferece quatro opções de plantas - 54?m², 80?m², 85?m² e 92?m² - e inclui uma área de lazer ampla com haloterapia, saunas infravermelho e seca, piscinas de contraste, cascata cervical, escalda?pés e espaços destinados ao treinamento, meditação e relaxamento. As áreas comuns são projetadas pela Cardim Arquitetura Paisagística, enquanto os interiores dos decorados contam com a assinatura de Patricia Martinez Arquitetura, reforçando a presença de elementos biofílicos que conectam os ambientes internos às áreas verdes.

O conceito wellness tem ganhado relevância no mercado imobiliário internacional e, segundo pesquisa da Brain Inteligência Estratégica, 78?% dos entrevistados consideram que empreendimentos que incorporam práticas de bem?estar influenciam positivamente sua decisão de compra. Entre os atributos mais valorizados estão áreas verdes, espaços para atividades físicas, conforto acústico, iluminação adequada e ambientes projetados para promover saúde.

Com assinatura de arquitetura do escritório FGMF, o residencial busca equilibrar a relação entre edifício, moradores e o entorno urbano, respeitando as dimensões do Parque Flamboyant e da cidade. O projeto prevê um mall administrado pela marca Flamboyant, fundadora de um dos principais shoppings do país, referência no mercado de luxo e marcas premium. O shopping acaba de anunciar investimentos para entregar a maior ampliação de história do empreendimento. Com a expansão, além das 300 marcas presentes, contará com um complexo multiuso integrado, reunindo novas lojas, restaurantes, salas de cinema, um supermercado de grande porte, um centro médico, uma torre corporativa e outra destinada a hotel e residências com serviços. Com inauguração prevista para o segundo semestre de 2029, o projeto acrescentará 37 mil metros quadrados de Área Bruta Locável (ABL) ao shopping, ampliando ainda mais sua oferta de comodidade para a região.

Henrique Cerqueira, superintendente da Flamboyant Urbanismo, afirma que o Tempo Flamboyant Residencial "chega com uma proposta de viver a cidade a partir de um olhar mais amplo sobre longevidade e qualidade de vida, valorizando o tempo dos moradores". Ele acrescenta que a iniciativa visa "criar novas centralidades, aproximando moradia, trabalho, comércio, serviços, convivência e lazer em uma mesma região", reforçando a estratégia de oferecer uma rotina mais prática e tempo livre para os residentes.

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A proposta do empreendimento alinha?se às diretrizes urbanísticas contemporâneas, ao integrar arquitetura, paisagismo e uso misto, e ao promover a conexão entre vizinhança e natureza, atendendo à demanda crescente por ambientes residenciais que favoreçam bem?estar e sustentabilidade.