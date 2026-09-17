Medisca lança divisão global de peptídeos

A Medisca anunciou hoje o lançamento da Medisca Peptides, uma divisão global dedicada a expandir o acesso a peptídeos com grau de API e a construir uma plataforma integrada de peptídeos para os mercados farmacêutico e de medicina personalizada em todo o mundo. À medida que o cenário de peptídeos evolui, a Medisca está construindo proativamente as capacidades e a infraestrutura necessárias para dar suporte a peptídeos com grau de API dentro das estruturas regulatórias aplicáveis.

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O lançamento representa um compromisso significativo de longo prazo com os peptídeos, incluindo a expansão do portfólio da Medisca, parcerias estratégicas de fabricação e a infraestrutura farmacêutica necessária para apoiar o crescimento da categoria. Também sinaliza a ambição da Medisca de se tornar uma força líder na próxima geração de inovação em peptídeos.

Para a Medisca, a oportunidade é familiar.

Há mais de 35 anos, a empresa foi fundada para ajudar a preencher a lacuna entre os padrões farmacêuticos necessários para as farmácias de manipulação e os ingredientes de qualidade aos quais elas tinham fácil acesso. Hoje, com a emergência dos peptídeos como uma importante área de inovação farmacêutica e medicina personalizada, a Medisca vislumbra outro momento decisivo para o setor; um momento em que a qualidade, a responsabilidade regulatória e o acesso responsável serão cruciais para o futuro da categoria.

A categoria está crescendo. A Medisca pretende ajudar a definir o padrão.

“Quando fundei a Medisca, vi uma oportunidade de aproximar a manipulação farmacêutica dos padrões da indústria farmacêutica tradicional, oferecendo às farmácias de manipulação um acesso mais fácil a ingredientes com grau de IFA (Ingrediente Farmacêutico Ativo) e exigindo um padrão mais elevado para esses ingredientes”, disse Antonio dos Santos, fundador e CEO da Medisca. “Hoje, vejo uma oportunidade semelhante com os peptídeos. Não estamos entrando nesse mercado para segui-lo. Pretendemos ajudar a moldá-lo.”

Definindo um padrão mais elevado para a qualidade dos peptídeos

A abordagem da Medisca começa na origem. A empresa selecionou parceiros de fabricação consolidados que compartilham sua mentalidade de priorizar a qualidade, dando ênfase à experiência farmacêutica, sistemas de qualidade comprovados, expertise em fabricação e práticas robustas de qualidade e conformidade.

A Medisca aplicará processos estabelecidos para qualificação de fabricantes, testes de produtos, documentação e supervisão da cadeia de suprimentos aos APIs peptídicos que comercializa. Esses controles são particularmente importantes para peptídeos, onde a complexidade de fabricação, a caracterização, a pureza e as impurezas relacionadas a peptídeos apresentam considerações de qualidade específicas. A Medisca está comprometida em operar dentro das estruturas regulatórias aplicáveis ??e em apoiar o acesso responsável a APIs peptídicos.

Construindo uma Plataforma Integrada de Peptídeos

A Medisca Peptides vai além do fornecimento de APIs, reunindo expertise em formulação, tecnologias e equipamentos de manipulação, serviços analíticos, educação e suporte técnico.

Ao conectar essas capacidades em uma única plataforma, a Medisca visa apoiar profissionais de saúde e parceiros farmacêuticos com os ingredientes e a expertise necessários para navegar no cenário em constante evolução dos peptídeos.

“Os profissionais de saúde e os parceiros farmacêuticos precisam ter confiança na qualidade e na origem de um IFA peptídico, mas também precisam da experiência e da infraestrutura para colocar a inovação em prática”, disse Charlie Guerini, diretor comercial da Medisca. “É isso que estamos construindo com a Medisca Peptides: uma plataforma integrada que reúne um portfólio crescente de IFAs, parceiros de fabricação cuidadosamente selecionados, fornecimento confiável e a experiência técnica em que nossos clientes confiam há décadas.”

Moldando o Futuro da Inovação em Peptídeos

O lançamento marca o início de uma estratégia plurianual mais ampla para estabelecer a Medisca como líder global em qualidade, fornecimento e inovação de peptídeos.

A Medisca expandirá seu portfólio de IFAs peptídicos e seus relacionamentos estratégicos de fabricação, investindo nas capacidades científicas, analíticas, de formulação, técnicas e educacionais necessárias para impulsionar oportunidades em toda a indústria farmacêutica e medicina personalizada.

Além do fornecimento, a Medisca assumirá um papel de liderança ativa na definição do futuro dos peptídeos, defendendo salvaguardas adicionais, transparência, acesso responsável e padrões de qualidade adequados, trabalhando em conjunto com fabricantes, profissionais de saúde e outras partes interessadas do setor à medida que a ciência, a regulamentação e a prática clínica evoluem.

A ambição é clara: ajudar a definir a próxima geração de peptídeos, reunindo a qualidade, a experiência e as soluções integradas necessárias para impulsionar a categoria.

A Medisca Peptides começará a ser lançada em mercados globais selecionados, com anúncios adicionais sobre o portfólio, parcerias estratégicas e novas capacidades a serem divulgados posteriormente.

Sobre a Medisca

Fundada em 1989, a Medisca é líder em medicina personalizada e soluções para a cadeia de suprimentos farmacêuticos, com um vasto portfólio de mais de 2.000 produtos, complementado por uma biblioteca de mais de 10.000 fórmulas de medicamentos proprietárias e personalizadas, além de expertise e serviços em manipulação farmacêutica, educação continuada em saúde e testes analíticos. Fornecendo soluções sob medida para diversos setores de bem-estar em inúmeros mercados globais, a Medisca está preenchendo as lacunas na área da saúde e promovendo o bem-estar personalizado para todos. Para mais informações, acesse www.medisca.com e nos siga no LinkedIn, Facebook e YouTube.

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