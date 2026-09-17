Nova Lei estabelece três papéis em licitações públicas

A consolidação do novo marco legal das licitações vem promovendo mudanças significativas na forma como empresas e profissionais atuam nas contratações públicas brasileiras. A modernização dos procedimentos administrativos, aliada à ampliação das exigências de planejamento e governança, tem impulsionado a demanda por qualificação técnica em diferentes áreas relacionadas às compras governamentais.

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Com a digitalização dos processos e a adoção de novas ferramentas de gestão previstas na legislação, analistas de licitações, consultores especializados e empresários passaram a desempenhar funções cada vez mais estratégicas dentro do mercado público. O cenário acompanha a evolução das contratações governamentais e o fortalecimento dos mecanismos de transparência e controle.

A implementação da Lei nº 14.133/2021 consolidou uma nova etapa das contratações públicas no Brasil. O marco legal trouxe mudanças relacionadas ao planejamento das compras governamentais, à gestão de riscos, à transparência e à governança, ampliando a necessidade de profissionais qualificados para atuar em diferentes etapas dos processos licitatórios.

De acordo com informações disponíveis no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), criado pela nova legislação para centralizar a divulgação dos procedimentos licitatórios e contratos administrativos, os processos passaram a seguir regras mais estruturadas e integradas digitalmente, ampliando a visibilidade das oportunidades de contratação pública.

Nesse contexto, três perfis assumem papel relevante nas contratações governamentais: o analista de licitações, o consultor especializado e o empresário participante de certames públicos.

O analista de licitações atua no acompanhamento técnico dos procedimentos, realizando estudos de editais, análise documental, planejamento de participação em certames e monitoramento das exigências previstas na legislação. A nova lei também reforçou a importância de instrumentos como o Plano de Contratações Anual (PCA), os Estudos Técnicos Preliminares (ETPs) e o gerenciamento de riscos, exigindo maior preparo técnico dos profissionais envolvidos.

Já o consultor especializado desempenha função de assessoramento para organizações que participam de licitações públicas. Entre suas atribuições estão a interpretação de editais, a orientação sobre documentação, o acompanhamento de recursos administrativos e a análise dos critérios de julgamento previstos na legislação. A ampliação das exigências de governança e compliance tornou esse suporte ainda mais relevante para empresas que buscam participar do mercado público.

O empresário, por sua vez, passou a atuar em um ambiente regulatório mais estruturado, que demanda planejamento, regularidade documental e capacidade de execução contratual. A legislação estabelece mecanismos destinados a aumentar a eficiência das contratações públicas e fortalecer a competitividade entre fornecedores, exigindo que as empresas estejam preparadas para atender aos requisitos legais e operacionais dos processos licitatórios.

Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, as contratações públicas movimentam centenas de bilhões de reais anualmente, demonstrando a relevância econômica do setor e sua influência sobre diversos segmentos da economia brasileira. O volume de procedimentos registrados nos sistemas oficiais evidencia a dimensão desse mercado e a necessidade crescente de profissionais capacitados para atuar em sua operacionalização.

Para Flavia Vianna, especialista em Licitações e Contratos Administrativos, mentora e coordenadora de programas de formação profissional na área, a consolidação da Lei nº 14.133 representa uma mudança estrutural na forma como o poder público planeja e conduz suas contratações, exigindo maior qualificação técnica dos agentes envolvidos e das empresas participantes.

Segundo a coordenadora, a modernização dos processos licitatórios também acompanha a ampliação do uso de plataformas eletrônicas e da digitalização das etapas de contratação, tendência observada em diferentes esferas da administração pública que contribui para ampliar o acesso às oportunidades de fornecimento ao setor público.

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Com a consolidação do novo regime jurídico das licitações, a qualificação técnica de profissionais e organizações tornou-se elemento relevante para a adequada participação nos processos de contratação pública, contribuindo para maior conformidade legal, transparência e eficiência nas relações entre administração pública e fornecedores privados.