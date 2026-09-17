Escovar bem os dentes é mais difícil do que a maioria das pessoas imagina — Nova pesquisa confirma por que a tecnologia por trás da Oral-B iO é a melhor maneira de ajudar você a fazer isso corretamente

Oral-B, marca de escovas de dentes nº 1 usada e recomendada por dentistas em todo o mundo, anunciou hoje novas evidências que reforçam a superioridade da tecnologia Oral-B iO. Em uma meta-análise de rede independente, revisada por pares e publicada em 2026, que abrangeu 19 estudos clínicos randomizados com mais de 1.300 participantes, a tecnologia oscilatória-rotatória da Oral-B iO foi classificada em primeiro lugar na remoção de placa bacteriana e na redução da gengivite.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260911581153/pt/

The Oral-B iO9 features an interactive color display that tracks your brushing time, shows a two-minute timer, lets you cycle through cleaning modes, and greets you with a smile when you finish.

A maioria das pessoas acredita que está escovando os dentes de forma eficaz, mas escovar bem é mais difícil do que parece. A placa bacteriana frequentemente permanece nas áreas mais difíceis de limpar, incluindo a linha da gengiva, os espaços entre os dentes e ao redor dos molares. De fato, 80% das pessoas deixam passar pelo menos uma área durante a escovação, e 60% não higienizam adequadamente os molares. Com o tempo, esse acúmulo de placa pode afetar a saúde bucal e o bem-estar.

"As pessoas escovam os dentes todos os dias, mas fazer isso de forma eficaz nas áreas mais importantes nem sempre é fácil", afirmou Svetlana Farrell, DDS, PhD, diretora sênior de Ciências da Saúde Bucal e Relações Científicas Profissionais. "A Oral-B iO foi desenvolvida com base em uma realidade simples: escovar bem os dentes é mais difícil do que a maioria das pessoas imagina. Ela facilita a obtenção de uma limpeza superior, orientando as pessoas a escovarem de maneira mais completa e com a pressão correta."

A comprovação é clara: a Oral-B iO limpa melhor

Em 19 estudos clínicos randomizados envolvendo mais de 1.300 participantes, a tecnologia oscilatória-rotatória da Oral-B iO foi classificada em primeiro lugar na remoção de placa bacteriana e na redução da gengivite, segundo uma meta-análise de rede independente revisada por pares e publicada em 2026.

As descobertas somam-se a um conjunto mais amplo de evidências que comprovam a superioridade da Oral-B, incluindo mais de 120 publicações revisadas por pares sobre a tecnologia de cabeça redonda e o desempenho de limpeza da marca.

Estudo após estudo confirma que a tecnologia Oral-B iO limpa melhor, removendo mais placa bacteriana e ajudando as pessoas a conquistarem gengivas mais saudáveis. A Oral-B iO remove 100% mais placa do que uma escova manual e proporciona gengivas 100% mais saudáveis. Evidências clínicas mostram que a Oral-B iO ajuda 88% das pessoas com problemas gengivais iniciais a recuperarem a saúde das gengivas — um índice quatro vezes maior do que o obtido com a escovação manual — e é 60% mais eficaz do que uma escova sônica premium na limpeza da linha da gengiva, local onde os problemas gengivais frequentemente persistem.

"O controle eficaz da placa bacteriana é fundamental para a saúde gengival, mas muitos pacientes têm dificuldade em manter a técnica, o tempo de escovação, a pressão e a cobertura adequados em casa", afirmou o Prof. Liran Levin, professor de Periodontia e chefe do Departamento de Odontologia Especializada da Northeast Ohio Medical University. "O que se destaca nessas evidências é que a Oral-B iO não apenas demonstra remover mais placa e promover gengivas mais saudáveis, mas também foi projetada para ajudar as pessoas a escovarem os dentes de forma completa, utilizando a pressão correta e mantendo uma escovação melhor no dia a dia. É aí que a inovação pode fazer uma diferença significativa no intervalo entre as consultas odontológicas."

Escovar bem os dentes é mais difícil do que a maioria das pessoas imagina, e nem todas as escovas — mesmo as elétricas — limpam da mesma maneira. A Oral-B iO torna mais fácil obter uma limpeza superior.

A superioridade da Oral-B iO começa com sua tecnologia de oscilação-rotação, combinada à exclusiva cabeça de escova redonda inspirada pelos dentistas, facilitando uma limpeza de qualidade superior. A cabeça redonda envolve e se adapta a cada dente, ajudando a remover a placa onde ela mais se acumula. Rotações sincronizadas, microvibrações e orientação inteligente de pressão ajudam as pessoas a escovar de forma mais completa, limpando profundamente, porém com delicadeza; evitam a escovação com força excessiva e permitem alcançar áreas de difícil limpeza com menos esforço.

Simplesmente ao mudar para a iO, as pessoas já escovam melhor: pesquisas mostram que 84% dos usuários alcançaram todas as superfícies internas dos dentes após uma semana de uso — um índice significativamente maior do que os 44% observados com a escovação manual em estudos anteriores.

Hábitos para melhorar a escovação começam cedo

Esse desafio é ainda mais importante para crianças que estão aprendendo a escovar os dentes de maneira eficaz. Bons hábitos de saúde bucal começam cedo, mas as crianças precisam de ajuda para desenvolver a motivação, a técnica e a rotina de escovação duas vezes ao dia que tornam a escovação eficaz mais fácil de manter ao longo do tempo.

A Oral-B iO Kids ajuda a tornar a escovação mais fácil e divertida. Em pesquisas sobre o uso do produto, 90% das crianças afirmam adorar escovar os dentes com a Oral-B iO Kids, 84% dos pais dizem que seus filhos se sentem motivados a escovar os dentes duas vezes ao dia por dois minutos, 83% das crianças dizem que a escova desperta nelas a vontade de escovar os dentes com mais frequência e 88% das crianças afirmam que a Oral-B iO Kids facilita a escovação de todas as áreas da boca.

A Oral-B iO Kids remove 1,5 vezes mais placa bacteriana do que uma escova de dentes manual, inclusive nos molares de difícil acesso, e é a única tecnologia de escova de dentes elétrica a receber o Selo de Aprovação da Academia Europeia de Odontopediatria (EAPD) para crianças a partir de 3 anos.

“Entre o trabalho, a escola e as atividades, a vida fica agitada e nossas rotinas diárias nem sempre correspondem às nossas melhores intenções”, disse a Dra. Jeanette MacLean, DDS.Diplomada pelo Conselho Americano de Odontopediatria e membro da Academia Americana de Odontopediatria. “Como odontopediatra e mãe, valorizo ??recursos que despertam o interesse das crianças pela escovação, ajudando-as a escovar com calma e a alcançar as áreas que costumam deixar passar. É uma ajudinha extra para incentivar os hábitos saudáveis ??que pedimos que elas mantenham todos os dias.”

Uma limpeza superior é um investimento inteligente em bocas mais saudáveis ??para a vida toda

Hábitos de escovação melhores e gengivas mais saudáveis ??fazem mais do que apenas melhorar a saúde bucal no dia a dia; eles também podem ajudar a reduzir a necessidade de tratamentos mais intensivos ao longo do tempo. A saúde bucal está ligada ao bem-estar geral, e a prevenção realizada em casa pode ajudar a diminuir a necessidade de tratamentos futuros, bem como o desconforto e os custos associados. Uma pesquisa realizada pela P&G e pela Academia Americana de Médicos de Família revelou que, embora muitas pessoas se preocupem com a saúde bucal, poucas associam espontaneamente essa questão à saúde do corpo como um todo — o que evidencia uma oportunidade de transformar os cuidados bucais diários em um verdadeiro ato de prevenção.

A prevenção também é importante para o meio ambiente. Uma avaliação de ciclo de vida revisada por pares, publicada no Journal of Dentistry, constatou que o tratamento de doença periodontal avançada pode estar associado a um impacto ambiental até cerca de 10 vezes maior em comparação com a manutenção da saúde periodontal por meio da prevenção em casa. O estudo também revelou que as intervenções clínicas representam cerca de 90% do impacto ambiental total ao longo da jornada de tratamento periodontal modelada, reforçando a prevenção domiciliar como um fator importante para pacientes, sistemas de saúde e o meio ambiente.

"Uma limpeza superior não se resume apenas à sensação que você tem nos dentes hoje", disse Svetlana Farrell, DDS, PhD, diretora sênior de Ciências da Saúde Bucal e Relações Científicas Profissionais. "Ao ajudar as pessoas a removerem mais placa bacteriana, manterem gengivas mais saudáveis ??e promoverem uma boca mais saudável, a Oral-B iO ajuda a transformar a escovação diária em um hábito simples que favorece a saúde bucal a longo prazo."

Projetada para bocas reais e hábitos de escovação reais

A Oral-B iO foi desenvolvida com base em uma verdade simples: cada boca é diferente. Bocas reais têm curvas, espaços apertados, molares de difícil acesso e áreas que as pessoas frequentemente deixam passar. A exclusiva cabeça redonda da Oral-B envolve e se adapta a cada dente, enquanto a tecnologia avançada ajuda a orientar as pessoas a realizarem uma limpeza completa, porém delicada, utilizando a pressão correta e desenvolvendo melhores hábitos de escovação.

Para os consumidores, a Oral-B iO torna mais fácil alcançar uma limpeza superior todos os dias. Para os pais, a Oral-B iO Kids ajuda a tornar a escovação mais eficiente, envolvente e fácil de incentivar. Para os profissionais de odontologia, a Oral-B iO ajuda os pacientes a transformar orientações em ações práticas entre as consultas.

Afinal, quando escovar bem os dentes é mais difícil do que a maioria das pessoas imagina, a melhor tecnologia é aquela que facilita acertar na escovação todos os dias. Não é à toa que a Oral-B é a marca de escovas de dente nº 1 usada e recomendada por dentistas em todo o mundo e conta com a confiança de milhões de consumidores globalmente.

Sobre a Oral-B

Fundada em 1950 por um periodontista da Califórnia, a Oral-B® inventou uma escova de dentes inovadora para ajudar seus pacientes a obterem dentes e gengivas mais saudáveis em casa. Fiel à sua missão, a Oral-B® é hoje líder mundial no mercado de escovação, que movimenta mais de 5 bilhões de dólares. Pertencente à Procter & Gamble, a marca produz escovas de dentes elétricas, cremes dentais para adultos e crianças, irrigadores orais e produtos interdentais.

Sobre a Procter & Gamble

A P&G atende consumidores de todas as partes do mundo com um dos portfólios mais fortes de marcas líderes, confiáveis ??e de qualidade, incluindo Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® e Whisper®. A comunidade P&G inclui operações em cerca de 70 países. Visite https://www.pg.com para conhecer as últimas notícias e informações sobre a P&G e suas marcas. Para outras notícias da P&G, visite-nos em https://www.pg.com/news.

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Cristina Morillogomez, morillogomez.c@pg.com