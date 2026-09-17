IFF lança Omni-Bos™ PHY com o objetivo de apoiar produtores de leite a obter mais valor da alimentação animal

A IFF (NYSE: IFF), líder global em sabores, fragrâncias e biociências, anunciou hoje o lançamento do Omni-Bos™ PHY, uma nova enzima fitase desenvolvida especificamente para bovinos leiteiros. A tecnologia ajuda os produtores a melhorar o aproveitamento de nutrientes e a eficiência alimentar ao liberar nutrientes presentes na ração, permitindo que as vacas obtenham maior valor dos ingredientes utilizados na alimentação. O Omni-Bos™ PHY será lançado inicialmente nas regiões do Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260916088431/pt/

IFF has launched Omni-Bos™ PHY, a phytase enzyme developed specifically for dairy cattle, that helps producers unlock nutrients already present in feed to improve nutrient utilization and feed efficiency.

“Acreditamos que o futuro da nutrição de vacas leiteiras está em auxiliá-las a obter mais valor dos nutrientes presentes em sua dieta.”,afirma Regina Cortada, vice-presidente de Animal Nutrition & Health da IFF. “Nossa pesquisa desafiou a suposição consolidada há muito tempo de que vacas leiteiras utilizam totalmente o fitato contido na alimentação. Descobrimos que a degradação do fitato frequentemente é incompleta, deixando nutrientes valiosos indisponíveis para o animal. O Omni-Bos™ PHY foi desenvolvido para liberar esses nutrientes e ajudar os produtores a melhorar a eficiência alimentar, apoiar metas de sustentabilidade e aumentar a rentabilidade.”

A produção global de leite deverá crescer 2% ao ano ao longo da próxima década, aumentando a pressão sobre os produtores para melhorar a produtividade enquanto gerenciam os custos da alimentação e as metas de sustentabilidade. A alimentação continua sendo uma das maiores despesas da produção leiteira, tornando a eficiência nutricional uma oportunidade estratégica para produtores que buscam melhorar a rentabilidade e o desempenho.

O fitato, composto naturalmente presente em muitos ingredientes utilizados na alimentação animal, pode se ligar a nutrientes e reduzir sua disponibilidade para o animal. Embora a tecnologia de fitase seja amplamente utilizada há décadas na produção de aves e suínos, sua eficácia em bovinos leiteiros historicamente tem sido limitada.

“As enzimas fitase tradicionais não foram projetadas para suportar as condições digestivas únicas dos bovinos leiteiros”, disse Ester Vinyeta, diretora de Inovação de Animal Nutrition & Health da IFF. “O Omni-Bos™ PHY foi desenvolvido especificamente para ruminantes e projetado para permanecer ativo nos no trato gastrointestinal onde pode liberar nutrientes que, de outra forma, permaneceriam inacessíveis. Isso permite que os produtores de leite melhor usufruam do potencial nutricional dos ingredientes presentes na alimentação, reduzindo ao mesmo tempo as perdas de nutrientes.”

Além de auxiliar vacas em lactação a terem um maior aproveitamento de proteínas, fósforo e minerais presentes na alimentação, Omni-Bos PHY pode reduzir a necessidade de suplementação de fósforo e aminoácidos protegidos, bem como apoiar o uso de fontes alternativas de proteína. Como resultado, a enzima proporciona melhor eficiência alimentar, menores custos com alimentação e redução de nitrogênio e fósforo.

A enzima é adequada para uso em concentrados, pré-misturas e dietas completas (TMR, Total Mixed Rations) e foi extensivamente avaliada ao longo de todo o seu desenvolvimento. Em um estudo, o Omni-Bos™ PHY reduziu o fitato não degradado no abomaso em aproximadamente 70% em comparação com uma dieta controle. Estudos adicionais conduzidos com vacas leiteiras em lactação demonstraram que o Omni-Bos™ PHY:

Melhorou a digestibilidade do fósforo e do fitato;

Reduziu a excreção de nitrogênio e fósforo;

Aumentou a digestibilidade de nutrientes, incluindo proteína bruta e cálcio.

Em conjunto, esses resultados demonstram a capacidade do Omni-Bos™ PHY de melhorar a utilização de nutrientes e ajudar os produtores de leite a maximizar o valor de cada tonelada de ração, ao mesmo tempo em que contribui para sistemas de produção mais sustentáveis.

Para saber mais sobre o Omni-Bos™ PHY, visitehttps://www.iff.com/animal-nutrition/products/omni-bos-phy

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Paulina Heinkel

VP, Branding and Communication for IFF Health & Biosciences

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