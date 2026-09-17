Ex-presidente colombiano Iván Duque nomeado para impulsionar a iniciativa global de contabilização de carbono em nível de produto da ICC e da Carbon Measures

A Câmara de Comércio Internacional (ICC) e a Carbon Measures anunciaram hoje que Iván Duque Márquez, ex-presidente da Colômbia, foi nomeado presidente do recém-criado Grupo Consultivo do Painel de Especialistas Técnicos, estabelecido para complementar o trabalho do TEP em Contabilização de Carbono.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260915891996/pt/

O TEP, co-organizado pela ICC e pela Carbon Measures, reúne especialistas reconhecidos da academia, contabilidade financeira, indústria e sociedade civil para desenvolver uma estrutura de contabilização de emissões de carbono aplicável globalmente. O trabalho do TEP surge em meio a um crescente movimento global em direção à harmonização da contabilização de carbono.

O Grupo Consultivo foi criado para levar o trabalho técnico do TEP a um novo patamar, ampliando o engajamento com formuladores de políticas, líderes empresariais e outras partes interessadas.

Embora as conclusões técnicas do TEP sejam completamente independentes, o Grupo Consultivo, presidido pelo ex-presidente da Colômbia, Iván Duque, irá assessorar e fornecer diferentes perspectivas externas para esse trabalho, reunindo líderes de diversos setores e regiões geográficas para oferecer contribuições estratégicas, ajudar a garantir a relevância para os negócios e a aplicabilidade no mundo real.

Outros membros do Grupo Consultivo serão anunciados nos próximos meses, reunindo diversas perspectivas de diferentes setores e regiões geográficas, à medida que o TEP continua a avançar em seu trabalho técnico.

"A nomeação do presidente Duque representa um passo importante para esta iniciativa. Sua liderança e experiência nos ajudarão a construir engajamento entre os principais grupos de partes interessadas, avançando na discussão mais ampla sobre a utilidade potencial de um regime de contabilização de carbono em nível de produto globalmente consistente", disse Andrew Wilson, secretário-geral adjunto da ICC.

Os Princípios Orientadores do Painel e a Revisão Abrangente do Cenário estabelecem uma base comum, avaliando as abordagens existentes e identificando as lacunas que ainda persistem. A próxima fase do trabalho do TEP é desenvolver uma estrutura de contabilidade de carbono aplicável globalmente, com base no progresso já alcançado e aproveitando a experiência prática de profissionais que atuam nessa área diariamente.

Como presidente, Duque ajudará a aprofundar o engajamento com líderes empresariais, formuladores de políticas e profissionais da área. Com base em sua experiência em governo e desenvolvimento econômico, ele fomentará oportunidades para diálogo técnico, escuta ativa e cocriação em torno do que a implementação exigirá na prática.

“É uma grande honra ingressar na equipe de Medidas de Carbono e contribuir para acelerar o avanço dos mais altos padrões em contabilidade climática”, disse Iván Duque, presidente do Grupo Consultivo do TEP. “Isso contribuirá para o desenvolvimento de mais e melhores projetos, além de aumentar a transparência na mobilização de capital para a descarbonização.”

Duque traz para o cargo uma vasta experiência em governo, desenvolvimento econômico e políticas climáticas. Como presidente da Colômbia de 2018 a 2022, seu governo comprometeu o país a reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 51% até 2030 e a alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Esses compromissos foram posteriormente consagrados na Lei de Ação Climática da Colômbia de 2021. Anteriormente, Duque passou mais de uma década no Banco Interamericano de Desenvolvimento e, desde que deixou o cargo, permanece ativo em questões globais de clima, conservação e desenvolvimento econômico por meio de trabalhos com organizações como a Conservation International, o Bezos Earth Fund e a Concordia, onde lançou a Iniciativa Concordia Amazon.

“Acertar na parte técnica é essencial, mas é apenas parte da equação. Se quisermos construir uma estrutura de contabilidade de carbono que funcione em cadeias de suprimentos reais, precisamos da contribuição de empresas, formuladores de políticas e outros líderes que entendam como ela precisa funcionar na prática”, disse Amy Brachio, CEO da Carbon Measures. “O presidente Duque entende em primeira mão como o crescimento econômico, as políticas públicas e a ação climática se interligam. Estou muito feliz em tê-lo liderando o Grupo Consultivo e nos ajudando a trazer mais vozes para o processo, à medida que o TEP avança com seu trabalho.”

Sobre a Câmara de Comércio Internacional

A Câmara de Comércio Internacional (ICC) é a representante institucional de mais de 45 milhões de empresas em mais de 170 países. A missão central da ICC é fazer com que os negócios funcionem para todos, todos os dias e em toda parte. Por meio de uma combinação única de defesa de interesses, soluções e estabelecimento de normas, promovemos o comércio internacional, a conduta empresarial responsável e uma abordagem global para a regulamentação, além de oferecer serviços de resolução de disputas líderes de mercado. Nossos membros incluem muitas das principais empresas do mundo, PMEs, associações empresariais e câmaras de comércio locais.

Sobre a Carbon Measures

A Carbon Measures é uma coalizão global de empresas líderes comprometidas em promover uma estrutura de contabilização de carbono baseada em registros (ledger-based), que forneça dados precisos, verificáveis ??e atualizados em nível de empresa e de produto. Além disso, a Carbon Measures defende políticas de intensidade de carbono em nível de produto que estimulem a inovação, a concorrência e soluções baseadas no mercado para a redução de emissões. Para saber mais sobre a Carbon Measures, acesse carbonmeasures.org.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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