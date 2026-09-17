SCF Partners investe na American Piping Products para impulsionar a próxima fase de crescimento

A SCF Partners ("SCF") tem o prazer de anunciar a aquisição da American Piping Products ("APP" ou "a Empresa"), uma distribuidora líder de produtos tubulares de missão crítica com serviços de valor agregado, atendendo a diversos mercados: industrial, refino e produtos químicos, geração de energia, data centers, setor de energia e GNL (Gás Natural Liquefeito).

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Fundada em 1994, a APP possui um histórico de 32 anos atuando como um elo de confiança entre fabricantes (usinas) e uma base ampla e diversificada de mais de 1.800 clientes nos Estados Unidos e ao redor do mundo. O relacionamento sólido e de longa data da Empresa com os fabricantes, suas capacidades de distribuição com valor agregado e sua reputação de confiabilidade fizeram dela uma parceira de fornecimento fundamental em uma ampla gama de mercados finais.

A parceria da SCF com a APP acelerará a próxima fase de crescimento da Empresa por meio de expansão geográfica, investimento contínuo em suas capacidades comerciais e operacionais, e do capital necessário para atender ainda melhor às demandas de clientes — atuais e novos — e de fornecedores estratégicos.

Mike Hubbell, CEO da American Piping Products, comentou: "A APP construiu seu negócio entregando resultados consistentes aos clientes e desenvolvendo relacionamentos sólidos e duradouros com nossos fornecedores. Ao olharmos para o futuro, vemos oportunidades significativas para expandir nosso alcance e nossas capacidades, mantendo o nível de serviço e a confiabilidade que definem a APP há mais de 30 anos. O profundo conhecimento da SCF sobre nossos mercados e suas conexões no setor, aliados à experiência em apoiar o crescimento, fazem dela a parceira ideal para esta nova etapa de nossa trajetória."

"A APP é uma empresa excepcional, com uma posição diferenciada na cadeia de suprimentos e um longo histórico de atendimento eficaz aos seus clientes", afirmou Deviyani Misra-Godwin, diretora executiva da SCF Partners. "Seus principais mercados — energia e indústria — alinham-se estreitamente aos setores nos quais a SCF possui vasta experiência e relacionamentos, ao passo que sua presença crescente em geração de energia e infraestrutura de data centers oferece oportunidades atraentes para o crescimento futuro. Estamos entusiasmados com a parceria com Mike e com a equipe excepcional da APP para dar continuidade ao sucesso da Empresa e apoiar sua expansão contínua."

Sobre a American Piping Products

A American Piping Products é uma das maiores fornecedoras dos Estados Unidos de tubos de aço (com e sem costura), tubos mecânicos, conexões e flanges. Fundada em 1994, a empresa opera uma rede de armazéns e escritórios de vendas em todo o território norte-americano. Para mais informações, acesse https://www.amerpipe.com/.

Sobre a SCF Partners

Fundada em 1989, a SCF fornece capital próprio e assistência estratégica para o crescimento, visando construir e expandir empresas líderes nos setores de energia, geração de energia e serviços industriais, equipamentos e tecnologia, com atuação global. Ao longo de sua trajetória, a SCF investiu em mais de 80 empresas-plataforma, realizou mais de 400 aquisições adicionais e desenvolveu 18 empresas de serviços e equipamentos de energia listadas em bolsa. Para mais informações, acesse www.scfpartners.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260916788966/pt/

Jillian Brooks

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jbrooks@scfpartners.com