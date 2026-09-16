Schneider Electric conclui o Innovation Summit Oriente Médio e África e destaca a inteligência energética como a próxima fase da transição energética

À medida que a IA, a eletrificação e a expansão industrial remodelam a demanda por energia no Oriente Médio e na África, a Schneider Electric concluiu hoje o Innovation Summit Oriente Médio e África, posicionando a inteligência energética como a próxima fase da transição energética — um cenário no qual a infraestrutura se torna mais conectada, resiliente e definida por software.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260916071495/pt/

Walid Sheta, President, MEA Zone at Schneider Electric, releasing the company's 2026 Industrial AI in CPG Study for the UAE, at Schneider Electric Innovation Summit MEA (Photo: AETOSWire)

Realizado no ADNEC, em Abu Dhabi, o evento de dois dias reuniu mais de 2.500 participantes — incluindo líderes governamentais, analistas do setor, clientes, parceiros, estudantes e representantes da mídia — sob o tema "Avançando na Tecnologia de Energia para Impulsionar a Inteligência e a Resiliência".

Líderes do setor discutiram como a eletrificação, os data centers preparados para IA, a cibersegurança e a inovação digital estão remodelando os sistemas de energia. O primeiro dia contou com palestras de Sua Excelência Abdullah bin Touq Al Marri, membro do Gabinete dos Emirados Árabes Unidos e ministro da Economia e Turismo, e do CEO da Schneider Electric, Olivier Blum, na presença de Sua Excelência Marie Audouard, embaixadora extraordinária e plenipotenciária da República Francesa nos Emirados Árabes Unidos. O evento também marcou o lançamento do Innovation Hub e do Data Cube, além da apresentação de Olivier Blum sobre "A Era da Inteligência".

"Estamos entrando em uma Era da Inteligência, na qual a IA está sendo incorporada à economia física. A IA pode ser digital, mas funciona à base de eletricidade e depende dos sistemas físicos que a sustentam", afirmou Olivier Blum, CEO da Schneider Electric. "Como parceiros em tecnologia de energia, ajudamos os clientes a conectar energia e operações por meio de dados, software, IA e automação, transformando inteligência em ação para melhorar o desempenho, a resiliência e a competitividade. A dimensão dessa mudança é evidente no Oriente Médio e na África, onde governos e empresas estão investindo em infraestrutura energética e digital para apoiar a transformação industrial e o crescimento a longo prazo."

A cúpula também marcou o lançamento do estudo da empresa sobre IA Industrial no setor de bens de consumo (CPG) nos Emirados Árabes Unidos para 2026, o qual revelou que 59% dos fabricantes do país esperam adotar a IA de forma transformadora até 2030, em comparação com 42,2% em nível global. Walid Sheta, presidente da MEA Zone, afirmou: "À medida que os fabricantes da nossa região avançam com mais rapidez e confiança na adoção de IA industrial do que em qualquer outra parte do mundo, é nossa responsabilidade garantir que essa confiança seja bem fundamentada. Cibersegurança, resiliência e retorno sobre o investimento em IA são as preocupações que mais ouvimos dos clientes — e com razão."

A Schneider Electric reafirmou seu compromisso de colaborar com governos, clientes e parceiros para acelerar o desenvolvimento de uma infraestrutura energética inteligente e resiliente.

* Fonte: AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260916071495/pt/

Contato para a Imprensa:

Mohammed Abdulla

mabdulla@apcoworldwide.com

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

www.se.com