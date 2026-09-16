John Cioffi, pioneiro das telecomunicações, debate o 6G

Um dos maiores nomes mundiais em telecomunicações e considerado o pai do DSL (Digital Subscriber Line), o professor americano John Cioffi virá ao Brasil para o seminário “Redes Inteligentes para 6G e Além”, promovido pelo Licks Advogados e apoiado pela Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE). Referência internacional em comunicações digitais, o engenheiro Cioffi é um dos pioneiros na pesquisa que pavimenta o caminho para o 6G. Professor emérito da Universidade Stanford e titular da Cátedra Hitachi América, ostenta mais de 400 publicações e de 100 patentes na área.

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O evento acontece no dia 24 de setembro, a partir das 13h30, na sede do escritório do Licks Advogados no Rio de Janeiro, e reúne pesquisadores, engenheiros e especialistas em telecomunicações. O encontro vai debater os avanços tecnológicos nas redes móveis e seus impactos sobre inovação e o desenvolvimento tecnológico, com atenção especial ao Brasil, quinto maior mercado de telecomunicações do mundo.

O seminário será aberto pelo advogado Otto Licks, seguido de uma apresentação do vice-diretor da COPPE/UFRJ, Marcello L. R. de Campos, que abordará o papel da academia no avanço das telecomunicações.

Na sequência, o engenheiro de telecomunicações André Noll Barreto analisará a importância da propriedade intelectual e das patentes essenciais (SEP) no desenvolvimento do setor, destacando o papel desses ativos na evolução das tecnologias de comunicação.

O engenheiro Paulo Diniz apresentará ainda a trajetória acadêmica e as contribuições científicas do convidado americano John Cioffi. Diniz é professor do Programa de Engenharia Elétrica COPPE/UFRJ, membro do Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), da European Association for Signal Processing (EURASIP) e da Asia-Pacific Artificial Intelligence Association (AAIA).

Cioffi também estará no painel de debates, com André Noll Barreto e convidados, sobre os desafios técnicos, regulatórios e de propriedade intelectual associados às futuras gerações das telecomunicações. Em seu trabalho mais recente, Cioffi propõe uma visão de redes inteligentes baseadas em intenções (intent-driven networking), capazes de combinar comunicação, computação e inteligência artificial de forma integrada, permitindo o compartilhamento dinâmico de recursos e a criação de infraestruturas mais eficientes e adaptáveis às demandas do 6G e das gerações futuras. O tema vem mobilizando governos, universidades e empresas em todo o mundo.

O encerramento ficará por conta da engenheira de telecomunicações e consultora de patentes do Licks Advogados, Elvira Andrade.

A iniciativa reforça o compromisso do Licks Advogados em promover um ambiente propício para a inovação, conectividade e transformação tecnológica no Brasil.

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