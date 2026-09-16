HUAWEI WATCH GT 7 chega ao Brasil com 56% de desconto

A Huawei anuncia a chegada do HUAWEI WATCH GT 7 ao mercado brasileiro, ampliando a nova geração de sua linha de smartwatches no país. Para celebrar o lançamento, somente nesta quinta-feira (24), o modelo terá mais de 56% de desconto sobre o preço sugerido, em uma oferta especial válida durante o dia.

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A novidade completa a família HUAWEI WATCH GT 7 no Brasil, ao lado do HUAWEI WATCH GT 7 Pro, e mantém a proposta da linha de combinar design inspirado na relojoaria tradicional com tecnologias voltadas ao esporte, saúde e bem-estar. Disponível em versões de 41 mm e 46 mm, o HUAWEI WATCH GT 7 oferece opções para diferentes estilos e preferências de uso.

Sob o conceito #MenosRecargaMaisTreino, a nova geração reforça a proposta de acompanhar o usuário por mais tempo, reduzindo as interrupções para recarga e permitindo o monitoramento contínuo de atividades físicas, indicadores de saúde e da rotina diária. A ideia é simples: menos tempo conectado à tomada e mais tempo em movimento.

Para atividades físicas, são mais de 100 modos de treino, além de mapas coloridos offline para modalidades ao ar livre. Entre os destaques está a evolução do Sistema de Posicionamento HUAWEI Sunflower, combinado a um algoritmo de navegação inercial XDR impulsionado por inteligência artificial. A tecnologia utiliza sensores internos e sinais externos para realizar predição de rota e aprimorar o posicionamento em cenários onde o sinal pode ser prejudicado, como túneis, pontes, montanhas e viadutos.

No ciclismo, o smartwatch oferece informações como inclinação, inclinação média e faixa de inclinação, além de potência em watts diretamente no pulso. Para os praticantes de esqui, a nova geração estreia um modo para ambientes internos e disponibiliza mais de 3 mil mapas de estações de esqui ao redor do mundo, com informações sobre rotas e níveis de dificuldade.



Recursos para acompanhamento da saúde feminina



Além dos recursos voltados à prática esportiva e ao acompanhamento de indicadores de saúde e bem-estar, o HUAWEI WATCH GT 7 também oferece ferramentas dedicadas à saúde feminina, incluindo a Gestão da Saúde Menstrual.

Integrado ao aplicativo HUAWEI Health, o recurso permite que as usuárias acompanhem informações relacionadas ao ciclo menstrual e visualizem estimativas para o início do próximo período e da janela fértil. Para isso, o sistema considera tanto os registros inseridos pela própria usuária quanto indicadores fisiológicos acompanhados pelo smartwatch, como frequência cardíaca durante o sono e frequência respiratória.

No Calendário do Ciclo, é possível registrar o início e o fim da menstruação e adicionar informações sobre intensidade do fluxo, cólicas, sintomas físicos, humor e temperatura corporal. A partir desses dados, o aplicativo reúne um histórico que facilita o acompanhamento do ciclo ao longo do tempo.

As estimativas também podem ser consultadas diretamente pelo ecossistema do relógio, permitindo que a usuária tenha essas informações disponíveis no dia a dia sem depender exclusivamente do smartphone.

A presença do recurso no HUAWEI WATCH GT 7 faz parte de um trabalho mais amplo da Huawei na área de saúde feminina, iniciado em 2018. Desde então, a companhia vem investindo em pesquisa e desenvolvimento nesse campo, com uma equipe multidisciplinar que reúne especialistas de áreas como medicina clínica, bioengenharia, ciência da computação e matemática.

Atualmente, a Huawei também participa de pesquisas relacionadas a questões que afetam a saúde das mulheres, como a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP), explorando o potencial de indicadores como temperatura, variabilidade da frequência cardíaca e informações sobre o ciclo menstrual para apoiar novos estudos e tecnologias.



Mais informações para compreender saúde e recuperação



Outro destaque é a Pontuação de Preparo Físico, que ajuda o usuário a entender como o organismo se recuperou durante a noite. A avaliação considera informações como qualidade do sono, estresse, duração dos exercícios, carga de treino, temperatura corporal e dados cardiovasculares, indicando se o corpo está mais preparado para uma nova atividade ou se pode ser necessário priorizar o descanso.

O recurso se soma ao HUAWEI TruSense System, responsável pelo acompanhamento de diferentes indicadores de saúde e bem-estar, incluindo frequência cardíaca, variabilidade da frequência cardíaca (VFC), sono e estresse. Pela manhã, o usuário também pode receber um relatório reunindo informações de saúde e esporte do dia anterior.

Para incentivar uma rotina mais ativa mesmo fora dos treinos, os Miniexercícios oferecem atividades rápidas direcionadas a 11 áreas do corpo e que podem ser realizadas sem equipamentos especializados.

A experiência pode ser personalizada com diversas opções de mostradores, incluindo a possibilidade de criar opções próprias com fotos da galeria. Compatível com Android, iOS e dispositivos Huawei, o HUAWEI WATCH GT 7 foi desenvolvido para acompanhar diferentes perfis e momentos da rotina.

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O HUAWEI WATCH GT 7 chega ao Brasil em 24 de setembro e, exclusivamente no dia do lançamento, estará disponível com mais de 56% de desconto, enquanto durarem os estoques.