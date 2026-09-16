Como finalizar cabelo cacheado: passo a passo
Aprenda como finalizar cabelo cacheado com um passo a passo para definir os fios, reduzir o frizz e manter o movimento natural dos cachos.
compartilhe
A finalização pode ser adaptada à curvatura, à densidade, à porosidade e ao resultado desejado; cuidados no manuseio ajudam a reduzir atrito e quebra.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Saber como finalizar cabelo cacheado envolve mais do que escolher uma técnica. A quantidade de água, o desembaraço, o finalizador e a secagem influenciam definição, volume e duração do penteado. Como essas características variam, não existe um método único para todos os cabelos.
Fios cacheados e crespos tendem ao ressecamento e à quebra. Uma revisão publicada no International Journal of Trichology descreve diferenças de curvatura e distribuição de lipídios que ajudam a explicar essas características. Por isso, a finalização deve priorizar hidratação, baixo atrito e manipulação suave.
1. Comece com o cabelo limpo e condicionado
Aplique o shampoo principalmente no couro cabeludo e deixe a espuma percorrer o comprimento no enxágue. Depois, distribua o condicionador pelos fios. A American Academy of Dermatology (AAD) orienta que pessoas com cabelo seco ou cacheado usem condicionador em toda a extensão, não apenas nas pontas.
A frequência de lavagem depende da oleosidade, dos produtos usados, da prática de exercícios e das condições do couro cabeludo. Coceira, descamação persistente ou irritação pedem avaliação dermatológica.
2. Desembarace com umidade e pouca tração
Para cabelos cacheados ou crespos, a AAD recomenda desembaraçar os fios úmidos, com condicionador, usando os dedos, um pente de dentes largos ou uma escova adequada. Comece pelas pontas e avance gradualmente em direção à raiz.
Nós e curvaturas podem concentrar tensão durante o pentear. Estudos sobre quebra capilar associam atrito, enrosco e tração repetida a danos na fibra, especialmente após descoloração, alisamento ou uso frequente de calor (Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials).
3. Retire o excesso de água sem esfregar
Após o enxágue, pressione os fios com as mãos e use uma toalha de microfibra ou camiseta de algodão para absorver o excesso de água. Esfregar vigorosamente pode favorecer frizz e quebra. A AAD recomenda envolver o cabelo com a toalha, evitando fricção.
Mantenha os fios úmidos para aplicar o finalizador. Se secarem durante o processo, borrife pouca água para facilitar a distribuição.
4. Escolha o finalizador conforme o objetivo
Cremes de pentear e leave-ins oferecem emoliência e facilitam a separação das mechas. Geleias e géis acrescentam fixação e podem prolongar a definição. A quantidade depende da espessura do fio e do resultado desejado: o excesso pode pesar, enquanto doses pequenas podem não oferecer a fixação esperada.
Entre as opções comerciais, a linha KeraCare Natural Curls reúne funções distintas. Segundo o fabricante, o Natural Curls Easy Cream auxilia no desembaraço e na definição; o Natural Curls Butter Cream atua como creme hidratante e ativador de cachos; e a Twist & Define Jelly é uma gelatina modeladora. A escolha deve considerar a resposta do cabelo, a quantidade aplicada e a combinação com outros produtos.
5. Aplique em mechas, com distribuição uniforme
Divida o cabelo em seções e espalhe pequenas quantidades de produto do comprimento às pontas. Evite o couro cabeludo quando o rótulo não indicar essa aplicação. Acrescente finalizador aos poucos para controlar o peso e o acúmulo.
Na fitagem, separe as mechas em “fitas” com os dedos ou uma escova adequada e amasse de baixo para cima. Para um efeito mais solto, distribua o produto e amasse. Twists, ou torções de duas mechas, ajudam a criar um desenho mais controlado. Essas técnicas organizam os fios durante a secagem, sem alterar permanentemente a curvatura.
6. Seque sem desmanchar o formato
Deixe secar naturalmente ou use difusor, com temperatura e velocidade baixas ou médias. A AAD recomenda limitar altas temperaturas e manter o secador em movimento, pois o calor intenso pode danificar a fibra.
Evite tocar repetidamente nos cachos úmidos. Se o gel ou a geleia formar uma película rígida, espere secar e amasse com as mãos secas para suavizá-la. Uma ou duas gotas de SOS Oil Supreme podem ser usadas nessa etapa, desde que o produto seja compatível com o cabelo e não cause irritação.
Como preservar a finalização no dia seguinte
Antes de dormir, prenda o cabelo frouxamente no alto da cabeça, na técnica conhecida como “abacaxi”, ou faça uma trança solta. A AAD cita penteados frouxos durante o sono como forma de preservar os cachos e reduzir o atrito. Pela manhã, reative as áreas amassadas com pouca água e uma quantidade reduzida de finalizador.
Erros comuns na finalização
- Desembaraçar a seco: pode aumentar frizz, tração e quebra.
• Aplicar muito produto: pode deixar resíduos e pesar os fios.
• Usar calor elevado: aumenta o risco de dano térmico.
• Copiar técnicas sem adaptar: densidade, porosidade, comprimento e clima influenciam o resultado.
• Ignorar o couro cabeludo: desconforto, feridas, descamação persistente ou queda pedem avaliação dermatológica.
Conclusão
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma rotina de finalização combina cabelo úmido, desembaraço suave, produto adequado ao objetivo e secagem com pouca manipulação. Testar uma variável por vez, como água, dose de finalizador ou técnica, ajuda a identificar o que funciona melhor. O cuidado deve priorizar o conforto e a saúde do couro cabeludo.