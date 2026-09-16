Foco apresenta avanços em IA e gestão na Equipotel 2026

A integração entre inteligência artificial e diferentes etapas da gestão hoteleira está entre os movimentos apresentados na 63ª Equipotel, que acontece de 15 a 18 de setembro de 2026, no Expo Center Norte, em São Paulo. Durante o evento, a Foco Tecnologia lança oficialmente o Otheo AI, robô-concierge integrado ao seu sistema de gestão, e apresenta novos recursos relacionados às áreas fiscal, de pagamentos e distribuição.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Apresentado em pré-lançamento no Encatho & Exprotel, realizado em agosto, em Florianópolis, o Otheo AI chega à Equipotel em sua fase oficial de lançamento. A tecnologia utiliza comandos em linguagem natural para acessar informações e funcionalidades relacionadas à rotina dos meios de hospedagem.

Entre as principais aplicações apresentadas estão consultas e alterações de tarifas, disponibilidade, restrições e bloqueios, além do acesso a informações sobre reservas, faturamento, relatórios e dados financeiros do hotel. Por meio do aplicativo, os gestores podem interagir com a inteligência artificial em linguagem natural para acessar informações e executar operações relacionadas à rotina do meio de hospedagem.

“A proposta é trazer mais praticidade à gestão hoteleira, com o Otheo AI apoiando a operação e facilitando o acesso às informações”, afirma Leonardo Silveira, CEO da Foco Tecnologia.



Gestão fiscal passa a integrar a plataforma



Outro lançamento apresentado durante a Equipotel é o módulo de Nota Fiscal, que incorpora recursos fiscais ao sistema de gestão hoteleira da Foco.

A novidade faz parte da ampliação das funcionalidades do Rooms, plataforma da Foco Tecnologia utilizada para concentrar informações e processos relacionados à gestão dos meios de hospedagem.

Ao longo de 2026, o PMS também recebe novos recursos e módulos para áreas como Caixa, Estoque e Governança. Com a inclusão da frente fiscal, a plataforma amplia a conexão entre atividades administrativas e operacionais do hotel.

A estratégia busca reduzir informações dispersas entre sistemas e permitir que dados gerados em diferentes momentos da operação sejam utilizados de maneira integrada.



Pagamentos avançam em conciliação e Open Finance



A integração dos processos financeiros também ganha espaço entre as novidades apresentadas na feira.

Entre os avanços está o uso de Open Finance para conciliação bancária, com possibilidade de conexão a diferentes instituições financeiras. O recurso permite aproximar as movimentações bancárias das informações registradas no sistema de gestão, apoiando o acompanhamento financeiro da operação hoteleira.

Na frente de cartões, a integração com a Stone contempla a conciliação de adquirência, conectando as transações processadas pela adquirente às informações geradas no PMS. A Foco também aborda os ganhos relacionados à automação de pagamentos na hotelaria em seus conteúdos voltados ao setor.

Essas funcionalidades se somam às integrações já utilizadas em diferentes etapas da jornada de pagamento, incluindo transações via Pix e cartão no motor de reservas, automação dos pagamentos de reservas provenientes das OTAs, pagamento via Pix pelo aplicativo do hóspede no momento do checkout e integração com terminais físicos de pagamento para o fechamento de contas.

A conexão entre pagamentos, movimentações bancárias e dados da operação busca reduzir atividades manuais e facilitar o acompanhamento das informações financeiras pelos meios de hospedagem.



Distribuição ganha novas possibilidades de conexão



A distribuição dos meios de hospedagem também integra o movimento de expansão das conexões do sistema.

Durante a Equipotel, a Foco apresenta a Onfly como empresa parceira com possibilidade de integração ao seu ecossistema. A conexão busca ampliar as alternativas de distribuição para meios de hospedagem interessados no segmento de viagens corporativas.

O estande da empresa também reúne a Decolar e a Expedia Group, parceiras ligadas à distribuição e comercialização de hospedagens. A Foco também disponibiliza conteúdos sobre recursos e possibilidades de distribuição, como a configuração de promoções para dispositivos móveis na Expedia.

A presença dessas empresas reforça uma estratégia de aproximar, dentro do mesmo ambiente tecnológico, ferramentas de gestão da propriedade e diferentes canais utilizados pelos hotéis para comercialização de suas acomodações.



Serviços ampliam ecossistema para além do software



Além das empresas ligadas diretamente à tecnologia, pagamentos e distribuição, o espaço da Foco na Equipotel reúne negócios que atuam em outras frentes relacionadas à gestão empresarial.

Entre eles estão a Axé Benefícios, que atua com benefícios corporativos nas áreas de saúde e bem-estar, e a Registrou Consultoria Empresarial, voltada à consultoria empresarial e a serviços relacionados à proteção de marcas.

A presença dos parceiros acompanha a proposta de ampliar o ecossistema ao redor da operação hoteleira, conectando o software de gestão a soluções utilizadas em diferentes áreas do negócio.



Plataforma concentra diferentes etapas da operação