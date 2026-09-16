Enamed 2026 avalia estudantes por competências clínicas

O Inep divulgou nesta terça-feira (15) o gabarito preliminar do Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) 2026, aplicado no último domingo (13) a estudantes de Medicina de todo o país, em substituição ao Enade para os cursos da área. O exame é estruturado a partir da Matriz de Referência Comum, definida pela Portaria Inep nº 478/2025, que organiza as 100 questões da prova em torno de sete áreas de formação, 21 domínios de conhecimento e 15 competências clínicas, entre elas: formulação de hipóteses diagnósticas, definição de plano propedêutico e terapêutico, interpretação de exames complementares e tomada de decisão em diferentes contextos assistenciais.

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Diferentemente de um modelo tradicional baseado na recuperação isolada de conteúdo, a matriz do Enamed orienta a construção das questões a partir de situações-problema clínicas, exigindo que o estudante articule conhecimento teórico, raciocínio diagnóstico e julgamento clínico para responder a cada item.

Esse desenho dialoga diretamente com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) do curso de Medicina, atualizadas em 2025 pela Resolução CNE/CES nº 3, que passou a prever explicitamente a avaliação programática de competências como parte da formação médica no país. Na prática, o Enamed funciona como um dos primeiros instrumentos de aferição, em escala nacional, dessa mudança de paradigma na forma de avaliar o futuro profissional de saúde.

"O Enamed reflete um movimento que já vinha acontecendo dentro das instituições de ensino: sair de uma lógica de prova pontual, baseada em memorização, para uma avaliação que tenta capturar se o estudante consegue, de fato, tomar decisões clínicas seguras diante de um caso real. Isso exige repensar não só o que se ensina, mas como se avalia ao longo de toda a formação", afirma Carlos Eduardo Amaral, Gerente de Produto da MedRoom.

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A mudança de modelo também reforça a importância de ferramentas formativas que permitam ao estudante exercitar o raciocínio clínico de forma estruturada e repetida ao longo do curso, e não apenas no momento da prova final, um princípio que passa a ganhar peso institucional à medida que a avaliação por competências se consolida como diretriz nacional.