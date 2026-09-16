EGAESE 2026 confirma 13ª edição e reúne líderes

O EGAESE 2026 (Encontro de Gestão de Ativos para Empresas do Setor Elétrico) confirma sua 13ª edição, consolidando-se como o único evento do país dedicado às melhores práticas em Gestão de Ativos e seu impacto nos resultados e na regulação do setor elétrico brasileiro.

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O encontro acontece no Centro de Convenções Milenium, em São Paulo, em formato híbrido, com sessões online de 08 a 11 e 14 de setembro, Executive Masterclasses no dia 15 de setembro, e encontros presenciais nos dias 16 e 17 de setembro, contando com a tradicional EXPO EGAESE, espaço dedicado a negócios e inovação.

Idealizado por Marisa Zampolli, CEO da MM Soluções Integradas, o evento possui 13 anos de trajetória e se estabeleceu como o principal fórum do setor, reunindo cerca de 200 especialistas e executivos de empresas brasileiras de Geração, Transmissão e Distribuição, além de representantes da ANEEL, ONS e fornecedores de tecnologia.

A edição de 2026 conta com o apoio de importantes patrocinadores do setor energético, incluindo Petrobras, CTG Brasil, CPFL Renováveis, Taesa, CEPEL, Neoenergia, Elera Renováveis, Enel Brasil e AXIA Energia, além dos expositores Dynamox, Geoex Tecnologias, Fundação Vanzolini, IT Consol e Treetech.

Programação

A programação técnica e executiva está dividida em diferentes trilhas, abrangendo palestras com especialistas como Telma W. de Lima Soares, Diretora da CEIA-UFG, Daniel Lima, Chief Operating Officer da Evoltz, Lara Marques Vieira, da Climatempo, Victor Protázio, Diretor do Departamento de Desempenho da Operação do Sistema Elétrico do MME, Carolina Moreira Borges, Engenheira de Estudos Elétricos do ONS, e João Norberto dos Santos Ribeiro, Especialista em Sistemas de Potência do ONS.

Já o Top Management Summit – Encontro de CEOs - reunirá lideranças como André Moreira Telles, CEO da Argo Energia, Francisco Galvão, Vice-Presidente de Operações da Elera Renováveis, e Ricardo de Abreu S. Cyrino, CEO da Evoltz.

As Masterclasses Leaders contarão com a participação de Alessandra Carvalho, Doutora em Engenharia da Confiabilidade, Árpád Koszka, Certified Asset Manager, Elexandre Silva, Head de HSE da Verene Energia, Eric Aderne, Cientista de Dados Sênior do CEPEL, e Henrique Travalini, Analista de Assuntos Regulatórios Sr. da CPFL.

O Debate de Executivos sobre as decisões que moldam o futuro dos negócios terá a presença de Luis Alessandro Alves, Diretor Técnico da Taesa, e Renato Castilho, Diretor de Gestão de Ativos Hidráulicos da CTG Brasil e Augusto Gregatti, Diretor de Gestão de Ativos da Elera Renováveis.

A programação abordará temas estratégicos e atuais para o setor elétrico brasileiro, incluindo resiliência e eficiência operacional, impactos do clima extremo na infraestrutura energética, transição energética e sustentabilidade, aplicação de Inteligência Artificial e IoT na gestão de ativos, implementação da ISO 55001, além de aspectos regulatórios e compliance.

O evento será encerrado com a premiação InovATiVOS & InovATIVAS e o Prêmio Nacional de Gestão de Ativos, reconhecendo as melhores práticas e inovações do setor.

SERVIÇO

O que: EGAESE 2026 – 13ª Edição

Quando:

Online: 08 a 11 e 14 de setembro

Executive Masterclasses: 15 de setembro

Presencial: 16 e 17 de setembro

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Onde: Centro de Convenções Milenium – R. Dr. Bacelar, 1043 – Vila Clementino, São Paulo + Online

Informações e inscrições: https://egaese.com.br/