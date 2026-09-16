Nordesphyna transforma curadoria em ativo estratégico

O excesso de opções no consumo tem tornado a tomada de decisão mais complexa para os brasileiros. É o que aponta o relatório Tendências Brasil 2026 – O Novo Mapa do Consumidor Brasileiro, da plataforma Globo Gente, que identifica um cenário de exaustão associado ao excesso de estímulos e uma busca crescente por experiências mais significativas e conexões genuínas com marcas e produtos.

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Esse movimento também chega à moda, setor em que autenticidade, identificação e expressão pessoal ganham espaço nas relações entre consumidores e marcas. A PricewaterhouseCoopers (PwC), em análise da National Retail Federation (NRF) 2025, destaca autenticidade, storytelling e conexão humana entre os fatores que vêm influenciando o varejo, enquanto o relatório The State of Fashion 2025, da McKinsey & Company, aponta que 82% dos consumidores gostariam de reduzir o tempo gasto pesquisando produtos.

É nesse contexto que a Nordesphyna completa um ano de atuação em Maceió. Criada em 2025 por Gabriella Abuleac, estilista e diretora criativa, a marca tem na curadoria de marcas e criadores independentes um dos pilares de seu modelo de negócio. O espaço reúne mais de 20 marcas de moda, arte e design, selecionadas a partir de critérios como identidade, autoria e relevância cultural, com foco na produção criativa do Nordeste e em suas diferentes linguagens contemporâneas.

Para marcar o primeiro aniversário, a Nordesphyna promove, no dia 18 de setembro, das 15h às 20h, uma programação especial em sua loja no bairro do Jaraguá. A data marca o lançamento de Cântico Noturno, nova coleção com estampa exclusiva da artista alagoana Laura Pascoal, além de uma nova estampa assinada pelo artista pernambucano Jota Vilanova, de Caruaru, inspirada na música Morango do Nordeste. O artista também é responsável pela releitura da fachada da loja.

A celebração reúne ainda apresentação do DJ Goodson, com seleção de música brasileira em vinil, e drinks preparados especialmente para a ocasião. O encontro fecha um ciclo de doze meses em que a marca ampliou sua presença para além da moda: em agosto, o cantor João Gomes usou a camiseta Vaquejada, com estampa da artista alagoana Mellina Farias, na apresentação do projeto Dominguinho Vol. 2, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em São Paulo.

O período também levou a Nordesphyna ao mercado europeu. Em 2026, a marca passou a integrar a House of Curated, concept store sediada em Lisboa dedicada a marcas independentes, um passo que amplia a circulação das criações selecionadas pela Nordesphyna fora do Brasil e acompanha a valorização crescente da identidade cultural na moda.

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Para Gabriella Abuleac, estilista, diretora criativa e fundadora da marca, o balanço reforça a proposta que deu origem ao projeto: “A Nordesphyna nasceu do desejo de mostrar que o Nordeste pode ser referência, não apenas inspiração. Neste primeiro ano, conseguimos construir uma comunidade que se reconhece nessa proposta e, ao mesmo tempo, apresentar nossa cultura de uma forma contemporânea e autoral. Ver uma peça nossa no palco do CCBB, vestida por João Gomes, e chegar a uma loja em Lisboa e mostrar que essas referências podem viajar e dialogar com diferentes públicos sem perder sua essência é fundamental para mostrar ao mundo a diversidade do nosso Brasil”.