Presença feminina ganha força e impulsiona a Agrolend

Enquanto o agronegócio brasileiro viu a participação de mulheres na alta liderança recuar de 22% para 18% em 2026, segundo a mais recente edição do Ranking das Melhores Empresas para Trabalhar no Agronegócio, do Great Place To Work (GPTW), a Agrolend, instituição financeira voltada ao crédito rural em todo o país, caminha na direção oposta. Hoje, mulheres ocupam 47% do quadro total de colaboradores da fintech e 64% das posições de liderança sênior, números que representam quase o triplo da média do setor financeiro (que é de 35% e 21%, respectivamente, segundo dados da Anbima).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Para a Agrolend, que fechou 2025 com uma carteira de crédito de R$ 968 milhões e projeta alcançar R$ 2 bilhões em 2026, a diversidade de gênero não é uma pauta paralela ao negócio, mas sim parte do motor que sustenta esse crescimento.

Um dos exemplos dessa liderança é a trajetória de Xenia Yamanaka, CRO da Agrolend. Filha de agricultores do interior de São Paulo, ela construiu carreira em compliance, controles internos e gestão de riscos em grandes bancos, incluindo passagem internacional por Dubai, antes de assumir a área de risco da empresa. Sua origem no campo, somada à experiência no setor financeiro tradicional, une à gestão de crédito rural uma leitura mais próxima da realidade do produtor.

“Diversidade de gênero não é discurso, é resultado: times plurais decidem melhor e mais rápido, e isso aparece em nosso dia a dia”, afirma Xenia Yamanaka, CRO da Agrolend.

Ações internas

A companhia também investe em políticas de retenção de talentos femininos, além de oferecer auxílio-creche mensal para filhos de até 2 anos, sala de apoio à amamentação, sessões extras de psicologia além do plano de saúde, horário flexível e retorno gradual ao trabalho após a licença-maternidade. No recrutamento, a atração de talentos é orientada para construir um ambiente cada vez mais diverso.

A atuação da Agrolend em favor da equidade de gênero também se estende ao setor. Pelo segundo ano consecutivo, a empresa esteve ao lado do encontro Mulheres do Agro, realizado em paralelo à Agrishow, em Ribeirão Preto, além de marcar presença no Congresso Nacional de Mulheres do Agro e no evento Dinner Mulheres no Agro. A companhia lançou ainda o projeto Agrolend por Elas, em parceria com o Instituto Nós por Elas, consolidando seu compromisso com a equidade de gênero no campo.

Na visão da companhia, equipes plurais são parte da engrenagem por trás da eficiência que sustenta sua expansão: com tecnologia, agilidade e um time diverso, a Agrolend segue ampliando o acesso a crédito estruturado para os maiores players do agronegócio brasileiro.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para saber mais sobre Agrolend, acompanhe a empresa pelas redes sociais no https://www.instagram.com/agrolend_brasil/ e linkedin.com/company/agrolend.