Autogestão em saúde reforça o cuidado centrado no paciente

Um dos principais desafios para os planos de saúde de autogestão neste segundo semestre do ano é adaptar-se às novas regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) que passaram a vigorar em julho. As alterações na norma — Resolução Normativa (RN) 137 — eram uma das principais bandeiras da UNIDAS, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, entidade que representa as operadoras de autogestão do país e que tem atuado para que as suas mais de 100 instituições se adequem ao novo modelo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre as principais mudanças trazidas pela nova regulamentação, a RN 649, estão o multipatrocínio — permissão para a entrada de patrocinadores de diferentes ramos de atividade, o que até então era proibido —, a possibilidade de integrar no mesmo grupo de beneficiários categorias diversas, a expansão do conceito de grupo familiar elegível para o plano até o 4º grau de parentesco por afinidade e a autorização para o compartilhamento de rede assistencial com operadoras de outras modalidades.

“Ao corrigir uma distorção no setor, a ANS nos ofereceu a oportunidade de oxigenar o público elegível, mantendo a nossa vocação social e a essência de nossa atuação, que insere o beneficiário no centro do cuidado”, afirma Mário Jorge, presidente da UNIDAS.

Para distinguir essas operadoras das de mercado, mesmo após as alterações na norma, a ANS reforça que a representatividade é questão fundamental. É o que mantém o conceito de autogestão, além do investimento de todo recurso arrecadado em assistência sem a finalidade lucrativa. A ideia da ANS não é fazer com que as autogestões disputem mercado com as operadoras tradicionais, mas que haja complementaridade. Hoje, cerca de 20 milhões de trabalhadores brasileiros não têm acesso a planos de saúde. Mais pessoas elegíveis à autogestão significa mais acesso à saúde suplementar e um foco na jornada do paciente.

O cuidado ao paciente antes, durante e depois da doença está entre os temas mais discutidos hoje pelo setor de saúde suplementar na imprensa e nas redes sociais. Significa ir além da cobertura de procedimentos. As operadoras regidas por esse modelo são as que conseguem inserir o beneficiário no centro do cuidado assistencial justamente por não ter fins lucrativos e reinvestir na assistência todo o dinheiro arrecadado.

A ANS monitora o setor por meio de indicadores oficiais que permitem comparar o desempenho das operadoras. Os dados que evidenciam o desempenho das autogestões concentram-se em dois indicadores principais de qualidade e satisfação do beneficiário: o IDSS, que é o Índice de Desempenho da Saúde Suplementar, e o IGR, Índice Geral de Reclamações.

O IDSS é a nota oficial (variando de 0 a 1) que a ANS atribui anualmente às operadoras por meio de seu Programa de Qualificação. No índice em questão, enquanto o segmento comercial de Medicina de Grupo historicamente apresenta dificuldades para ultrapassar a nota média avaliada na “Faixa de Excelência” 2 (pontuações médias na casa de 0,76), a maioria das operadoras de autogestão figura na Faixa 1 (notas superiores a 0,80).



O IGR, por sua vez, mede a média mensal de reclamações processadas via Notificação de Intermediação Preliminar (NIP) para cada 100 mil beneficiários. Nesse quesito, de acordo com dados oficiais da ANS, as autogestões apresentam índices inferiores à média geral.

Mas é um indicador, em específico, que confirma o olhar das autogestões em Saúde para a jornada do paciente: o percentual de idosos na carteira dessas operadoras, que chega a quase 30% — o equivalente a quase o dobro do setor. Atualmente, dos 53 milhões de clientes de planos de saúde no Brasil, 8,2 milhões possuem 60 anos ou mais. Ou seja, 15,6%.

“Vejo na autogestão acolhimento e cuidado com os mais vulneráveis. Os beneficiários são tratados como seres humanos”, atestou o presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, Wadih Damous, durante abertura do 28º Congresso da UNIDAS.

Nos últimos anos, o Congresso Nacional debateu o excesso de cancelamentos unilaterais de contratos por parte dos planos de saúde de mercado, medida que tem afetado sobretudo a população mais idosa. É uma lógica draconiana em que o cliente torna-se indesejado à medida que ele envelhece.

Entre 2021 e 2025, as reclamações de idosos sobre planos de saúde cresceram 47%. Na contramão do setor, ao administrar uma carteira mais envelhecida, com quase 30% de idosos, as operadoras de autogestão indicam uma atuação voltada à manutenção do beneficiário no momento em que ele mais precisa, a partir dos 60 anos, quando aumenta o risco de doenças, amplia a necessidade de assistência e o custo deste paciente aumenta significativamente para a operadora — aspecto que pode contribuir para reduzir a demanda sobre o SUS.

“As autogestões em Saúde desempenham um papel fundamental no alívio da demanda sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo a pressão sobre os serviços públicos de saúde”, afirmou o senador e ex-vice-presidente da República, Hamilton Mourão, ao justificar emenda parlamentar defendendo isenções tributárias ao segmento.

Para serem reconhecidas pela ANS como operadoras de autogestão, não basta que essas operadoras invistam integralmente o dinheiro arrecadado na assistência em saúde. Essas entidades precisam garantir que o grupo de beneficiários do plano tenha representatividade em seus conselhos, participem da vida da operadora e possam votar e ser votado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Em geral, os planos de saúde de autogestão são focados em um público específico, como funcionários de empresas, integrantes de associações ou servidores públicos. Representam atualmente quase 10% do setor de saúde suplementar, o correspondente a 4,5 milhões de pessoas. Por conhecer bem o seu público-alvo, conseguem implementar modelos de medicina preventiva, coordenação do cuidado e gestão de crônicos, ou seja, praticam a chamada “gestão do risco em saúde”, o que também contribui para o melhor acompanhamento do paciente em todas as suas fases.