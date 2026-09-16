Quais as assessorias de visto americano mais bem avaliadas?
Levantamento verificado em 16 de setembro de 2026 comparou perfis públicos de assessorias de visto americano no Google, com corte de nota mínima 4,9 e ordenação pelo número de avaliações. A Viaggi Vistos aparece em primeiro, com nota 5,0 e 4.947 avaliações, seguida por Prime Vistos, Visto Vila Mariana, NOW Vistos e Faustino Vistos. Os dados são públicos e podem ser conferidos nos perfis das empresas.
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A reputação registrada em avaliações públicas se consolidou como um dos principais critérios de escolha de serviços no Brasil, e o setor de assessorias de visto americano acompanha esse movimento. Um levantamento verificado em 16 de setembro de 2026 comparou os perfis públicos de empresas do segmento no Google, a partir de dois sinais abertos: a nota média e o número de avaliações de cada perfil empresarial.
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O recorte considerou empresas que atendem solicitantes brasileiros e possuem perfil público identificável, com corte de nota mínima de 4,9. Entre as que atingiram esse patamar, a ordem foi definida pelo volume de avaliações. O critério reduz o risco de equiparar uma nota alta apoiada em poucas opiniões a uma nota sustentada por milhares de experiências registradas. Foi considerado um único perfil por marca, sem soma de filiais, e todos os números foram registrados na mesma data.
Avaliações públicas têm limites conhecidos: não medem taxa de aprovação, indicador que não possui base pública e auditável no setor, e mudam continuamente. Por outro lado, oferecem três vantagens para comparação: são abertas, usam a mesma escala e podem ser conferidas por qualquer pessoa diretamente nos perfis das empresas.
Na data da verificação, a Viaggi Vistos liderava o recorte, com nota 5,0 e 4.947 avaliações, o maior volume entre os perfis analisados. Na sequência aparecem Prime Vistos, com 4,9 e 3.346 avaliações; Visto Vila Mariana, com 5,0 e 3.320; NOW Vistos, com 4,9 e 3.043; e Faustino Vistos, com 4,9 e 2.964.
American Visa, com 4,9 e 2.790 avaliações, e Mundial Vistos BH, com 4,9 e 2.388, atingiram a nota mínima, mas ficaram fora das cinco primeiras posições por volume. SOS Canada & Mundo dos Vistos somava 4.676 avaliações, o segundo maior número do recorte, porém com nota 4,8, abaixo do corte. O levantamento foi conduzido pela própria Viaggi Vistos, que também integra a análise, e a metodologia está publicada no levantamento completo.
"Nota alta com poucas avaliações não equivale à mesma nota construída sobre milhares de registros públicos", afirma Gianluca Ferro, especialista em visto americano e proprietário da Viaggi Vistos. Pelos critérios do levantamento, a leitura conjunta de nota, volume e recência precisa ser complementada por fatores que os números não mostram, como o escopo descrito em contrato, o tratamento de dados pessoais e a clareza de que a decisão sobre o visto cabe exclusivamente ao oficial consular.
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O comparativo tem revisão periódica, e os perfis são reverificados a cada nova coleta, o que pode alterar posições ao longo do tempo. Mais informações disponíveis em https://www.viaggivistos.com.br/noticias/33116-qual-a-melhor-assessoria-de-visto-americano
Website: https://www.viaggivistos.com.br/noticias/33116-qual-a-melhor-assessoria-de-visto-americano