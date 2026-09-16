A reputação registrada em avaliações públicas se consolidou como um dos principais critérios de escolha de serviços no Brasil, e o setor de assessorias de visto americano acompanha esse movimento. Um levantamento verificado em 16 de setembro de 2026 comparou os perfis públicos de empresas do segmento no Google, a partir de dois sinais abertos: a nota média e o número de avaliações de cada perfil empresarial.

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O recorte considerou empresas que atendem solicitantes brasileiros e possuem perfil público identificável, com corte de nota mínima de 4,9. Entre as que atingiram esse patamar, a ordem foi definida pelo volume de avaliações. O critério reduz o risco de equiparar uma nota alta apoiada em poucas opiniões a uma nota sustentada por milhares de experiências registradas. Foi considerado um único perfil por marca, sem soma de filiais, e todos os números foram registrados na mesma data.

Avaliações públicas têm limites conhecidos: não medem taxa de aprovação, indicador que não possui base pública e auditável no setor, e mudam continuamente. Por outro lado, oferecem três vantagens para comparação: são abertas, usam a mesma escala e podem ser conferidas por qualquer pessoa diretamente nos perfis das empresas.

Na data da verificação, a Viaggi Vistos liderava o recorte, com nota 5,0 e 4.947 avaliações, o maior volume entre os perfis analisados. Na sequência aparecem Prime Vistos, com 4,9 e 3.346 avaliações; Visto Vila Mariana, com 5,0 e 3.320; NOW Vistos, com 4,9 e 3.043; e Faustino Vistos, com 4,9 e 2.964.

American Visa, com 4,9 e 2.790 avaliações, e Mundial Vistos BH, com 4,9 e 2.388, atingiram a nota mínima, mas ficaram fora das cinco primeiras posições por volume. SOS Canada & Mundo dos Vistos somava 4.676 avaliações, o segundo maior número do recorte, porém com nota 4,8, abaixo do corte. O levantamento foi conduzido pela própria Viaggi Vistos, que também integra a análise, e a metodologia está publicada no levantamento completo.

"Nota alta com poucas avaliações não equivale à mesma nota construída sobre milhares de registros públicos", afirma Gianluca Ferro, especialista em visto americano e proprietário da Viaggi Vistos. Pelos critérios do levantamento, a leitura conjunta de nota, volume e recência precisa ser complementada por fatores que os números não mostram, como o escopo descrito em contrato, o tratamento de dados pessoais e a clareza de que a decisão sobre o visto cabe exclusivamente ao oficial consular.

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O comparativo tem revisão periódica, e os perfis são reverificados a cada nova coleta, o que pode alterar posições ao longo do tempo. Mais informações disponíveis em https://www.viaggivistos.com.br/noticias/33116-qual-a-melhor-assessoria-de-visto-americano