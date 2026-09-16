Garantia Shopee: mais proteção para compras online

A Shopee, marketplace que conecta consumidores, vendedores e grandes marcas, conta com 90 milhões de brasileiros acessando seu app mensalmente. A plataforma tem como compromisso oferecer uma experiência de compras fácil e segura para os seus usuários, por meio de recursos como avaliações de produtos, de monitoramento dos anúncios e a recursos como avaliações de produtos, pagamento integrado, Lojas Oficiais de grandes marcas, selo de Vendedores Indicados.

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A Garantia Shopee é outro desses mecanismos, e que oferece segurança financeira. A empresa valor pago até confirmar que o produto chegou ao consumidor como anunciado. A proteção é automática, vale para todas as compras feitas dentro do aplicativo, não tem custo adicional e cobre desde atrasos no envio até produtos danificados, errados ou diferentes do anunciado.

Como funciona a Garantia Shopee na prática?

A funcionalidade de segurança segue uma lógica simples: o valor pago no momento da compra, via Pix, cartão de crédito ou outro método aceito na plataforma, fica retido pela Shopee e só é repassado ao vendedor depois que uma das duas situações ocorre:

O usuário confirma manualmente, dentro do aplicativo, que recebeu o pedido conforme o esperado;

O prazo de garantia se encerra sem que o comprador tenha aberto uma disputa, liberando o pagamento automaticamente.

Esse prazo varia de acordo com a loja e o tipo de pedido, mas o consumidor tem até 7 dias após o recebimento para confirmar o pedido ou solicitar reembolso/devolução caso identifique algum problema.

O que a Garantia Shopee cobre?

A proteção é acionada automaticamente nas seguintes situações:

1. Atraso no envio: se o vendedor não postar o pedido dentro do prazo estabelecido, o valor é reembolsado ao comprador automaticamente.

2. Atraso na entrega: se o pedido já foi enviado mas não chega dentro do prazo previsto, o comprador pode solicitar reembolso a partir da data em que deveria ter recebido a compra.

Produto com defeito, avariado ou diferente do anunciado: o comprador pode abrir uma disputa antes do fim do prazo de garantia, apresentando fotos ou vídeos como evidência.

O usuário no centro de todo o ecossistema da Shopee

Outro recurso disponível na plataforma é o Shopee VIP, programa de assinatura voltado para usuários que compram com frequência. Assinantes têm acesso a benefícios exclusivos, que podem incluir cupons de desconto, ofertas especiais e vantagens em campanhas promocionais.

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Entre os principais benefícios estão cupons de frete grátis ilimitados para compras acima de R$10 e cupons para descontos de até RS10 OFF por mês para pedidos a partir de R$40. Os assinantes também têm acesso a cupons extras em campanhas especiais, como as datas duplas da Shopee, ampliando as oportunidades de economia ao longo do mês. O programa ainda oferece prioridade no atendimento ao consumidor e vantagens adicionais, como 35% de desconto em serviços de assistência pet.