Almah lança nova IA para administradoras de condomínios

A Almah, empresa brasileira de tecnologia especializada em soluções para administradoras de condomínios, anuncia o lançamento da Mah, inteligência artificial integrada à plataforma Almah e desenvolvida para executar tarefas da rotina administrativa e financeira das administradoras de condomínios a partir de comandos enviados por chat. A novidade amplia o uso da IA na plataforma, que passa a atuar diretamente nos processos operacionais dessas empresas.

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“Durante muito tempo, utilizar um software significou aprender onde clicar, qual tela abrir e quais campos preencher. Com a Mah, começamos a inverter essa lógica. O profissional informa o que precisa fazer e a inteligência artificial transforma esse pedido em uma ação dentro do sistema”, afirma Halisson Habitzreuter, CEO da Almah.

A Mah permite que o usuário informe, em linguagem natural, o que precisa realizar no sistema via comando de texto ou voz. Entre as funções disponíveis estão cadastro de contas a pagar avulsas e recorrentes, edição e localização de lançamentos, baixas totais, parciais ou em lote, cadastro de fornecedores e consulta de informações.

A inteligência artificial também atua na elaboração de previsões orçamentárias dos condomínios administrados. Por meio do chat, é possível criar uma previsão, consultar períodos anteriores, duplicar orçamentos, aplicar reajustes, comparar valores entre períodos e gerar simulações de arrecadação por unidade.

Outra aplicação está no processamento de documentos, a Mah também pode realizar lançamentos a partir de documentos e processar vários arquivos em uma mesma execução. Quando algum dado obrigatório não está disponível, a ferramenta solicita a informação ao usuário antes de dar continuidade ao processo.

O desenvolvimento da nova solução considerou pesquisas e interações com mais de 400 administradoras de condomínios. A ferramenta considera regras operacionais definidas pela própria administradora, padrões recorrentes podem ficar registrados para que a Mah os utilize nas próximas operações, sem que o profissional precise repetir a mesma orientação a cada solicitação.

Para Luiz Filipe Ramos, COO da Almah, a aplicação da IA em tarefas repetitivas também pode contribuir para o crescimento das administradoras. “Cada novo condomínio aumenta o volume de contas, fornecedores, documentos e movimentações que precisam ser processados. Quando parte desse trabalho é automatizado, a administradora ganha capacidade para crescer sem aumentar o esforço operacional na mesma proporção”, afirma.

Com a Mah, a Almah amplia o uso de inteligência artificial em sua plataforma para administradoras de condomínios e prevê a inclusão gradual de novas operações. A ferramenta amplia a aplicação da IA para além da geração de conteúdo e da consulta de informações, passando também a atuar na execução de processos dentro do sistema.

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Saiba mais sobre a Mah e a plataforma Almah. https://materiais.somosalmah.com.br/mah-a-nova-ia-da-almah