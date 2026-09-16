Inauguração do Jayasom Wellness Resort impulsiona visão de bem-estar do AMAALA

Red Sea Global (RSG), a empresa de desenvolvimento de turismo regenerativo, Jayasom Wellness Resort AMAALA, inaugurou uma oferta de saúde holística diferenciada no destino.

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Outdoor relaxation area at Jayasom Wellness Resort AMAALA, where serene design and sea-facing spaces create a setting for rest and renewal.

Projetado pela Heah & Co., com interiores assinados pelo Studio Carter, o Jayasom Wellness Resort AMAALA está localizado na maior enseada de Triple Bay e dispõe de 153 quartos e 24 residências. O resort faz parte do núcleo isolado de bem-estar do AMAALA, na costa do Mar Vermelho, onde a natureza e a hospitalidade se unem em um ambiente criado para reflexão e renovação.

"Com o lançamento do primeiro Jayasom no mundo, trazemos uma nova dimensão à oferta de bem-estar do AMAALA. Seus exclusivos refúgios de bem-estar e com tudo incluído combinam práticas contemporâneas baseadas em evidências com tradições de cura árabes e orientais. Seu enfoque personalizado complementa nossa ambição de tornar o AMAALA o destino de bem-estar mais completo do mundo, ao apoiar os hóspedes em suas jornadas de saúde a longo prazo em um ambiente natural excepcional", disse John Pagano, Diretor Executivo do Grupo Red Sea Global.

A filosofia de bem-estar do resort une tradições de cura árabes e orientais a práticas contemporâneas baseadas em evidências, refletindo séculos de troca de conhecimento entre culturas, incluindo contribuições de estudiosos pioneiros como Ibn Sina (Avicena). A oferta abrange saúde holística, condicionamento físico, fisioterapia, nutrição, spa e beleza, com o apoio de consultas, atividades físicas e exercícios diários. A jornada de cada hóspede é personalizada conforme suas metas individuais, incluindo saúde feminina, bem-estar de casais e famílias, além de programas de saúde, controle de peso e reequilíbrio do estilo de vida.

A nutrição é parte integrante da experiência do Jayasom Wellness Resort AMAALA, com oito opções gastronômicas concebidas para promover um estilo de vida equilibrado. Os restaurantes e cafés do resort oferecem uma gama diversificada de culinárias inspiradas em tradições regionais e internacionais, com ênfase em ingredientes frescos e sazonais, além de pratos nutritivos. Complementando a oferta gastronômica, há experiências culinárias interativas e conceitos especiais que incentivam os hóspedes a explorar o papel da alimentação em uma vida saudável.

O resort está dividido em uma área de bem-estar exclusiva para adultos e uma experiência dedicada às famílias. A zona exclusiva para adultos oferece um refúgio com foco em terapias holísticas, fisioterapia, fitness e Pilates, enquanto as experiências para famílias contam com instalações e atividades específicas a cada faixa etária, criadas para promover a conexão, o movimento e hábitos saudáveis.

As Jayasom Residences compreendem uma coleção limitada de vilas de dois a quatro quartos à beira-mar, com piscinas privativas e amplos terraços voltados para o mar. Localizado ao lado do resort, os residentes desfrutam de privilégios exclusivos, como refúgios de bem-estar gratuitos, acesso preferencial a tratamentos e refeições, bem como convites para eventos Jayasom ao redor do mundo.

Situado entre o Mar Vermelho e as imponentes montanhas de Tabuk, o resort está rodeado por paisagens costeiras que oferecem oportunidades para atividades terrestres e aquáticas. Entre elas, caminhadas, trilhas para corrida, ciclismo, caiaque, 'stand-up paddle', mergulho com 'snorkel' e mergulho autônomo.

Assim como todo o destino, o Jayasom Wellness Resort AMAALA é totalmente abastecido por energia solar. Isso também contribui para a ambição do destino de atingir um ganho líquido de conservação de 30% até 2040.

O Jayasom AMAALA é o sétimo resort a ser inaugurado no AMAALA, marcando mais um marco na entrega gradual do destino. Nos próximos meses, mais dois resorts farão parte de um portfólio crescente de marcas de hospitalidade de classe mundial, junto com residências de marca, instalações de bem-estar integradas, uma marina, lojas selecionadas, um instituto de experiências com a vida marinha e restaurantes de destino.

Sobre a Red Sea Global

A Red Sea Global (RSG) é uma incorporadora imobiliária verticalmente integrada com um portfólio diversificado que abrange turismo, residências, experiências, infraestrutura, transporte, saúde e serviços. Isso inclui destinos de turismo regenerativo de luxo The Red Sea, que começou a receber hóspedes em 2023, e o AMAALA, que recebeu seus primeiros hóspedes em 2026.

Um terceiro destino, o Thuwal Private Retreat, foi inaugurado em 2024. A RSG também foi encarregada das obras de desenvolvimento no Aeroporto Internacional de Al Wajh, com foco na modernização do terminal e da infraestrutura.

A RSG é uma empresa do Fundo de Investimento Público (PIF) e um pilar da ambição da Arábia Saudita de diversificar sua economia. Em seu crescente portfólio de destinos, subsidiárias e negócios, a RSG busca liderar o mundo rumo a um futuro mais sustentável, mostrando como o desenvolvimento responsável pode elevar as comunidades, impulsionar as economias e melhorar o meio ambiente.

Sobre o AMAALA

O AMAALA é um destino de bem-estar de ultra-alto padrão incomparável ao longo da costa noroeste do Mar Vermelho na Arábia Saudita. Combinando perfeitamente mar, sol, esportes, artes e cultura para uma experiência excepcional, é um dos destinos mais antecipados do mundo, desenvolvido pela Red Sea Global (RSG) e tendo a regeneração em seu cerne.

O AMAALA inaugurou oficialmente seu primeiro resort no verão de 2026, com mais de 1.600 quartos de hotel distribuídos em nove resorts diferentes, complementados por lojas de luxo e experiências gastronômicas requintadas. As instalações de bem-estar e spa de última geração do destino irão oferecer uma gama completa de programas, serviços e terapias diversas para todas as idades, personalizados por profissionais e centros pioneiros em várias áreas de medicina e bem-estar, para uma jornada de bem-estar mais personalizada.

Influenciado pela beleza natural do AMAALA e a pureza do Mar Vermelho, o destino é onde a sustentabilidade encontra o luxo. A finalidade do AMAALA é oferecer a experiência de saúde e wellness mais abrangente que ajudará a melhorar o bem-estar dos seus hóspedes e da comunidade, auxiliando-os a florescer e prosperar.

Duas das características marcantes do AMAALA são o Instituto de Vida Marinha Corallium, um centro de pesquisa científica e educacional, e o Yacht Club do AMAALA, destinado a se tornar um polo internacional para o iatismo de luxo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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