UNI FY inicia piloto do Pix Consignado em outubro

A UNI FY inicia em 2 de outubro de 2026 o piloto do Pix Consignado, solução que conecta margem consignável, folha de pagamento e pagamentos instantâneos em um único percurso digital. A operação começa em formato controlado, restrita aos públicos elegíveis dentro dos convênios e órgãos parceiros já integrados à plataforma, e concentra em aplicativo as etapas de simulação, contratação, uso e acompanhamento do limite. A proposta é permitir que o servidor público acione a margem disponível conforme a necessidade do dia a dia, sem contrato novo a cada operação.

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O lançamento ocorre em um ambiente de crédito encarecido para as famílias brasileiras. Segundo a nota de estatísticas monetárias do Banco Central, a taxa média de juros do crédito livre às pessoas físicas alcançou 63% ao ano em abril de 2026, com elevação de 5 pontos percentuais em doze meses, enquanto a inadimplência do segmento chegou a 7,2% da carteira. O endividamento das famílias somou 49,8% em março, e o comprometimento de renda ficou em 29,3%. O desconto direto em folha aparece nesse quadro como a modalidade de menor risco para quem empresta e, por consequência, de custo mais contido para quem toma.

Rodrigo Drummond, fundador e CFO da UNI FY, afirma que a etapa inicial serve para validar a integração entre crédito, Pix e folha de pagamento em uma experiência única, antes de qualquer ampliação de escala. “Começamos por uma operação controlada para assegurar que a tecnologia e a usabilidade (UX) funcionem sem fricções, garantindo total conformidade e eficiência na averbação antes de escalarmos nossos investimentos em marketing e aquisição”, detalha.

O que estará disponível na primeira versão

De acordo com o executivo, o usuário encontrará, no dia 2 de outubro, as seguintes etapas:



Simulação: escolha do valor com informação sobre condições, encargos e Custo Efetivo Total (CET) antes da decisão de contratar;

Validação: identificação do cliente (KYC), biometria antifraude e checagem instantânea da margem consignável;

Contratação e uso: aceite digital e liberação do limite para pagar contas, transferir a terceiros ou realizar compras via Pix;

Acompanhamento: gestão das parcelas e do histórico de descontos dentro do próprio aplicativo.



Ficam para um segundo momento as integrações em modelos White Label e Consignado as a Service (CaaS), quando a infraestrutura da companhia passa a ser embarcada nos canais e marcas de parceiros B2B do ecossistema financeiro, conforme o porta-voz.

A operação controlada também dialoga com a revisão das regras de consignação no setor público. Desde 14 de abril de 2026, a Portaria MGI nº 984/2026 estabelece critérios mais rígidos de contratação, autorização e contestação de descontos em folha no Executivo federal, com foco em prevenção a fraudes e transparência. O ambiente regulatório eleva a exigência técnica sobre averbação e consentimento, dois pontos que a empresa pretende medir durante o teste.

O acompanhamento dos primeiros usuários será orientado por dados de uso. A companhia monitorará o funil de conversão, do primeiro toque na simulação até a efetivação do Pix, e a forma como o limite é distribuído entre pagamentos, saques e transferências na rotina financeira. O mapeamento das taxas de abandono em cada tela alimentará as ferramentas de automação de relacionamento. Caso apareça atrito na compreensão das regras ou na aprovação biométrica, a empresa prevê ajustes de interface e de comunicação antes das campanhas de maior alcance.

Divisão de papéis entre os parceiros

Drummond explica que o desenho do projeto distribui responsabilidades entre três frentes:

AG Taxtech, do Grupo AG Capital: atua na ponta do empregador, com tecnologia proprietária que identifica ativos ocultos e valida créditos tributários na folha de pagamento das empresas, com efeito sobre o fluxo de caixa do contratante;

BANUX Saxxes: na condição de instituição financeira parceira, viabiliza as atividades reguladas para oferta de crédito a empresas e empregadores, incluindo linhas corporativas;

UNI FY: responde pela tecnologia voltada ao colaborador, com a oferta do Pix Consignado e da antecipação salarial dentro do aplicativo.



A entrega, segundo o CFO, combina saúde financeira e fluxo de caixa para o empregador com acesso a crédito, flexibilidade e poder de compra para o trabalhador, em uma arquitetura que vai além do aplicativo isolado.

A decisão sobre a ampliação da operação dependerá de indicadores de eficiência, entre eles a relação entre o custo de aquisição de clientes e o engajamento recorrente observado no produto. Com a tecnologia antifraude e as integrações de folha estabilizadas, a empresa indica que o próximo gatilho será a velocidade de ativação de parceiros comerciais e correspondentes bancários.

“Nosso alvo estratégico de expansão é capturar a demanda dos 80,3 milhões de brasileiros elegíveis ao crédito em folha no país, transformando definitivamente a lógica engessada da margem consignável em uma linha digital permanente, flexível e integrada à vida financeira das pessoas”, revela Drummond.

O piloto também servirá de termômetro para a tese de eficiência defendida pela companhia, que informa operar o Pix Consignado com custo operacional cerca de 60% inferior ao do consignado tradicional. O resultado desse período determinará o ritmo de abertura para novos convênios e a sequência de funcionalidades do aplicativo.

“O início do piloto representa um passo importante para validarmos, na prática, uma nova experiência de crédito consignado. Queremos construir uma jornada mais simples, digital e transparente para o servidor, acompanhando os primeiros atendimentos e aprimorando cada etapa antes de ampliar a operação”, salienta o fundador e CFO da UNI FY.

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