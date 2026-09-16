A Rubedo Life Sciences anuncia estudo clínico para tratar a perda de cabelo com o modulador de GPX4 RLS-1496; primeira evidência humana "ex vivo" demonstra crescimento robusto do folículo piloso

A Rubedo Life Sciences, Inc. (Rubedo) anunciou hoje um novo estudo clínico com o composto experimental RLS-1496 em pacientes com alopecia androgenética (AGA), com início previsto para outubro de 2026 e dados iniciais esperados para o primeiro semestre de 2027. O estudo marca a primeira avaliação clínica de um modulador de GPX4 para a perda de cabelo, ampliando o programa que estabeleceu o RLS-1496 como o primeiro modulador de GPX4 do mundo a entrar em ensaios clínicos em humanos (de qualquer natureza).

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260916515105/pt/

Figure Legend: Representative images of intact ex vivo human hair follicles challenged with DHT 100 nM and stimulated with finasteride 600 nM (positive control) or RLS-1496 2000 nM at Days 0 and 6.

RLS-1496 já demonstrou eficácia em ensaios clínicos para ceratose actínica e envelhecimento cutâneo, bem como para outras condições da pele, como psoríase e dermatite atópica, gerando novas evidências em humanos que comprovam o mecanismo duplo SenoAdaptive. Esse mecanismo elimina células senescentes patológicas e promove um reequilíbrio redox ao modular as vias NRF2 em células envelhecidas sob estresse, incluindo células-tronco e progenitoras. Estudos "ex vivo" utilizando um modelo de folículos pilosos humanos com alopecia androgenética (AGA) resultaram na restauração do crescimento dos folículos pilosos, conforme ilustrado na imagem acima.

Em um modelo independente "ex vivo" de AGA humana — realizado com folículos capilares humanos intactos de pacientes do sexo masculino com AGA, expostos à diidrotestosterona (DHT) para replicar o ambiente de miniaturização folicular observado em pacientes com AGA — o RLS-1496 demonstrou aumentos estatisticamente significativos e altamente significativos no alongamento do folículo capilar em comparação com o controle (veículo) em duas doses; a dose mais alta apresentou uma tendência de alongamento médio numericamente superior à da finasterida.

O alongamento do folículo capilar no 6º dia foi maior com o RLS-1496 em comparação com o veículo em todas as doses, sendo o efeito mais pronunciado na concentração mais alta — superando, em termos de tendência, a finasterida, que é o tratamento padrão atual

Esse padrão é consistente com a recuperação da fase anágena (crescimento ativo), na qual o alvo nas células senescentes do nicho folicular permite a reativação das células-tronco a partir do estado de dormência e faz com que o folículo retome seu programa natural de crescimento

"A biologia das células senescentes subjacente ao envelhecimento do folículo capilar é fascinante, profundamente consistente com o que observamos em todo o nosso programa com o RLS-1496 e amplamente inexplorada como alvo terapêutico", afirmou Frederick Beddingfield III, MD, PhD, FAAD, CEO da Rubedo. "Pela primeira vez, estamos levando para a clínica um medicamento projetado para eliminar as células envelhecidas que estão na raiz da dormência das células-tronco e da miniaturização folicular. Temos orgulho de fazer isso em parceria com o Dr. Pariser e estamos avançando com a mesma urgência que tornou o RLS-1496 o primeiro modulador de GPX4 do mundo a entrar em ensaios clínicos com humanos."

A AGA é a forma mais prevalente de perda de cabelo em todo o mundo, afetando aproximadamente 50 milhões de homens e 30 milhões de mulheres apenas nos EUA; no entanto, o cenário de tratamento não apresenta abordagens genuinamente novas aprovadas pela FDA há quase 30 anos.2 O mercado global de AGA, avaliado em US$ 3,2 bilhões em 2025 e com projeção de atingir US$ 6,8 bilhões até 2035, é definido por duas terapias — minoxidil e finasterida — que retardam os sinais hormonais responsáveis ??pela retração e degeneração progressivas dos folículos capilares, um processo conhecido como miniaturização folicular. A miniaturização folicular é a característica biológica marcante da AGA, na qual cada ciclo de crescimento sucessivo produz um fio mais fino e curto, até que o folículo não consiga mais produzir fios visíveis. Nenhuma das terapias atua sobre as células senescentes — envelhecidas e disfuncionais — que, como se sabe atualmente, acumulam-se no nicho folicular e impulsionam essa miniaturização em nível celular.3,4,5

Ao contrário das terapias existentes, que visam causas hormonais secundárias da perda de cabelo, o RLS-1496 foi projetado para atuar no mecanismo primário de envelhecimento celular: o acúmulo de células da papila dérmica senescentes e sob estresse, que suprimem ativamente as células-tronco e a regeneração folicular, além de promoverem a miniaturização progressiva. Ao visar essas células por meio de eliminação seletiva ou restauração funcional — dependendo do estado celular —, o RLS-1496, um fármaco SenoAdaptive pioneiro em sua classe, busca remover o freio celular que impede a própria regeneração folicular.3,4,5,6

O cofundador e diretor científico da Rubedo, Marco Quarta, PhD, apresentará os dados ex vivo, juntamente com dados adicionais do RLS-1496, na 13ª Reunião Anual de Pesquisa e Descoberta de Medicamentos sobre Envelhecimento (ARDD) na Universidade de Harvard, de 1 a 3 de outubro de 2026 – a maior conferência científica dedicada à longevidade do mundo. A apresentação marca a primeira vez que um programa modulador GPX4 para queda de cabelo será apresentado em uma importante conferência científica sobre longevidade.

O Dr. Quarta disse: "RLS-1496 parece atuar em vários pontos convergentes na cascata da doença AGA - onde acreditamos que ele atua limpando células senescentes, suprimindo a regeneração folicular, reduzindo a sinalização inflamatória SASP, ao mesmo tempo que modula as vias NRF2 e ativando as vias Wnt/β-catenina que governam a reentrada anágena. Até onde sabemos, nenhuma terapia AGA aprovada opera neste nível de biologia."

A transcriptômica espacial ALEMBIC™ de propriedade da Rubedo aplicada a biópsias de folículos capilares de pacientes identificou marcadores de senescência e sinais transcriptômicos consistentes com a ativação da cascata regenerativa folicular, incluindo a expansão de progenitores de folículos capilares e a regulação negativa dos principais impulsionadores da fase de regressão folicular - fornecendo evidências clínicas humanas de que os efeitos do RLS-1496 na biologia celular senescente se estendem ao tecido do folículo capilar. Em estudos pré-clínicos em animais, o RLS-1496 também alcançou um crescimento de cabelo aproximadamente 32% maior em comparação com o veículo.1,6,7

“Os dados preliminares que vimos com o RLS-1496 são cientificamente intrigantes e justificam a avaliação clínica”, disse o Dr. Pariser, professor de dermatologia na Eastern Virginia Medical School e investigador principal da Virginia Clinical Research, Inc., que liderará o ensaio clínico de queda de cabelo do RLS-1496. "A biologia da senescência subjacente à AGA é cada vez mais bem apoiada na literatura publicada, e o RLS-1496 representa uma abordagem genuinamente nova. Estou ansioso para ver o que os dados mostram nos pacientes, dada a necessidade contínua não atendida."

Sobre a modulação RLS-1496 e GPX4

O principal candidato da Rubedo, RLS-1496, sendo desenvolvido para administração tópica e oral, é um modulador GPX4 modificador de doenças, o primeiro da classe, visando seletivamente células patológicas senescentes e outras células estressadas e envelhecidas que causam doenças crônicas dependentes da idade. Estes incluem imunologia e inflamação (I&I), dermatologia e envelhecimento da pele, perda de cabelo, síndrome metabólica (obesidade, diabetes, fibrose hepática), sarcopenia e doenças neurodegenerativas.

Em certas células patológicas, o envelhecimento está associado a um desequilíbrio no GPX4. A modulação do GPX4 sensibiliza as células à ferroptose, que é um tipo de morte celular programada e acredita-se ser o calcanhar de Aquiles das células senescentes. Ao modular o GPX4 em células “envelhecidas” senescentes sensíveis à ferroptose, o RLS-1496 pode ser capaz de limpar essas células para combater doenças e também apoiar células saudáveis ??para funcionar adequadamente e restaurar a homeostase dos tecidos. Além de sua função senolítica direcionada no desencadeamento da ferroptose seletiva em células senescentes patológicas, o RLS-1496 também pode atuar como um modulador restaurador que induz uma “redefinição redox” vital através de uma resposta hormonal controlada em células vizinhas estressadas, eliminando efetivamente a fonte de inflamação crônica enquanto restabelece ativamente a homeostase dos tecidos saudáveis. Este mecanismo de dupla ação representa uma nova categoria de medicamentos – Adaptive SenoTherapeutics.

O RLS-1496 utiliza a ALEMBIC™, plataforma proprietária de descoberta de medicamentos baseada em IA da Rubedo, que identifica alvos dentro de células senescentes patológicas e desenvolve medicamentos seletivos para o rejuvenescimento celular direcionados a esses alvos.

Sobre a Rubedo Life Sciences

A Rubedo Life Sciences é uma empresa de biotecnologia em estágio clínico que desenvolve um amplo portfólio de medicamentos inovadores para rejuvenescimento celular seletivo, visando células associadas ao envelhecimento que impulsionam doenças crônicas relacionadas à idade. Sua plataforma proprietária de descoberta de fármacos baseada em IA, a ALEMBIC™, está desenvolvendo novas pequenas moléculas pioneiras em suas respectivas classes (*first-in-class*) para atingir seletivamente células patológicas e senescentes; essas células desempenham um papel fundamental na progressão de doenças pulmonares, dermatológicas, oncológicas, neurodegenerativas, fibróticas e outros distúrbios crônicos, incluindo a perda de cabelo. O principal candidato a fármaco da empresa — o RLS-1496, um potencial modulador da GPX4 pioneiro em sua classe e capaz de modificar o curso da doença — encontra-se atualmente em ensaios clínicos de Fase I. A equipe de liderança da Rubedo é composta por líderes do setor e pioneiros nas áreas de química, tecnologia de IA, ciência da longevidade e ciências da vida, com experiência em desenvolvimento e comercialização de medicamentos adquirida tanto em grandes empresas farmacêuticas quanto em empresas líderes de biotecnologia. A empresa está sediada em Mountain View, Califórnia (EUA), e possui escritórios em Milão, Itália. Para mais informações, acesse www.rubedolife.com.

Referências

Rubedo Life Sciences. RLS-1496 demonstra o alongamento do folículo capilar em um modelo de alopecia androgenética ex vivo desafiado por DHT. Dados em arquivo. 2026. Insights do mercado global. Relatório de análise de tamanho, participação e tendências do mercado de tratamento de alopecia androgenética. 2026 Bahta AW, Farjo N, Farjo B, Philpott MP. A senescência prematura de células da papila dérmica calva in vitro está associada à expressão de p16 (INK4a). Journal of Investigative Dermatology 2008;128(5):1088-1094. doi: 10.1038/sj.jid.5701147 Yang YC, Fu HC, Wu CY, Wei KT, Huang KE, Kang HY. Receptor de andrógeno acelera senescência prematura de células da papila dérmica humana em associação com danos ao DNA. PLoS ONE 2013;8(11): e79434. doi: 10.1371/journal.pone.0079434 Upton JH, Hannen RF, Bahta AW, Farjo N, Farjo B, Philpott MP. Senescência associada ao estresse oxidativo em células da papila dérmica de homens com alopecia androgenética. Journal of Investigative Dermatology 2015;135(5):1244-1252. doi: 10.1038/jid.2015.28 Pappalardo A, Kim JY, Abaci HE, Christiano AM. Restauração das propriedades indutoras do folículo capilar por esgotamento das células senescentes. Célula de Envelhecimento 2024;24: e14353. doi: 10.1111/acel.14353 Rubedo Life Sciences. O RLS-1496 atinge um crescimento capilar 32% maior em comparação com o veículo em estudos pré-clínicos em animais. Dados em arquivo. 2026.

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