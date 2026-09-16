5 soluções que agilizam reformas e substituem materiais

Fazer uma reforma em 2026 tem cada vez menos a ver com grandes intervenções e mais com escolhas inteligentes. Diante da preocupação com custo, tempo de instalação, manutenção e desempenho, soluções industrializadas e de aplicação simplificada ganhem espaço em projetos residenciais e corporativos. Pisos, revestimentos, divisórias, portas e tintas já permitem renovar ambientes com menos etapas e menor impacto na rotina.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo a arquiteta Adriana Zikan, gerente de Produtos de Construção Civil da Eucatex, o consumidor passou a avaliar os materiais também pelo uso real no dia a dia, priorizando alternativas que combinam praticidade, resistência e facilidade de manutenção.

“A estética continua importante, mas ela vem acompanhada de uma exigência maior por praticidade. O acabamento precisa ser bonito, mas tem de ser fácil de instalar e limpar, além de fazer sentido para o ambiente, para a maneira como ele é utilizado e para o tipo de manutenção que o morador está disposto a fazer”, afirma Zikan.

A especialista lista cinco materiais e produtos que ajudam a simplificar reformas, sem abrir mão do resultado final. Confira:

Piso laminado click acelera a troca do revestimento

Trocar o piso sem precisar remover o revestimento existente é uma das maneiras de reduzir sujeira, resíduos e tempo de obra. Os pisos laminados contam com instalação prática e podem ser aplicados sobre superfícies como cerâmica, lajotas de pedra e concreto, desde que a base esteja regularizada, limpa e seca.

A recém-lançada linha Eucafloor Natura Matt Click reforça essa proposta com seis padrões amadeirados. Além do sistema click, que facilita a instalação, a linha conta com a tecnologia Acqua Resist, que protege as juntas contra a água por até 72 horas; acabamento BP Poro Supermatt, que valoriza a textura da madeira; e tecnologia Wood Touch, que reduz marcas de gordura e facilita a limpeza. O resultado é uma solução que combina agilidade na instalação, resistência e praticidade no dia a dia.

Painéis decorativos e ripados renovam superfícies sem obra pesada

Quem quer transformar um ambiente sem encarar revestimentos pesados, marcenaria sob medida ou várias etapas de pintura pode encontrar nos painéis decorativos uma alternativa mais simples. Aplicados como acabamento pronto, eles podem renovar paredes, tetos, bancadas, cabeceiras, portas mimetizadas e móveis, adicionando textura, relevo e profundidade ao projeto.

A Eucatex, por exemplo, lançou a marca Painéis Decorativos, ampliando as opções de ripados para seis modelos: Shiplap, formado por réguas modulares e com visual rústico contemporâneo; Lambri, com acabamento BP Poro Supermatt e textura que valoriza os veios da madeira; Ritmo, com textura 3D e desenho minimalista; Frisado, com relevos lineares e encaixe macho-fêmea oculto; Brisa, marcado por linhas arredondadas e formas orgânicas; e Barras, o tradicional ripado, agora integrado à nova linha.

Divisórias reorganizam espaços sem alvenaria

Em escritórios, onde os layouts precisam se adaptar a equipes, as divisórias oferecem uma forma conveniente de reorganizar os espaços com obra seca, rápida e sem quebra-quebra. Os painéis chegam prontos para instalação, dispensam acabamento posterior e permitem que o ambiente volte a ser utilizado logo após a montagem.

A mesma conveniência vale para projetos de retrofit sem a necessidade de erguer novas paredes. Leves, práticas de instalar e fáceis de limpar, são especialmente interessantes para reformas de imóveis ocupados, em que reduzir sujeira, resíduos e tempo de intervenção faz diferença.

Portas em kit reduzem etapas e ajustes na obra

Até a instalação das portas entrou na lógica da praticidade. Nos kits prontos, folha, batente, guarnições e componentes compatíveis são fornecidos como um conjunto, o que ajuda a reduzir compras separadas, retrabalho e o risco de incompatibilidades.

Também existem opções acabadas, que dispensam pintura ou outros processos após a instalação, além de modelos que já contam com dobradiças instaladas, usinagem para fechadura e borracha amortecedora.

Entre as soluções estão os Kits Porta Regulável Eucaplac, com batentes ajustáveis a diferentes espessuras de parede, um recurso útil para reformas em que os vãos existentes apresentam variações. A Eucatex também oferece versão reversível e regulável, que permite definir o sentido de abertura no momento da instalação, trazendo mais flexibilidade para o projeto e simplificando decisões durante a obra.

Tinta de fácil aplicação favorece o faça-você-mesmo

A pintura continua entre as formas mais rápidas de mudar um ambiente e, com produtos de aplicação simples, também pode entrar no território do faça-você-mesmo. O Eucatex Acrílico Rendimento Extra, da Tintas Eucatex, combina alto rendimento, fácil aplicação e baixo respingamento, atributos que ajudam a reduzir a sujeira e tornam o processo mais simples para quem decide renovar as paredes por conta própria.

A tinta apresenta secagem de uma hora ao toque, quatro horas entre demãos e 12 horas para a secagem final. Para facilitar ainda mais o planejamento, o sistema E-Colors oferece milhares de opções de cores e acabamentos nos pontos de venda, enquanto a calculadora de tintas disponível no site da marca ajuda a estimar a quantidade necessária de produto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mais do que escolher materiais bonitos, uma reforma bem planejada passa por soluções que simplificam cada etapa, da instalação à limpeza e à manutenção. Com alternativas práticas, é possível renovar os ambientes com menos quebra-quebra e mais previsibilidade.