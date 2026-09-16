Dia da Amazônia: clima e território mudam a alimentação

No mês da Amazônia, celebrado em setembro, falar sobre o futuro da floresta também significa olhar para as transformações que já afetam a vida de quem vive nela. Alterações no clima, redução das chuvas, estiagens mais intensas, desmatamento e mudanças nos rios já fazem parte do cotidiano das comunidades amazônicas e repercutem em uma dimensão essencial: a alimentação. Quando os períodos de chuva mudam, os rios baixam mais do que o habitual ou as condições para plantar se tornam menos previsíveis, também se alteram as possibilidades de produzir, pescar, colher e acessar alimentos. Assim, as mudanças no clima e no território também se refletem no que chega à mesa e na frequência das práticas alimentares tradicionais. É o que revela uma consulta comunitária realizada pela Vaga Lume com as bibliotecas de sua rede, presente em 102 comunidades ribeirinhas, rurais, quilombolas e indígenas de 23 municípios da Amazônia Legal.

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Na rede da Vaga Lume, as bibliotecas comunitárias são mais do que espaços de acesso à leitura; são lugares de encontros, conversas e circulação de saberes, onde diferentes gerações compartilham conhecimentos locais. Foi nesse ambiente de troca que a consulta foi realizada, de forma participativa, para reunir percepções coletivas sobre as transformações vividas em cada território.

As respostas deram origem ao Guia de Atividades para a Semana da Amazônia Vaga Lume 2026. Para elaborar o material, a organização perguntou o que as comunidades produzem e consomem, de onde vêm os alimentos, quais práticas fazem parte de suas culturas alimentares e o que mudou nos últimos anos. “As respostas reforçam uma Amazônia de muitas culturas alimentares e registram a preocupação com as transformações nos territórios e seus efeitos sobre aquilo que chega à mesa. Ao falar sobre alimentação, as comunidades revelam como as mudanças no clima, nos rios e nas roças repercutem no cotidiano”, diz Lia Jamra, diretora-executiva da Vaga Lume.

Entre os relatos, aparece uma sequência de mudanças que conecta clima, território e alimentação. Em Santarém (PA), a Comunidade Murumuru relaciona a diminuição da oferta de peixe à poluição e ao desmatamento dos rios. Em Atodi, também em Santarém, as grandes secas são apontadas como um obstáculo à produção agrícola e à chegada de alimentos. As transformações relacionadas ao clima também aparecem nas roças do Quilombo de Murumurutuba, em Santarém, onde a comunidade aponta para a diminuição das plantações familiares.

“Os depoimentos mostram que essas transformações não ficam restritas ao ambiente. Quando a pesca é afetada, quando as estiagens dificultam o cultivo ou quando a produção familiar diminui, muda também a disponibilidade dos alimentos que tradicionalmente fazem parte da alimentação das comunidades e as oportunidades de manter modos tradicionais de prepará-los”, ressalta Lia.

Essas mudanças transformam não apenas os hábitos alimentares, mas também a transmissão dos saberes ligados à alimentação. As alterações nas condições de produção atingem práticas que dependem do ritmo dos rios, das chuvas, das roças e da disponibilidade de determinados ingredientes.

“Quando a farinhada, a pescaria e o trabalho na roça se tornam menos frequentes, principalmente em função das mudanças climáticas, os saberes locais começam a ocupar um espaço secundário. Com as dificuldades nas formas tradicionais de produção e obtenção de alimentos, novas formas de abastecimento ganham espaço e as comunidades relatam o aumento da presença de alimentos industrializados”, ressalta Lia.

No Quilombo Bom Viver, em Mirinzal (MA), as famílias relatam que nos últimos anos houve um aumento no consumo de refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos, macarrão instantâneo, embutidos, enlatados, sucos artificiais e alimentos congelados. Em Murumuru (PA), a chegada das padarias também impactou os hábitos alimentares: comidas tradicionais como o beiju de tapioca, de mandioca e de carimã, além da macaxeira e do cará cozido, hoje são menos consumidas, enquanto o pão francês ganhou espaço no cotidiano dos moradores.

Em Barreirinhas (MA), a comunidade Cantinho descreve uma mudança mais ampla na relação entre território e alimentação. Segundo os moradores, houve um período em que a sobrevivência dependia principalmente dos recursos dos rios, mas o desmatamento e a construção de casas e mansões às margens alteraram essa realidade. Hoje, o acesso aos alimentos depende, em grande parte, da compra ou, para quem dispõe de um pedaço de terra, do cultivo.

“Quando o território perde parte da capacidade de produzir alimentos, o acesso à comida passa a depender das condições de produção, circulação e compra. As mudanças ambientais afetam a pesca, o cultivo e a disponibilidade de alimentos. A segurança alimentar surge, assim, das próprias respostas das comunidades, quando falam sobre a disponibilidade de peixe, as condições para plantar, o avanço dos alimentos industrializados e as mudanças nos modos de fazer e transmitir conhecimentos”, reforça Lia.

A escuta também revelou conhecimentos que permanecem vivos. Manter uma receita, uma técnica de preparo ou uma forma de produzir significa preservar um conhecimento construído a partir da relação com o território e seus recursos.

Um exemplo vem do Quilombo Bom Viver, em Mirinzal (MA), onde a produção da farinha de mandioca envolve um modo de fazer que vai da colheita ao preparo e preserva técnicas transmitidas entre gerações. Na Comunidade Graças a Deus, em Castanhal (PA), os moradores relatam que alimentos como pé de moleque, beiju e grude, associados e produzidos durante a Semana Santa, são uma tradição da região repassada de pais para filhos. Já em Santo Onofre, em Ponte Alta do Tocantins (TO), uma receita também ganha continuidade: o bolo de arroz com baru foi adaptado com a inclusão do fruto triturado.

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“Para a Vaga Lume, ouvir sobre alimentação é também ouvir sobre memória, saberes tradicionais, território e relações entre gerações. Ao perguntar o que chega à mesa, encontramos pistas sobre o que está acontecendo nos rios, nas roças e nas formas de produzir, preparar e transmitir conhecimentos. No Dia da Amazônia, são essas vozes dos territórios que ajudam a contar uma história que já está em curso”, finaliza Lia.