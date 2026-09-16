NetApp e Tampa Bay Buccaneers firmam parceria para promover excelência operacional orientada por dados

A NetApp® (NASDAQ: NTAP), empresa de Infraestrutura Inteligente de Dados, anunciou hoje que foi nomeada Parceira Oficial do Tampa Bay Buccaneers. Esta nova parceria amplia a posição da NetApp como Parceira Oficial de Infraestrutura Inteligente de Dados da NFL, ajudando a liga e seus times a acessar, gerenciar e ativar seus dados com rapidez e segurança. Os Buccaneers farão uso da tecnologia da NetApp para aperfeiçoar a experiência dos torcedores no estádio, nos dias de jogos e em outras ocasiões.

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"A NetApp será uma parceira tecnológica de confiança que irá nos ajudar a melhorar a experiência do cliente para todos os torcedores do Buccaneers", disse Atul Khosla, Diretor Comercial do Buccaneers. "O acesso confiável e seguro aos dados desempenha um papel essencial na experiência geral do dia de jogo no Raymond James Stadium. A infraestrutura de dados inteligente e líder do setor da NetApp irá nos ajudar a oferecer uma experiência mais integrada e conectada para nossa torcida nos jogos e em todas as plataformas digitais que utilizamos."

Esta parceria será lançada após o primeiro jogo da temporada regular de 2026 dos Buccaneers contra o Cincinnati Bengals, em 13 de setembro. A parceria expande o relacionamento da NetApp com a NFL como Parceira Oficial de Infraestrutura Inteligente de Dados da liga, ajudando a gerenciar, proteger e ativar com segurança os dados que sustentam as operações da liga. Em toda a NFL, a tecnologia da NetApp suporta cargas de trabalho exigentes do mundo real, incluindo o armazenamento e a disponibilidade de vídeos dos jogos utilizados ??pelas equipes de operações de futebol americano da NFL e dos clubes de futebol americano. Esta cooperação demonstrou como a infraestrutura correta pode ajudar organizações complexas e com grande volume de dados a operar com mais eficiência e resiliência.

Ao utilizar o NetApp Keystone, um serviço flexível e simples baseado em assinatura que se adapta às necessidades de negócios em constante mudança, os Buccaneers podem acelerar as cargas de trabalho de dados com desempenho líder do setor, gerenciamento inteligente de dados e alta disponibilidade em centros de dados e ambientes de nuvem. A plataforma NetApp oferece segurança de dados integrada que detecta ameaças de modo autônomo e permite uma recuperação rápida.

"Equipes de sucesso obtêm resultados significativos muito antes do dia do jogo, reunindo as pessoas certas, dados confiáveis, decisões acertadas e execução disciplinada", disse Gabie Boko, Diretora de Marketing da NetApp. "Os esportes de elite mostram o que as organizações podem alcançar quando seus colaboradores conseguem transformar informações em ações assertivas. Como Parceiro Orgulhoso do Tampa Bay Buccaneers, comemoramos a preparação, a confiança e o trabalho em equipe que sustentam a excelência, bem como a Infraestrutura de Dados Inteligente que a torna possível."

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Sobre os Tampa Bay Buccaneers

Os Tampa Bay Buccaneers estão em sua 51ª temporada como membros da National Football League e competem na Divisão Sul da National Football Conference. Eles foram comprados pelo falecido Malcolm Glazer em 1995 e atualmente são propriedade da Família Glazer. Fundados em 1976, os Buccaneers totalizaram 10 títulos de divisão, dois campeonatos de conferências e dois campeonatos do Super Bowl, incluindo o Super Bowl LV, disputado em seu campo, no Raymond James Stadium. Os Buccaneers também têm sido líderes na NFL no envolvimento dos fãs, conquistando um recorde de 12 classificações consecutivas em primeiro lugar na satisfação geral do cliente, na pesquisa anual Voice of the Fan da liga. Além disso, a franquia é muito ativa na comunidade, com a Tampa Bay Buccaneers Foundation, a Glazer Vision Foundation e a Glazer Family Foundation. Para mais informações, acesse www.buccaneers.com.

Sobre a NetApp

Há mais de três décadas, a NetApp tem ajudado as principais organizações do mundo a navegar pelas transformações tecnológicas – desde o surgimento do armazenamento corporativo até a era inteligente impulsionada por dados e inteligência artificial (IA). Hoje, a NetApp é a empresa de Infraestrutura de Dados Inteligente, ajudando seus clientes a transformar dados em um catalisador de inovação, resiliência e crescimento.

No centro dessa infraestrutura está a plataforma de dados da NetApp – uma base unificada, inteligente e em nível corporativo que conecta, protege e ativa dados em todas as nuvens, cargas de trabalho e ambientes. Desenvolvida sobre o poder comprovado do NetApp ONTAP, o software e sistema operacional de gerenciamento de dados líder de mercado, e aprimorada por automação por meio do AI Data Engine e do AFX, ela oferece observabilidade, resiliência e inteligência em escala.

Projetada de forma desagregada, a plataforma de dados da NetApp separa armazenamento, serviços e controle, permitindo que as empresas modernizem-se mais rapidamente, escalem de forma eficiente e inovem sem dependência de fornecedor (lock-in). Como a única plataforma de armazenamento corporativo incorporada nativamente às maiores nuvens do mundo, ela oferece às organizações a liberdade de executar qualquer carga de trabalho, em qualquer lugar, com desempenho, governança e proteção consistentes.

Com a NetApp, os dados estão sempre prontos – prontos para se defender contra ameaças, impulsionar a IA e gerar as próximas inovações. Por isso, as empresas mais visionárias do mundo confiam na NetApp para transformar inteligência em vantagem competitiva.

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NETAPP, o logotipo da NETAPP e as marcas relacionadas em www.netapp.com/TM são marcas registradas da NetApp, Inc. Outros nomes de empresas e produtos podem ser marcas comerciais de seus respectivos proprietários.

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NetApp

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Contato para investidores:

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