TVs ganham recursos de AI que entendem o que está na tela

A inteligência artificial está ampliando as possibilidades de uso da televisão. Além de atuar no processamento de imagem e som, a tecnologia passa a permitir conversas por voz sobre o que está sendo exibido na tela e a integrar recursos a diferentes situações da rotina doméstica, incluindo funcionalidades voltadas aos cuidados com animais de estimação.

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Essa evolução pode ser observada na nova geração de TVs Vision AI da Samsung, que reúne modelos Micro RGB, OLED, Neo QLED e The Frame Pro. Entre os recursos disponíveis estão o Vision AI Companion, a Imagem Aprimorada com AI, o Áudio em Camadas com AI e o Modo Cuidado com o Pet.

“A inteligência artificial amplia as possibilidades de interação com a TV e permite que diferentes recursos façam parte da experiência de entretenimento e da rotina. A evolução passa tanto pela possibilidade de conversar sobre o que está sendo assistido quanto pelo aprimoramento de imagem e som e por funcionalidades que conectam a televisão a diferentes momentos do dia”, afirma Marina Correia, gerente de produtos de TV da Samsung Brasil.

Como a inteligência artificial permite conversar sobre o que está na tela?

O Vision AI Companion utiliza inteligência artificial generativa e conversacional para analisar o contexto do conteúdo reproduzido na televisão. A partir dessas informações, o usuário pode fazer perguntas por voz relacionadas ao que está assistindo ou sobre outros assuntos, sem precisar navegar por menus ou digitar comandos.

O recurso utiliza assistentes como Bixby e Gemini para gerar respostas e manter conversas. A proposta é fazer com que a interação com a televisão se aproxime de uma conversa, em vez de depender apenas de comandos isolados.

Entre as possibilidades estão:

Entender o contexto: a tecnologia analisa o que está sendo reproduzido na tela para oferecer informações relacionadas ao conteúdo;

a tecnologia analisa o que está sendo reproduzido na tela para oferecer informações relacionadas ao conteúdo; Fazer perguntas por voz: a interação acontece sem necessidade de digitação ou navegação por diferentes menus;

a interação acontece sem necessidade de digitação ou navegação por diferentes menus; Dar continuidade às conversas: os assistentes virtuais podem gerar respostas e considerar o contexto das perguntas realizadas durante a interação.



Essa evolução das telas também se estende a outras atividades da rotina. Dispositivos como o Galaxy Book6 Series combinam tecnologia e mobilidade para atividades de produtividade e consumo de conteúdo, enquanto, nos games, monitores como o Odyssey OLED G8, com painel QD-OLED 4K e taxa de atualização de 240 Hz, e o Odyssey G8 6K, que combina resolução 6K a 165 Hz e modo 3K a 330 Hz, trazem tecnologias voltadas às demandas específicas dos jogadores.

Como a AI pode melhorar imagem e som enquanto o conteúdo é exibido?

Além da interação, a inteligência artificial atua no processamento do conteúdo em tempo real. A Imagem Aprimorada com AI utiliza um processador inteligente para trabalhar aspectos como brilho, clareza e detalhes e elevar conteúdos à qualidade próxima de 4K.

No áudio, o Áudio em Camadas com AI analisa e separa elementos sonoros em diferentes faixas, como voz e efeitos. Em uma partida de futebol, por exemplo, a tecnologia permite colocar no mudo apenas a narração ou o som da torcida, alterando a experiência de acordo com a preferência de quem assiste.

Uma TV pode ajudar nos cuidados com animais de estimação?

A aplicação da inteligência artificial também chega a situações que vão além do entretenimento. O Modo Cuidado com o Pet permite que a televisão funcione como um recurso de apoio quando o usuário estiver fora de casa.

A TV pode detectar ruídos como latidos e, a partir dessa identificação, ligar automaticamente um conteúdo favorito do animal para ajudar a acalmá-lo.

A integração da tecnologia à rotina doméstica também ocorre em outras categorias de dispositivos. Geladeiras Evolution RT42 e RT47, por exemplo, incorporam recursos voltados à conectividade e ao gerenciamento do uso do eletrodoméstico. Ambas contam ainda com recursos como SpaceMax, Gaveta Optimal Fresh+ e AI Energy Mode, ampliando as aplicações da tecnologia para além das telas.

Como acessar o Vision AI Companion?

O acesso ao Vision AI Companion é feito pelo próprio controle remoto das TVs Vision AI:

Mantenha pressionado o botão Home para abrir a interface do Vision AI Companion; Confira as informações apresentadas, como conteúdos relacionados, perguntas sugeridas sobre o programa exibido e atalhos para os assistentes virtuais disponíveis; Mantenha pressionado o botão de microfone do controle remoto para iniciar uma interação por voz; Faça uma pergunta ou pedido para a Bixby sem necessidade de digitar ou acessar outros menus; Continue a conversa: o recurso aprende com o uso para aprimorar as respostas e apresentar resultados relacionados às perguntas realizadas.

A nova geração de TVs Vision AI inclui modelos Micro RGB, OLED, Neo QLED e The Frame Pro. Apesar das diferenças entre as tecnologias de tela, a inteligência artificial funciona como um elemento comum entre os modelos, com aplicações que passam pela interação com conteúdos, processamento de imagem e som e integração da televisão a diferentes situações da rotina.

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Para saber mais sobre as TVs Vision AI da Samsung, além de outros dispositivos da marca, visite Samsung Newsroom Brasil ou Samsung.com/br.