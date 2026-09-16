Agatha Christie inspira detetives além da ficção

A escritora britânica Agatha Christie criou, em 1920, o personagem Hercule Poirot, detetive particular belga que resolve crimes por observação, organização de pistas e lógica. A popularidade da ficção policial gerou interesse público por investigações, embora a atividade profissional no Brasil siga normas específicas.

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No Brasil, a profissão de detetive particular está regulamentada pela Lei nº 13.432, de 2017. A legislação autoriza o profissional a planejar e executar a coleta de dados de natureza não criminal para atender interesses privados do contratante e, mediante autorização, a colaborar com investigações policiais em curso.

Hercule Poirot, embora fictício, representa um modelo de investigação que difere da prática real. O detetive particular deve observar princípios de legalidade, discrição, sigilo e respeito à privacidade, conforme previsto na lei. Seu trabalho pode incluir a verificação de antecedentes, localização de pessoas, análise de documentos e apoio a processos judiciais, sempre dentro dos limites estabelecidos pelos órgãos competentes.

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A Revista Detetive, especializada no tema, aponta que a imagem criada por Christie contribui para a percepção pública sobre a investigação, mas ressalta a necessidade de compreender as exigências técnicas e jurídicas que regem a profissão. Assim, a influência da literatura policial permanece relevante, ao mesmo tempo em que evidencia a distinção entre ficção e prática profissional.