ASC leva organização do atendimento digital ao CONAREC 2026

A ASC, empresa brasileira de tecnologia, participa do CONAREC 2026, marcado para os dias 23 e 24 de setembro de 2026, no Transamerica Expo Center, em São Paulo, com uma proposta voltada à organização de operações de atendimento digital. No evento, a companhia apresentará como integra canais, equipes, automação, sistemas e inteligência artificial em uma mesma estrutura, com foco em centralizar conversas, ampliar produtividade, fortalecer a gestão e dar mais clareza à operação.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Realizado pelo Grupo Padrão e pela Consumidor Moderno, o congresso chega à 24ª edição com oito trilhas de conteúdo, entre elas inteligência artificial, customer experience e performance, analytics e dados, além de mais de 120 painéis e cerca de 500 palestrantes, conforme a programação divulgada. Em 2025, o encontro registrou 15 mil congressistas, público formado sobretudo por executivos responsáveis por decisões ligadas a clientes, crescimento e resultado.

Dados da PNAD Contínua divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostram que 90,5% da população de dez anos ou mais utilizou a internet em 2025. Entre as finalidades do acesso, conversar por chamadas de voz ou vídeo manteve-se como a mais comum, alcançando 95,3% dos usuários. O celular foi o meio de acesso apontado por 98,7% dos usuários.

Do lado corporativo, a pesquisa TIC Empresas 2025, do Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), aponta que 79% das empresas brasileiras usaram WhatsApp e Telegram como ferramentas de negócio em 2025, contra 74% no ano anterior, enquanto os sistemas de gestão de relacionamento com clientes (CRM) passaram de 25% para 31%. A adoção de inteligência artificial subiu de 13% para 17% e chegou a 50% nas companhias com mais de 250 funcionários.

Canais, times e gestão em uma mesma operação

De acordo com a ASC, um dos principais desafios das operações em crescimento consiste em reunir múltiplos canais em um só lugar sem perder contexto, histórico e visibilidade. Quando WhatsApp, Instagram, e-mail, chat e outros pontos de contato funcionam de forma separada, a operação se fragmenta, o atendimento perde continuidade e a gestão passa a depender de processos manuais. Para a companhia, o avanço da operação acontece quando canais, pessoas, processos, dados e tecnologia passam a funcionar de forma conectada.

Nessa lógica, organizar a operação significa dar mais clareza ao trabalho do time. Com informações centralizadas, torna-se viável saber por onde o cliente entrou, quem está conduzindo o atendimento, quais acordos de nível de serviço (SLA) estão valendo e quais indicadores precisam de atenção. Isso também favorece times mais conectados e produtivos, além de fortalecer segurança e proteção de dados com mais controle sobre a rotina operacional.

Inteligência artificial e WhatsApp dentro da operação

A companhia defende que a inteligência artificial faz parte da operação de forma prática e aplicada. O desenho apresentado pela ASC prevê IA capaz de entender demandas, oferecer respostas inteligentes e gerar sugestões em tempo real, enquanto automações e regras ajudam a agilizar e padronizar etapas do atendimento. Nesse contexto, o WhatsApp aparece como um canal integrado à operação, conectado aos demais pontos de contato e inserido em uma gestão única, com histórico, contexto e continuidade.

Atuação com empresas e BPOs

Durante o congresso, a ASC apresentará sua atuação em dois contextos complementares. Para empresas, a proposta é estruturar a própria operação, conectando canais, equipes, automações, IA e gestão em uma mesma base. Para os BPOs, o foco está em ampliar a capacidade tecnológica para assumir operações maiores e mais complexas sem a necessidade de desenvolver uma plataforma própria. O desenho dialoga com o levantamento do Cetic.br, segundo o qual 80% das empresas que utilizam IA adquiriram softwares prontos para uso.

No modelo voltado a BPOs, a ASC assume a base tecnológica necessária para integrar canais, automatizar processos, aplicar inteligência artificial e acompanhar métricas e indicadores, enquanto o parceiro preserva seu conhecimento sobre o negócio do cliente e a condução da operação. A proposta vai além do fornecimento de tecnologia: inclui apoio técnico, capacitação e acompanhamento comercial para sustentar crescimento com mais eficiência, padronização e escala.

No estande, a marca mostrará na prática como sua plataforma contribui para operações mais organizadas, eficientes e escaláveis. A proposta inclui demonstrar recursos ligados à centralização de conversas, IA aplicada, automação, integração de canais, proteção de dados e gestão com clareza, permitindo que empresas e BPOs visualizem como estruturar melhor suas operações em crescimento.

O raciocínio sintetiza o que a ASC pretende levar ao CONAREC 2026: crescer em atendimento digital não deveria significar acumular complexidade. Para empresas e BPOs, o próximo estágio consiste em conectar canais, equipes, automação e inteligência artificial em uma mesma operação, criando uma base mais organizada, eficiente e escalável para o relacionamento com o cliente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações, basta acessar: https://asc.cx/?