A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO™ ANUNCIA OS INDICADOS À 27.A ENTREGA ANUAL DO LATIN GRAMMY®

A Academia Latina da Gravação™ anunciou os indicados à 27.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, a principal homenagem internacional que celebra a excelência na música latina e a única premiação concedida por profissionais da indústria da música. Os membros da Academia Latina, que representam todos os gêneros e áreas criativas — incluindo artistas, compositores, produtores, engenheiros de gravação e mixadores — votam durante o Processo de Premiação.

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A categoria Álbum do Ano deste ano apresenta um equilíbrio entre gênero, geração, país de origem e identidade sexual, enquanto os indicados refletem a diversidade da música latina, que continua ampliando sua influência cultural em todo o mundo: EQUILIBRIVM (Anitta), Free spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso), Taracá (Jorge Drexler), Vendrán suaves lluvias (Silvana Estrada), Tropicoqueta (Karol G), Femme fatale (Mon Laferte), Muda (Carín León), La vida era más corta (Milo J), ¿Dónde es el after? (Rawayana), e Lux (Complete Works) (Rosalía).

A categoria Melhor Artista Revelação mais uma vez apresenta um conjunto singular de indicados, cuja diversidade reafirma o compromisso da Academia Latina em proporcionar oportunidades para todos os artistas. Os indicados deste ano são: Delilah, FABIAN, Loulu Gilberto, Arath Herce, Macario Martínez, maye, Sofia Monroy, Kendall Peña, Dora Sanches, ARIA VEGA e Zeca Veloso.

“Temos a honra de apresentar os indicados deste ano para a 27.ª Entrega Anual do Latin GRAMMY”, disse Manuel Abud, CEO de A Academia Latina da Gravação. “Esses artistas refletem a extraordinária diversidade e o constante crescimento da música latina, e nossa Academia continua a evoluir em resposta a esse cenário dinâmico e criativo. No centro do nosso Processo de Premiação estão nossos membros, cuja participação e experiência garantem que o Latin GRAMMY® continue sendo a referência de excelência na música latina.”

Os indicados à 27.a Entrega Anual do Latin GRAMMY foram selecionados em 60 categorias e refletem uma ampla variedade de artistas que lançaram gravações durante o período de elegibilidade (de 1 de junho de 2025 a 31 de maio de 2026). Todas as músicas consideradas para indicações devem ser inéditas e conter uma porcentagem mínima da letra (60%) em espanhol, português ou qualquer língua regional nativa.

A rodada final de votação para determinar os ganhadores do Latin GRAMMY está aberta a todos os membros ativos e votantes de A Academia Latina da Gravação, e terá início em 1 de outubro de 2026. A 27.a Entrega Anual do Latin GRAMMY será transmitida ao vivo pela Univision na quinta-feira, 12 de novembro de 2026, diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas. Outras emissoras parceiras serão anunciadas posteriormente.

A seguir, a lista de indicados em algumas das categorias gerais. Para conferir a lista completa de indicados nas 60 categorias, visiteLatinGRAMMY.com.

Gravação do Ano

“Ha ha” - CA7RIEL & Paco Amoroso

“¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler

“Dime” - Silvana Estrada

“O amor nos encontrou” - Loulu Gilberto

“Coleccionando heridas” - Karol G & Marco Antonio Solís

“Femme fatale” - Mon Laferte

“Desde que te tengo” - Carín León

“Niño” - Milo J

“La perla” - Rosalía com Yahritza e Su Esencia

“Alma” - Elena Rose

Álbum do Ano

EQUILIBRIVM - Anitta

Free spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá - Jorge Drexler

Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada

Tropicoqueta - Karol G

Femme fatale - Mon Laferte

Muda - Carín León

La vida era más corta - Milo J

¿Dónde es el after? - Rawayana

Lux (Complete Works) - Rosalía

Canção do Ano

“Coleccionando heridas” - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castaño & Karol G, compositores (Karol G & Marco Antonio Solís)

“¿Cómo se ama?” - Jorge Drexler & Diego López Crespo “Mauro”, compositores (Jorge Drexler)

“Dime” - Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

“Femme fatale” - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

“Hasta Jesús tuvo un mal día” - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez “Vibarco”, Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso com Sting)

“Humano” - Emmanuel Briceño, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes & Vivir Quintana)

“La perla” - Noah Goldstein, David Rodríguez, Ryan Tedder, Rosalía & Dylan Wiggins, compositores (Rosalía com Yahritza e Su Esencia)

“Mi gran amor” - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gómez Castaño, Manuel Lorente, Daniel Rondón & Carlos Santana, compositores (Santana com Becky G)

“Nilo” - Massimo Giovanardi & Zanna, compositora (Zanna)

“Solifican12” - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)

Melhor Artista Revelação

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martínez

maye

Sofia Monroy

Kendall Peña

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Este comunicado foi preparado com base nas informações de créditos e nas gravações fornecidas pelas gravadoras e pelos membros de A Academia Latina da Gravação. Alterações na lista oficial de indicados poderão ocorrer após uma análise adicional das informações fornecidas.

Para as últimas notícias, acesse o site oficial de A Academia Latina da Gravação em LatinGRAMMY.com. Siga-nos no Facebook (LatinGRAMMYs), no X (@LatinGRAMMYs) ou no Instagram (@LatinGRAMMYs) e participe dos bate-papos usando nossa hashtag oficial #LatinGRAMMY em todas as principais redes sociais.

SOBRE A ACADEMIA LATINA DA GRAVAÇÃO:

A Academia Latina da Gravação™ é uma organização internacional sem fins lucrativos dedicada a fomentar, celebrar, homenagear e engrandecer a música latina e seus criadores. Referência internacional da música latina, a organização é composta por profissionais da música e produz a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, A Noite Mais Importante da Música Latina™, que reconhece a excelência nas artes e ciências da gravação, além de oferecer programas educacionais e assistenciais para a comunidade musical por meio da Fundação Cultural Latin GRAMMY®. Para mais informações, visite LatinGRAMMY.com.

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A Academia Latina da Gravação

Iveliesse Malavé

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