Bitget Comemora 8 Anos Com Uma Visão de UEX Criada Para Negociações Perfeitas

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VICTORIA, Seychelles, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, lança o tema "8uilt for Perfect Trades", comemorando oito anos de inovação de trading com a entrada da plataforma na sua próxima fase de crescimento nos segmentos de criptomoedas, mercados tradicionais e negociações institucionais.

Este ano a Bitget acelerou sua estratégia de Universal Exchange, com a oferta de uma gama mais ampla de mercados globais em uma única plataforma de negociação. Na alta, os ativos não cripto representaram 40% do volume total de negociações, enquanto os contratos perpétuos de finanças tradicionais (TradFi) e os CFDs ultrapassaram US$ 10 bilhões em volume diário de negociação.

No último ano, a Bitget lançou contratos perpétuos de ações, opções de ações dos EUA, e contratos Quanto de ações de Hong Kong. O rToken ultrapassou US$ 100 milhões em ativos AUM em cinco semanas e já alcançou mais de 3 milhões de transações acumuladas. Um em cada quatro novos usuários da Bitget agora inicia sua jornada de negociação com o rToken. A Bitget também expandiu seus recursos de negociação de IA com o AI Playbook, seu agente de negociação autônomo.

“Oito anos em criptomoedas parecem muito mais longos do que oito anos em qualquer outro lugar. Vivenciamos vários ciclos, observamos narrativas inteiras surgir e desaparecer e vimos o mercado crescer muito rapidamente”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget. “A parte empolgante é que ainda estamos no início do que a negociação pode ser. Os mercados de criptomoedas e tradicionais estão convergindo, a IA está mudando a experiência de negociação, e a participação institucional está se acelerando. A UEX é a nossa aposta na direção que tudo isso está tomando, e o próximo capítulo da Bitget será muito maior do que simplesmente o universo das criptomoedas.”

A Bitget também está expandindo a infraestrutura desse crescimento. Para comemorar o nosso oitavo aniversário, a cobertura de Prova de Reservas irá aumentar de quatro para 24 ativos verificáveis, com o seu Fundo de Proteção mantendo uma avaliação média de aproximadamente US$ 382 milhões em agosto de 2026. A expansão ocorre em paralelo com investimentos contínuos em segurança, integridade de mercado e conformidade, acompanhando o crescimento da variedade de ativos disponíveis da Bitget.

A negociação institucional será uma grande prioridade para a Bitget no seu nono ano. No segundo trimestre de 2026, os ativos líquidos de clientes institucionais aumentaram 45% em comparação com o final de 2025, enquanto os principais formadores de mercado ativos aumentaram de 90 para 248 empresas. A Bitget planeja solidificar ainda mais a qualidade da execução, a infraestrutura de API e de negociação quantitativa, os serviços institucionais, e as capacidades de suas contas de múltiplos ativos.

O oitavo aniversário será comemorado em toda a comunidade global da Bitget no KCGI 2026, que contará com uma premiação total de 3 milhões de USDT, além de programas VIP, atividades de integração entre produto e comunidade, e eventos presenciais em diversas regiões.

Para o nono ano, a Bitget continuará focada na ideia que moldou seu desenvolvimento desde o início: aprimorar a forma como as pessoas negociam. A UEX leva essa ambição para um universo de mercados muito maior, com a próxima fase focada em tornar essa experiência mais profunda, eficiente e acessível em escala.

Leia a carta da CEO Gracy Chen sobre a nossa visão para o nosso nono ano.

8uilt for Perfect Trades.

Sobre a Bitget

A Bitget é a maior Universal Exchange (UEX) do mundo, atendendo a mais de 125 milhões de usuários com acesso a mais de 2 milhões de tokens de criptomoedas, mais de 500 ações tokenizadas, ETFs, commodities, FX e metais preciosos como ouro. O ecossistema está comprometido em ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente com seu agente de IA sendo o copiloto para executar ordens de trade. A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como a com a MotoGP™. Alinhada com sua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu à UNICEF em apoio ao ensino de blockchain para 1,1 milhão de pessoas até 2027. A Bitget atualmente lidera o mercado de TradFi tokenizado, fornecendo as taxas mais baixas do setor e a maior liquidez em 150 regiões em todo o mundo.

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Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a774e22d-a44b-4285-8fb9-d58abde5fbf5

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001263090)