Mercado de leilões: como comprar de forma segura

O leilão deixou de ser um ambiente restrito a investidores e comerciantes especializados e passou a fazer parte da rotina de consumidores que buscam economizar. Na Sodré Santoro, uma das maiores e mais tradicionais organizações de leilões do Brasil, com mais de quatro décadas de atuação, os novos cadastros indicam o avanço do mercado junto ao público final: a maior parte já é composta por pessoas físicas.

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O movimento é impulsionado pela digitalização das plataformas de leilão e pela busca por economia. “Hoje, praticamente todos os segmentos apresentam grande procura, do tradicionais imóveis e veículos a máquinas industriais, equipamentos, eletrônicos, móveis corporativos, materiais de construção e até artigos de luxo”, revela Moacir De Santi, leiloeiro oficial da Sodré Santoro. “No setor de veículos, em alguns casos, é possível arrematar bens com valores até 40% abaixo da tabela Fipe”, afirma.

Para a Sodré Santoro, o edital funciona como o “manual da compra”: nele estão descritas as informações essenciais sobre o bem e sobre o leilão, como estado de conservação, condições para visitação, forma de pagamento, responsabilidades do comprador e prazo para retirada do bem ou imissão na posse. São informações que valem para qualquer categoria, e veículos e imóveis a materiais e equipamentos, tanto para as modalidades judicial e extrajudicial.

Cuidados para comprar em leilões com segurança

Checar se todas as regras de pagamento estão descritas no edital e se o beneficiário é o leiloeiro oficial responsável — nunca terceiros;

Verificar antecipadamente as formas de pagamento disponíveis;

Desconfie de perfis em redes sociais que anunciam leilões sem identificação clara do leiloeiro, propõem negociações fora do ambiente oficial, não disponibilizam edital ou direcionam para pagamentos rápidos;

Tenha em mãos os contatos oficiais da empresa, para não cair em golpes de mensagens de WhatsApp ou e-mails de fontes erradas solicitando pagamentos em Pix, alteração de dados ou oferecendo descontos para antecipação de pagamentos;

Valide antecipadamente o valor do bem com o preço de mercado para ter certeza do bom negócio, sabendo que haverá taxas e, à parte do valor, podem ter eventuais débitos, tributos ou obrigações específicas previstas no edital.



O crescimento do interesse pelos leilões também chamou a atenção de golpistas. Sites clonados, boletos falsos e perfis em redes sociais que anunciam leilões inexistentes têm se tornado mais frequentes, e especialistas alertam para a importância de checar a autenticidade da operação antes de qualquer pagamento.



“O leilão é um canal de compra seguro, transparente e regulamentado. Para uma experiência confiável, é fundamental que seja conduzido por um leiloeiro oficial habilitado, com a matrícula ativa na Junta Comercial do estado em que atua, e o consumidor deve checar se há edital público do leilão e se possui todos os procedimentos previstos na legislação”, diz Moacir. Ler atentamente o edital, utilizar exclusivamente os canais oficiais e conferir todas as informações antes de efetuar qualquer pagamento são práticas essenciais para comprar com total segurança.

Outras recomendações são: acessar o site do leilão digitando o endereço diretamente no navegador, evitando links recebidos por mensagens, e-mails ou redes sociais; verificar se o edital do leilão contém todas as informações sobre o bem e sobre a disputa; conferir os canais oficiais de atendimento; e, em caso de dúvida, entrar em contato com a organização antes de realizar qualquer pagamento.



“Na Sodré Santoro, por exemplo, todo o processo é transparente. Os editais são publicados em jornais de grande circulação, temos canais de atendimento oficiais, e todos os lances são recebidos exclusivamente pelo site da empresa, além de o encerramento do leilão ser conduzido ao vivo pelo leiloeiro oficial”, afirma Moacir.

Outro cuidado apontado é entender o custo real do bem arrematado. “Nosso sistema apresenta, durante a disputa, o valor total da arrematação, já incluindo a comissão do leiloeiro e demais despesas aplicáveis, isso faz com que o comprador possa comparar o investimento total com o valor de mercado e avaliar o real potencial de economia da compra”, explica De Santi.

Sobre a Sodré Santoro

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Sodré Santoro atua há 47 anos no mercado brasileiro de leilões e é uma das maiores casas de leilões da América Latina. Realiza aproximadamente 1.500 leilões por ano, movimentando cerca de 7.500 lotes por mês, com taxa média de conversão entre 75% e 93%. Conta com 12 pátios estrategicamente distribuídos, que somam mais de 2 milhões de m² de área, além de estrutura administrativa e estúdios próprios para transmissões digitais.



Atualmente, emprega mais de 400 colaboradores entre equipes administrativas, operacionais e especializadas. Reconhecida pela gestão de ativos judiciais, extrajudiciais e corporativos, combina tradição familiar e tecnologia para oferecer transparência, segurança e alta performance, consolidando-se como uma das principais referências do setor no país. Em 2024, ampliou seu ecossistema com o lançamento da As Leiloeiras, vertical dedicada a leilões de alto padrão nas categorias de moda, decoração e vinhos.