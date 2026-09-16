Diligent apresenta novos recursos de agentes no Diligent One para impulsionar o futuro da governança, risco e conformidade

A Diligent, líder em soluções de IA para governança, risco e conformidade (GRC), anunciou hoje uma importante atualização do Diligent One — sua plataforma nativa com IA — durante a conferência Enterprise Risk, Audit and Compliance (ERAC) do Gartner.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260915288646/pt/

"Para muitas organizações, o trabalho de GRC é prejudicado por sistemas fragmentados, coordenação manual e processos de elaboração de relatórios que consomem muito tempo", afirmou Brian Stafford, presidente e CEO da Diligent. "Nossos mais recentes recursos de agentes ajudam as equipes a superar essa complexidade conectando contextos, destacando o que é importante e acelerando a execução — tudo isso mantendo a governança e o julgamento profissional no centro do processo."

Um agente de orquestração que coordena o trabalho e as aprovações

O agente de orquestração do Diligent One oferece aos profissionais de GRC uma interface de linguagem natural para coordenar atividades de auditoria e gestão de riscos. Em vez de apenas responder a perguntas, ele permite que os usuários descrevam suas necessidades e encaminha o trabalho para os agentes especializados adequados para a execução dos fluxos de trabalho. Os agentes são desenvolvidos com base nos dados de GRC conectados do Diligent One, o que lhes confere o conhecimento de domínio necessário para executar fluxos de trabalho em todo o ciclo de vida de auditoria e risco, automatizando tarefas que antes retardavam os profissionais, sem substituir o julgamento humano.

Por meio do Diligent One, os agentes especializados:

Ajudam as equipes de risco a transitar de avaliações periódicas para uma gestão contínua, atuando diretamente no módulo Diligent Enterprise Risk Management. O agente monitora dados de risco, higieniza registros, coordena avaliações, acompanha ações em atraso, escala problemas e identifica riscos emergentes.

Ajudam as equipes de auditoria interna a planejar e executar auditorias com mais rapidez, transformando a preparação manual em fluxos de trabalho conversacionais no módulo Diligent Audit. O agente identifica riscos relevantes, associa-os aos objetivos da auditoria, vincula controles existentes e auxilia na coleta de evidências, nos testes e na elaboração de constatações.

Além disso, a funcionalidade de relatórios com IA transforma dados em tempo real sobre riscos e controles em relatórios prontos para o conselho e insights sob demanda. Utilizando comandos conversacionais ou modelos, as equipes podem identificar rapidamente descobertas importantes e gerar relatórios bem elaborados, seguros e com fontes citadas em minutos, em vez de dias — eliminando horas gastas na compilação manual de dados, insights e apresentações.

"As equipes de risco e auditoria estão sendo solicitadas a ir além do que aconteceu ontem e fornecer à empresa os insights necessários para tomar melhores decisões hoje e no futuro", disse Scott Bridgen, gerente-geral de Risco e Auditoria da Diligent. "Isso significa passar de relatórios estáticos e pontuais para um monitoramento contínuo, capaz de identificar mudanças à medida que ocorrem e acionar ações em tempo real, com o nível adequado de supervisão, aprovação e responsabilidade."

IA que raciocina como um especialista em GRC

Na base do Diligent One está o "cérebro de GRC", uma camada de inteligência conectada que vincula regulamentações, obrigações, políticas, controles, riscos, evidências e ações. Ao conectar essas informações, o cérebro de GRC fornece aos agentes o conhecimento de domínio necessário para atuar como profissionais experientes na área, munidos de um contexto profundo sobre como as informações se interligam em toda a organização.

Essa inteligência conectada confere aos agentes do Diligent One a capacidade de raciocinar com base em relacionamentos, entregando insights mais precisos e explicando claramente a lógica por trás das recomendações. O resultado é uma inteligência prática e acionável que ajuda as equipes de GRC a priorizar tarefas, identificar possíveis lacunas e responder com mais eficiência a riscos emergentes. O cérebro de GRC estará disponível em soluções selecionadas da Diligent a partir de outubro.

A Diligent apresentará suas mais recentes capacidades de agentes de IA no evento Gartner ERAC, em Dallas, nos dias 15 e 16 de setembro (estande 201).

Saiba mais sobre as capacidades de IA da Diligent em www.diligent.com/platform/diligent-ai

Sobre a Diligent

A Diligent é líder em soluções de IA para governança, risco e compliance (GRC), auxiliando mais de 1 milhão de usuários e 700.000 membros de Conselhos a esclarecer riscos e elevar o nível da governança. A plataforma Diligent One oferece aos profissionais, à alta gestão (C-suite) e aos Conselhos uma visão consolidada de toda a sua prática de GRC, permitindo gerenciar riscos com mais eficácia, construir maior resiliência e tomar decisões melhores e mais rápidas. Saiba mais em diligent.com. Siga a Diligent no LinkedIn e Facebook.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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Imprensa

Michele Steinmetz

Diretora Sênior de Comunicação de Marketing, Diligent

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