EBC Financial Group Nomeado Melhor Provedor de CFD - Global no Global Forex Awards 2026

LIMASSOL, Chipre, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O EBC Financial Group (EBC) foi nomeado Melhor Provedor de CFD – Global no GlobalForex Awards 2026 – Retail, ampliando ainda mais o reconhecimento internacional do Grupo, reafirmando seu compromisso de fornecer acesso confiável aos mercados globais, e reforçando os padrões regulatórios e de infraestrutura fundamentais do seu ambiente de negociação.

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O Global Forex Awards é um dos programas de reconhecimento mais acompanhados da indústria de forex de varejo. A edição de 2026 atraiu mais de 25.000 votos do público, a maior participação da história dos prêmios, com vencedores reconhecidos em categorias globais e regionais da Ásia, África, Europa, América Latina e Oriente Médio e Norte da África.

Para a EBC, esse reconhecimento de Melhor Provedor de CFD – Global é um exemplo da sua prioridade mais ampla: construir um ambiente de negociação onde a disciplina regulatória, a infraestrutura de nível institucional e a execução consistente trabalhem juntas, especialmente diante da evolução da complexidade das condições do mercado.

Responsabilidade regulatória como a base da confiança

As entidades operacionais da EBC detêm licenças financeiras adequadas para os produtos e clientes que cada uma está autorizada a atender, com status regulatório passível de verificação de forma independente, em vez de simplesmente declarada. Os fundos dos clientes são mantidos em contas segregadas, separadas dos fundos operacionais do Grupo e ainda protegidos por seguro de indenização profissional adquirido das seguradoras institucionais do Grupo. Cada entidade opera dentro da estrutura regulatória específica da sua própria jurisdição, refletindo a visão do EBC de que a prestação de contas é construída com cada entidade, em vez de afirmada no nível do grupo.

Infraestrutura de nível institucional para todos os clientes

A EBC se conecta com mais de 50 provedores de liquidez bancários e não bancários de Nível 1, agregando preços interbancários em spreads ECN brutos de 0,0 pips com profundidade de mercado de cinco níveis. As médias de execução de ordens são inferiores a 20 milissegundos. Mais de 87,6% das ordens são executadas a preços melhores e a estabilidade do sistema é de 98,75%. Os clientes profissionais elegíveis também podem acessar contas liquidez e compensação com alavancagem de até 100:1, enquanto os traders de alto volume utilizam o EBC Private Room, um canal dedicado projetado para proteger informações de negociação contra o direcionamento do mercado.

O acesso abrange forex, commodities, índices, metais preciosos e energia, bem como ações e ETFs dos EUA, em mais de 100 países, apoiados pela rede internacional de equipes locais da EBC.

“O prêmio de Melhor Provedor de CFD – Global tem um significado muito importante porque a qualidade da negociação de CFD é, em última análise, avaliada pela experiência do cliente quando entra no mercado: a confiabilidade do seu acesso, a consistência da execução e as condições disponíveis diante da rápida movimentação dos mercados”, disse Andria Phiniefs, Diretora de Marketing do EBC Financial Group.

“Nossa responsabilidade é dar continuidade à solidificação da infraestrutura e do serviço por trás dessa experiência. À medida que a EBC continua a expandir sua atuação internacional, continuamos focados em aliar o acesso aos mercados globais a elevados padrões operacionais de nível institucional e à expertise local, para que os nossos clientes possam aproveitar as oportunidades em diversos mercados com maior confiança.”

Um prêmio global moldado por uma comunidade de traders cada vez mais engajada

O Global Forex Awards – Retail cresceu ao lado de uma comunidade global de traders cada vez mais sofisticada. Com mais de 25.000 votos do público no programa de 2026 e quase 295.000 votos verificados registrados nos prêmios Holiston Media até o momento, este ano contou com o maior nível de participação das premiações até agora.

Comentando sobre os vencedores de 2026, Archie Humphries, Diretor da Holiston Media, disse: “O Global Forex Awards 2026 – Retail demonstrou mais uma vez o nível de excelência em todo o setor, com muitos nomes retornando e alguns novos premiados. Os vencedores deste ano continuam a deixar sua marca no setor e agora serão beneficiados com o aumento do reconhecimento da marca, maior credibilidade e um nível elevado de confiança dos seus traders e colegas do setor.”

Mais um ano de reconhecimento global

O prêmio mais recente dá continuidade a uma sólida trajetória de reconhecimentos internacionais da EBC em 2026. No início deste ano, a EBC recebeu duas distinções globais no World Finance Forex Awards 2026: Corretora de Forex Mais Confiável e Melhor Corretora de CFDs. Este foi o quarto ano consecutivo em que o Grupo foi reconhecido pela World Finance. Em conjunto, os prêmios destacam dimensões complementares do desenvolvimento da EBC: a confiança e a consistência esperadas de um provedor global de serviços financeiros, e as condições de infraestrutura, execução e mercado que sustentam sua oferta.

Com os mercados de negociação cada vez mais interconectados e os clientes tendo acesso a uma gama crescente de oportunidades globais, a EBC continua investindo em tecnologia, resiliência operacional, conformidade regulatória, infraestrutura de nível institucional e suporte ao cliente, além de fortalecer sua presença nos principais mercados. A EBC atende clientes em mais de 100 países, contando com mais de 5 milhões de usuários registrados e um volume médio de negociação mensal superior a US$ 390 bilhões, com o suporte de entidades regulamentadas que operam nas principais jurisdições financeiras e de equipes locais que oferecem insights de mercado e assistência em diversas regiões.

O prêmio de Melhor Provedor de CFD – Global do Global Forex Awards 2026 – Retail, representa mais do que o desempenho de uma única categoria de produto. Ele reflete o padrão que a EBC busca manter com a sua expansão global: responsabilidade regulatória, infraestrutura de nível institucional e acesso confiável ao mercado para todos os clientes.

Para mais análise do EBC, visite: www.ebc.com.

Isenção de responsabilidade: Este material é para fins de informação e não se trata de uma recomendação ou conselho do EBC Financial Group e de todas as suas entidades ("EBC"). Trading Forex and Contracts for Difference (CFDs) na margem acarreta um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. As perdas podem exceder seus depósitos. Antes de negociar, você deve analisar cuidadosamente seus objetivos de negociação, nível de experiência e apetite ao risco, e consultar um consultor financeiro independente, se necessário. Estatísticas ou desempenho de investimento passados não são uma garantia de desempenho futuro. O EBC não é responsável por quaisquer danos decorrentes da confiança nessas informações.

Sobre o Global Forex Awards – Retail

No seu oitavo ano, o Global Forex Awards – Retail reconhece corretoras e empresas de fintech que demonstram excelência em todo o setor de forex global de varejo. Os prêmios são concedidos em categorias mundiais e regionais, incluindo África, Ásia, Europa, América Latina e Oriente Médio e Norte da África.

A premiação é organizada pela Holiston Media, que gerencia programas de reconhecimento internacional nos segmentos de serviços financeiros de varejo e B2B, incluindo o Global Forex Awards – Retail, o Global Forex Awards – B2B, o Online Money Awards e o Professional Trader Awards.

Sobre o EBC Financial Group

Fundado em Londres, o EBC Financial Group (EBC) é uma marca global conhecida por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Por meio de suas entidades regulamentas localizadas em centros financeiros proeminentes, como Reino Unido, Ilhas Cayman, Mauritius, África do Sul e outros, o EBC viabiliza que investidores de varejo, profissionais e institucionais tenham acesso a oportunidades de mercados e de trading globais, inclusive de moedas, commodities, CFDs e mais.

Com a confiança de investidores de mais de 100 países e premiações globais, incluindo durante vários anos do World Finance, o EBC é amplamente considerado uma das melhores corretoras do mundo, com títulos que incluem Melhor Plataforma de Negociação e Corretora Mais Confiável. Com sua forte posição regulatória e compromisso com a transparência, o EBC também tem sido consistentemente classificado entre as principais corretoras - confiável por sua capacidade de fornecer soluções de negociação seguras, inovadoras e voltadas para o cliente em mercados internacionais competitivos.

As subsidiárias do EBC são licenciadas e regulamentadas nas suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido, o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd e o EBC Asset Management Pty Ltd são regulados pela Australia’s Securities and Investments Commission (ASIC); o EBC Financial (MU) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Services Commission Mauritius (FSC); EBC Financial Group SA (Pty) Ltd é autorizado e regulado pela Financial Sector Conduct Authority (FSCA).

O EBC conta com uma equipe de veteranos do setor com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. O grupo tem experiência com os principais ciclos econômicos, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço em 2015 até as convulsões do mercado da pandemia de COVID-19. O EBC defende uma cultura na qual a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são fundamentais, garantindo que todo o envolvimento dos investidores seja tratado com a máxima seriedade que merece.

O EBC tem orgulho de ser parceiro oficial de câmbio do FC Barcelona e continua a impulsionar parcerias impactantes para capacitar as comunidades – nomeadamente através da iniciativa Unidos para Combater a Malária da Fundação das Nações Unidas, do Departamento de Economia da University of Oxford, e de uma gama diversificada de parceiros que defendem iniciativas em saúde, economia, educação e sustentabilidade globais.

https://www.ebc.com/

Contato com a Mídia:

Ginny Dang

Executiva de Relações Públicas Globais

Ginny.dang@ebc.com

Aldric Tinker

Líder de Relações Públicas Globais

aldric.tinker@ebc.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9828295)