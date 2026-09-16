Workiva avança em trabalhos regulatórios com inovação em IA

A Workiva Inc. (NYSE: WK), uma plataforma líder e pronta para auditoria voltada à confiança, transparência e prestação de contas, apresentou dezenas de inovações em produtos e na plataforma durante o Amplify 2026, a conferência anual da empresa que reuniu milhares de líderes das áreas de finanças, contabilidade, sustentabilidade, riscos e conformidade.

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Workiva lança o Agent Studio

A Workiva apresentou o Agent Studio, um recurso inovador da plataforma que permite aos usuários criar, personalizar e implementar rapidamente agentes de IA dentro da plataforma confiável da Workiva. Ao combinar o raciocínio da IA ??com os recursos nativos da plataforma Workiva, o conhecimento corporativo e fluxos de trabalho governados, o Agent Studio permite automatizar processos de negócios manuais complexos sem a necessidade de escrever código. As organizações podem enriquecer os agentes com conhecimento e contexto específicos da empresa, adaptá-los aos seus próprios processos e agendar automações para a execução de tarefas recorrentes.

"Com o Agent Studio, colocamos o poder de criação nas mãos das pessoas que melhor conhecem o trabalho e a empresa. Mas a qualidade do que se cria depende da solidez da base sobre a qual é construído", afirmou Julie Iskow, CEO da Workiva. "Todas as empresas têm acesso à IA. O que importa é se os resultados são rastreáveis, defensáveis ??e capazes de resistir ao escrutínio de investidores e órgãos reguladores. Isso se torna ainda mais importante à medida que a IA se dissemina."

Workiva amplia atuação em relatórios regulatórios

O lançamento de três novas soluções baseadas em agentes marca a expansão da Workiva para um universo mais amplo de obrigações de relatórios e trabalhos regulatórios. Começando por divulgações regulatórias historicamente muito manuais — como pesquisas do BEA (Bureau of Economic Analysis), levantamentos do Censo dos EUA e relatórios país a país (Country-by-Country Reporting), as equipes de contabilidade e finanças poderão gerenciar uma gama maior de requisitos regulatórios dentro da mesma plataforma conectada.

Workiva lança testes automatizados para Auditoria Interna e GRC

A nova solução baseada em agentes acelera a realização de testes, mantendo a consistência, a rastreabilidade e a governança. Ao orquestrar agentes de evidências, atributos e testes, a solução substitui a coleta manual de evidências, a seleção de amostras, os testes de atributos e a documentação por um fluxo de trabalho desenvolvido especificamente para essa finalidade, oferecendo rastreabilidade total em todas as etapas. O resultado é uma maior capacidade de amostragem, uma cobertura de riscos mais abrangente e a possibilidade de ampliar a escala dos testes sem aumentar o esforço manual.

"A transformação exige um comprometimento genuíno em todos os níveis da cadeia de valor. Esse trabalho sempre exigiu precisão nos processos. Agora, exige também velocidade", afirmou Keri Tracy, diretora de Auditoria da Newell Brands. "À medida que a IA assume mais tarefas, os profissionais de auditoria ficam livres para se concentrar em atividades de maior valor, como julgamento, interpretação e gestão de riscos. Mas isso só funciona se as pessoas confiarem na tecnologia. Quando as equipes se sentem ouvidas, valorizadas e apoiadas durante a mudança, a adoção ocorre naturalmente, os controles se fortalecem e a integridade do processo torna-se a base sólida capaz de resistir a qualquer auditoria ou escrutínio regulatório."

Para mais informações sobre as inovações anunciadas no Amplify, acesse workiva.com/platform/whats-new. Demonstrações em vídeo estão disponíveis no Workiva Demo Center, e os participantes do Amplify podem conferi-las ao vivo no hub do evento.

Sobre a Workiva

A Workiva Inc. (NYSE: WK) promove confiança, transparência e responsabilidade. Equipes de finanças, contabilidade, sustentabilidade, gestão de riscos e auditoria de mais de 6.700 organizações — incluindo mais de 85% das empresas da lista Fortune 1.000 — confiam na Workiva para realizar suas atividades críticas. A Workiva transforma a maneira como os clientes conectam dados, unificam processos e capacitam equipes por meio de uma plataforma segura e pronta para auditorias. Saiba mais em workiva.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260915271780/pt/

Contato para a Imprensa:

Lauren Covello

Workiva Inc.

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