Taktile reforça sua equipe executiva com a chegada do engenheiro de destaque James Broadhead como CTO

A Taktile, empresa líder em transformação por meio de inteligência artificial (IA) para instituições financeiras, anunciou hoje a contratação de James Broadhead, veterano da área de engenharia, como seu diretor de tecnologia (CTO).

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Broadhead, que mora em Dublin, na Irlanda, trabalhou mais recentemente na Databricks, e tem quase 15 anos de experiência em engenharia e desenvolvimento de software, com passagens pela X (anteriormente conhecida como Twitter), Neon e MongoDB. Lá, ele liderou a equipe de engenharia durante o crescimento exponencial da plataforma, impulsionado pelo desenvolvimento do software Agentic. Nesse período, a receita da empresa mais do que triplicou, antes de sua aquisição pela Databricks.

“A Taktile está crescendo rapidamente nos mercados globais, e a liderança de James será fundamental à medida que ampliamos nossa estrutura de P&D e nossa presença global”, disse Maik Taro Wehmeyer, CEO e cofundador da Taktile. “A vasta experiência e o conhecimento de James em engenharia levarão a Taktile a um novo patamar na utilização da IA para potencializar decisões financeiras críticas em grande escala.”

Maximilian Eber, cofundador da Taktile e atual diretor de produtos e tecnologia, assumirá o cargo de presidente para se dedicar à direção estratégica da empresa. Thomas Piani, que lidera as equipes de produtos e design da Taktile há mais de dois anos, também será promovido, assumindo a diretoria de produtos.

“James é o líder certo para assumir o comando de nossa equipe de engenharia”, disse Maximilian Eber, cofundador da Taktile. “Ele sabe o que é necessário para desenvolver tecnologia para as empresas mais exigentes do mundo, e sua experiência oferece uma perspectiva única sobre como os produtos precisam evoluir à medida que agentes de IA assumem, de forma confiável, decisões cada vez mais complexas no setor de serviços financeiros.”

Como CTO, ele supervisionará as equipes de engenharia e os sistemas da empresa, garantindo sua preparação para o crescimento à medida que setores altamente regulamentados aceleram a adoção da IA e lidam com requisitos de conformidade cada vez mais complexos em larga escala.

“Estou muito entusiasmado por ingressar na Taktile em um momento tão decisivo para ajudar a projetar a melhor infraestrutura de IA para as instituições financeiras de hoje”, disse Broadhead, CTO da Taktile. “A Taktile desenvolveu uma plataforma moderna, nativa da nuvem e sem servidor, já comprovada em produção por grandes empresas do setor financeiro. Estou animado para construir sobre essa base e ajudar a Taktile a inaugurar a próxima era da IA nos setores bancário e de seguros, na qual a reprodutibilidade, a confiabilidade e a eficiência em grande escala são fundamentais.”

Atualmente, mais de 200 clientes utilizam a Taktile para impulsionar centenas de milhões de decisões, implementando inteligência artificial (IA) em fluxos de trabalho financeiros altamente regulamentados. Essa nomeação consolida a trajetória de crescimento da empresa, incluindo sua recente rodada de financiamento da Série C, no valor de US$ 110 milhões, liderada pelo banco de investimento Goldman Sachs. Com isso, a Taktile fortalece sua missão de promover a transformação por meio da IA em instituições financeiras.

Sobre a Taktile

A Taktile capacita bancos e seguradoras a se transformarem em organizações nativas em IA, cada vez mais impulsionadas por agentes autônomos. Por meio de nossa Plataforma de Decisão Baseada em Agentes (modular), os clientes podem combinar agentes de IA, regras, contexto relevante e supervisão humana para automatizar e otimizar decisões de maneira segura, aprovando mais clientes, processando reembolsos de sinistros instantaneamente e financiando todos os negócios que merecem crédito. Fundada em 2020, a Taktile viabiliza milhões de decisões diariamente para instituições como Allianz, Mercury, Monzo e Faire. A empresa, que tem escritórios em Nova York, Londres, Berlim, São Paulo e Ia?i, captou US$ 184 milhões junto a investidores como Goldman Sachs Growth Equity, Index Ventures, Tiger Global, Balderton Capital e Y Combinator.

Saiba mais em taktile.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260915727974/pt/

Assessoria de Imprensa

Nadia Bovy

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nadia.bovy@taktile.com