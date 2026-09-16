Pesquisa da Experian revela que mais da metade dos consumidores se sente confortável com agentes de IA solicitando crédito em seu nome

Os consumidores estão prontos para dar o próximo passo em seu relacionamento com a inteligência artificial (IA), segundo o estudo AI in Risk: The Rise of Agentic Commerce,(IA em Risco: A Ascensão do Comércio com Agentes), uma nova pesquisa da Experian — empresa de dados e tecnologia — realizada pela Forrester Consulting.

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O estudo, que ouviu 6.247 consumidores ativos no mercado de crédito em 13 mercados das regiões EMEA (Europa, Oriente Médio e África) e Ásia-Pacífico, constatou que mais da metade (54%) dos entrevistados sente-se confortável com agentes de IA solicitando crédito em seu nome. Os resultados apontam para a próxima etapa na evolução dos serviços financeiros, na qual os consumidores passam a aceitar que a IA vá além do fornecimento de informações e auxilie em etapas da jornada de crédito, incluindo a comparação de credores, a verificação de elegibilidade, o preenchimento de solicitações e o envio seguro de documentos autorizados.

"Os consumidores já estão mudando a forma como interagem com os serviços financeiros", afirmou Mariana Pinheiro, CEO da Experian para as regiões EMEA e Ásia-Pacífico. "Eles não estão mais apenas experimentando a IA; estão começando a confiar nela para lidar com aspectos mais significativos de suas vidas financeiras. Nossa pesquisa mostra que 82% dos entrevistados já confiam em LLMs para comparar empréstimos de diferentes instituições. Para bancos e credores, a questão não é mais se a IA influenciará a próxima etapa dessa jornada, mas sim como se preparar para isso, mantendo e protegendo a confiança do consumidor. O que começou com o uso de LLMs para compreender melhor produtos financeiros já está evoluindo para a utilização de agentes de IA que auxiliam na navegação por jornadas financeiras complexas."

Consumidores estão adotando a IA por facilitar a tomada de decisões financeiras

A pesquisa revelou que 85% dos entrevistados acreditam que agentes de IA poderiam ajudá-los a comparar mais opções do que conseguiriam manualmente, enquanto 84% afirmam que a IA poderia ajudar a economizar dinheiro ao encontrar melhores preços ou taxas. Além disso, 83% acreditam que agentes de IA poderiam ajudar a evitar que deixem passar detalhes importantes, como taxas ocultas ou cláusulas contratuais, e 81% acreditam que a IA poderia reduzir a fadiga de decisão ao realizar pesquisas e tarefas rotineiras em seu nome.

O estudo também mostra que os consumidores apresentam diferentes níveis de conforto em relação à autonomia que concederiam a um agente de IA. No caso de solicitações de crédito, muitos ainda desejam manter a supervisão, enquanto outros estão abertos a uma maior delegação: 23% permitiriam que um agente agisse quando determinadas regras preestabelecidas fossem atendidas, ao passo que 5% se sentiriam confortáveis ??em conceder autonomia total.

A confiança moldará a próxima fase da adoção de IA

Três quartos (75%) dos entrevistados afirmaram que se sentiriam mais confortáveis ??utilizando uma IA conectada a uma instituição financeira em que já confiam. Isso destaca a oportunidade para bancos e credores criarem experiências de IA dentro de relacionamentos de confiança com os clientes, em vez de tratar a IA como um serviço isolado.

À medida que os agentes de IA se tornam capazes de realizar mais tarefas em nome dos consumidores, as instituições financeiras precisarão preparar sistemas que suportem interações seguras entre agentes de IA do lado do consumidor e plataformas do lado do credor. Verificação de identidade, gestão de consentimento, prevenção de fraudes e explicabilidade tornar-se-ão fundamentais à medida que as jornadas de clientes assistidas por IA continuam evoluindo.

A Experian está ajudando instituições financeiras a se prepararem para essa evolução por meio de recursos avançados de identidade, prevenção de fraudes e tomada de decisões, incluindo o Agent Trust. Essa solução viabiliza interações seguras entre consumidores, agentes de IA e empresas, auxiliando as organizações a criar serviços financeiros assistidos por IA que inspirem confiança.

Metodologia

A Experian contratou a Forrester Consulting em [julho de 2026] para realizar uma pesquisa com 6.247 consumidores digitalmente alfabetizados e ativos no mercado de crédito em 13 mercados das regiões EMEA e Ásia-Pacífico: Austrália, China, Dinamarca, Alemanha, Índia, Itália, Malásia, Nova Zelândia, Noruega, Cingapura, África do Sul, Espanha e Turquia.

Sobre a Experian

A Experian é uma empresa global de dados e tecnologia que impulsiona oportunidades para pessoas e empresas em todo o mundo. Ajudamos a redefinir práticas de crédito, detectar e prevenir fraudes, simplificar o setor de saúde, oferecer soluções de marketing digital e obter insights mais profundos sobre o mercado automotivo — tudo isso utilizando nossa combinação única de dados, análises e plataformas. Também auxiliamos milhões de pessoas a alcançar seus objetivos financeiros e a economizar tempo e dinheiro.

Atuamos em diversos mercados, desde serviços financeiros até saúde, setor automotivo, agronegócio, seguros e muitos outros segmentos da indústria.

Investimos em talentos e em novas tecnologias avançadas para liberar o potencial dos dados e promover a inovação. Como uma empresa integrante do índice FTSE 100 e listada na Bolsa de Valores de Londres (EXPN), contamos com uma equipe de 25.200 colaboradores em 33 países. Nossa sede corporativa fica em Dublin, na Irlanda. Saiba mais em experianplc.com.

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Yolanda Zondo

Yolanda.Zondo@experian.com

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Sonia Palchetti

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