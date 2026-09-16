Tecnologia dos games revoluciona o mercado imobiliário

Comprar um imóvel na planta sempre exigiu uma boa dose de imaginação. Plantas técnicas, perspectivas 3D e vídeos ajudam o consumidor a entender o projeto, mas ainda existe uma distância entre olhar para uma imagem e compreender como será viver naquele espaço.

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Uma nova geração de tecnologia, utilizada originalmente pela indústria de games, começa a reduzir essa distância e pode mudar a forma como incorporadoras apresentam e comercializam seus lançamentos. A Atta3D acaba de lançar o Atta Ultra, uma experiência digital interativa que transforma empreendimentos ainda não construídos em ambientes navegáveis.

Na prática, o potencial comprador deixa de apenas assistir à apresentação do imóvel e passa a explorá-lo. É possível caminhar pelos ambientes, mudar o ponto de vista, conhecer áreas comuns, analisar a implantação do empreendimento, observar a orientação solar em diferentes épocas do ano, visualizar cortes da planta e até conferir a vista correspondente a cada unidade, tudo antes do início da obra.



Da apresentação à experiência



A principal diferença está no nível de liberdade oferecido ao comprador. Enquanto vídeos tradicionais seguem um roteiro previamente definido e tours em 360 graus normalmente limitam a experiência a determinados pontos, o Atta Ultra permite que cada pessoa explore o empreendimento de acordo com suas próprias dúvidas e interesses.

“O usuário deixa de ser apenas um espectador e passa a conduzir a experiência, explorando os espaços de acordo com os seus interesses e com as suas principais dúvidas”, afirma Guilherme Carnevale, CEO da Atta3D.

Para as incorporadoras, essa mudança pode representar uma alternativa para apresentar os projetos. A ferramenta busca facilitar a compreensão de dimensões, circulação, conexão entre ambientes e características do empreendimento, que nem sempre ficam claras em uma planta baixa ou em uma sequência de imagens.



Tecnologia ganha peso na decisão de compra



A chegada da solução acontece em um momento de maior competição entre os lançamentos imobiliários. Segundo o indicador ABRAINC-FIPE, os lançamentos residenciais registraram crescimento de 19,3% no acumulado de 12 meses encerrado em janeiro de 2026. Com mais empreendimentos disputando a atenção do consumidor, muitas vezes com localização, padrão e faixas de preço semelhantes, a forma de apresentação do produto passa a ganhar relevância na estratégia de diferenciação das incorporadoras.

A visualização digital já influencia a tomada de decisão. Uma pesquisa da Capterra com mil consumidores brasileiros apontou que 76% afirmaram que o tour virtual facilitou muito a decisão de fazer uma oferta por um imóvel. Outros 29% disseram ter concluído uma compra ou locação com base na experiência virtual, sem realizar visita presencial. Quando o produto ainda está na planta, a tecnologia ganha uma função adicional: tornar concreto aquilo que ainda existe apenas no projeto.



Do estande de vendas à apresentação para investidores



A proposta da Atta3D é que a tecnologia não fique restrita a uma única etapa da jornada comercial. O mesmo ambiente digital pode ser utilizado em plantões e estandes de vendas, salas imersivas, reuniões comerciais, apresentações para investidores, imobiliárias e parceiros. Isso permite que o empreendimento tenha uma experiência visual central capaz de acompanhar diferentes momentos do lançamento.

Em vez de depender exclusivamente de plantas, perspectivas estáticas e argumentação verbal para explicar o imóvel, o corretor passa a contar com um ambiente no qual o próprio cliente pode visualizar as características que estão sendo apresentadas. A empresa aposta na combinação entre experiência, informação e interação como mais uma possibilidade de apresentação dos lançamentos imobiliários.

Quando a arquitetura encontra tecnologia de games

Por trás do Atta Ultra está uma combinação entre tecnologia originada na indústria de jogos digitais, produção visual, conhecimento arquitetônico da Atta3D e a experiência comercial adquirida após a integração da empresa ao ecossistema da Balzani.

“A vantagem não está em uma funcionalidade isolada, mas na união entre tecnologia, arte, arquitetura e estratégia de vendas”, resume Enzo Mirizzi, sócio da Atta3D.

Essa integração também representa uma mudança de posicionamento para a companhia. Fundada há mais de dez anos por Carlos Bunick, inicialmente sob o nome Projeto 3D Arte, a empresa construiu sua trajetória produzindo imagens e conteúdos tridimensionais para o setor imobiliário.

Em janeiro de 2026, depois que a Balzani adquiriu participação no negócio, a companhia passou a se chamar Atta3D e a integrar um ecossistema voltado à estratégia, marketing e operação comercial de lançamentos imobiliários.

A partir dessa aproximação, a empresa começou a avançar de uma atuação concentrada na produção de perspectivas e animações para o desenvolvimento de experiências digitais interativas. O Atta Ultra é um dos primeiros movimentos visíveis dessa nova fase.

Mais do que produzir imagens do que será construído, a intenção agora é permitir que o consumidor experimente o empreendimento antes que ele exista fisicamente. Em um mercado no qual os lançamentos utilizam imagens, vídeos e materiais gráficos para apresentar os projetos, a tecnologia amplia as possibilidades de visualização do imóvel antes da decisão de compra.



Tecnologia própria amplia atuação da Atta3D

O Atta Ultra também marca uma mudança na atuação da Atta3D. A empresa desenvolveu uma solução própria a partir da combinação de tecnologia, visualização arquitetônica e conhecimento acumulado sobre a dinâmica comercial dos lançamentos imobiliários.

O resultado é uma experiência construída para esse mercado, com recursos que vão além da produção tradicional de imagens, vídeos ou tours virtuais. A proposta reúne diferentes competências construídas ao longo de mais de uma década de atuação da empresa no setor.

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Para mais informações, basta acessar: atta3d.com.br