Benefícios atraem talentos além do salário

O pacote de benefícios deixou de ser assunto para depois da contratação. Em um mercado em que encontrar profissionais qualificados se tornou um dos maiores desafios das empresas, ele começa a influenciar a decisão dos candidatos já nas primeiras conversas com os recrutadores. Mais do que complementar a remuneração, benefícios como flexibilidade, trabalho híbrido e previdência privada vêm sendo incorporados às estratégias de atração de talentos, fortalecendo a proposta de valor das organizações em um cenário de competição crescente por mão de obra especializada.

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Embora o salário continue sendo o principal fator na escolha de um novo emprego, ele já não decide sozinho. A pesquisa Workforce 2025, da Korn Ferry, mostra que os benefícios ocupam a quarta posição entre os aspectos mais importantes considerados pelos profissionais ao avaliar uma nova oportunidade, atrás apenas da remuneração, da segurança no emprego e das características da própria função.

Essa mudança acompanha um mercado cada vez mais desafiador para as empresas. Levantamento do FGV IBRE mostra que mais de 76% das organizações de setores de indústria e serviços enfrentam dificuldades para contratar ou reter profissionais qualificados. Em áreas altamente especializadas, como logística e comércio exterior, a disputa por talentos se tornou ainda mais intensa, levando as empresas a repensarem não apenas salários, mas toda a experiência oferecida ao colaborador.

A flexibilidade é um dos principais exemplos dessa transformação. Segundo a pesquisa Tendências de Gestão de Pessoas 2026, da Great Place To Work Brasil, 37,1% dos profissionais consideram o modelo de trabalho oferecido pela empresa na decisão de aceitar ou recusar uma vaga. O estudo da Korn Ferry reforça essa tendência ao mostrar que apenas 12,1% dos brasileiros consideram ideal trabalhar exclusivamente de forma presencial, enquanto 55,4% apontam o modelo híbrido como a opção preferida.

Na prática, esses dados mostram que benefícios tradicionalmente associados à retenção também passaram a influenciar a capacidade das empresas de atrair profissionais. O desafio do RH deixou de ser apenas manter talentos e passou a incluir a construção de uma proposta de valor capaz de despertar o interesse dos candidatos antes mesmo da contratação.

Foi esse cenário que levou a Vendemmia, empresa de logística integrada especializada em importação, armazenagem, transporte e tecnologia, a revisar sua estratégia de atração de talentos. Diante da crescente demanda por especialistas em comércio exterior, a companhia decidiu fortalecer dois pilares considerados estratégicos: a manutenção do modelo híbrido de trabalho e a reformulação do programa de previdência privada corporativa.

O benefício é oferecido aos colaboradores a partir do nível de especialista, que podem acessar as contribuições realizadas pela empresa após três anos de permanência. Segundo a Vendemmia, o prazo é inferior ao praticado em muitos programas corporativos e busca tornar o benefício mais atrativo para profissionais que avaliam oportunidades de carreira no médio prazo.

A estratégia trouxe resultados internos. Cerca de 90% dos colaboradores elegíveis aderiram ao programa, que também passou a integrar as conversas conduzidas durante os processos seletivos.

"Em um mercado onde os profissionais buscam muito mais do que remuneração, entendemos que nosso papel é construir uma proposta de valor consistente e sustentável. A Previdência Privada demonstra que a Vendemmia acredita no futuro dos seus colaboradores e quer participar dessa construção. Somada ao modelo de trabalho híbrido, essa iniciativa fortalece nossa capacidade de atrair e reter talentos, reforçando uma cultura que valoriza relações de longo prazo, confiança e desenvolvimento das pessoas", afirma José Netto, diretor de Recursos Humanos da Vendemmia.

A estratégia acompanha um movimento observado em diferentes organizações: benefícios deixaram de ser apenas um diferencial competitivo e passaram a integrar a forma como as empresas se posicionam no mercado de trabalho. Em um ambiente de escassez de profissionais qualificados, construir uma proposta de valor consistente tornou-se parte da estratégia de recrutamento.

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Se antes a disputa por talentos era travada principalmente pelo salário, hoje ela também passa pela experiência que a empresa promete entregar. E é justamente nessa promessa que os benefícios ganham um papel cada vez mais relevante.