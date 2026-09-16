Istambul é o aeroporto mais conectado do mundo, de acordo com o OAG Megahubs 2026.

LONDON, Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A OAG, parceira de inteligência do setor global de viagens, divulgou hoje o Megahubs 2026, seu ranking anual dos aeroportos com maior conectividade internacional no mundo. Pela primeira vez o Aeroporto de Istambul (IST) ocupa o primeiro lugar, subindo da segunda posição em 2025, com conexões para 337 destinos em todo o mundo. A Turkish Airlines opera 80% dos voos no aeroporto.

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Londres Heathrow (LHR) cai para o segundo lugar, com uma queda de 6% das conexões potenciais no dia de maior movimento em relação ao ano anterior, demonstrando em parte as constantes interrupções das programações de voos para o Oriente Médio. Amsterdã Schiphol (AMS) permanece em terceiro lugar, com um aumento tanto de conexões quanto de destinos atendidos. Kuala Lumpur (KUL) continua em quarto lugar, sendo o aeroporto com maior conectividade da Ásia, com o número de destinos atendidos subindo para 154.

O aeroporto de Chicago O'Hare (ORD) sobe para a quinta posição global (em comparação à sétima em 2025), o mais conectado das Américas, com um aumento de 9,8% nas conexões potenciais e uma expansão de 297 para 308 destinos atendidos. O ORD teve o terceiro maior alcance internacional entre todos os aeroportos do mundo, atrás de Istambul (337) e Frankfurt (310).

O top 20 global é dominado pela Ásia-Pacífico, com oito das 20 posições. Os aeroportos chineses alcançaram ganhos impressionantes: Shanghai Pudong (PVG) sobe do 19º para o 14º lugar, Baiyun International (CAN) do 36º para o 19º e Hong Kong (HKG) regressa ao top 20, passando do 22º para o 20º lugar.

No Índice de Megahubs de Companhias Aéreas de Baixo Custo (LCC), Kuala Lumpur ocupa o primeiro lugar, com quase 15.000 conexões possíveis de baixo custo. A região da Ásia-Pacífico conta com 64% dos 25 principais aeroportos na lista de LCCs. Essas companhias representam 51% de todos os assentos no Sudeste Asiático, em comparação com uma média global de 34%.

John Grant, Analista Chefe da OAG, disse:

"Os rankings de 2026 demonstram um cenário da aviação global que ainda está se recuperando após substanciais interrupções. A ascensão de Istambul ao topo reflete a força da malha aérea da Turkish Airlines e a posição geográfica do aeroporto como um hub de conexão entre o Oriente e o Ocidente. A recuperação dos aeroportos chineses é igualmente significativa. Os dados sugerem que o ajuste pós-pandemia no mercado já foi concluído."

O Sr. Selahattin Bilgen, CEO da iGA Istanbul Airport, comentou:

“Ser reconhecido como o aeroporto mais conectado do mundo é uma conquista significativa para o iGA Istanbul Airport e para todos que contribuíram para o nosso crescimento. Essa conquista demonstra o nosso desenvolvimento estratégico, juntamente com a amplitude e o alcance da malha aérea da Turkish Airlines. O iGA Istanbul Airport foi projetado para acomodar futuras expansões, apoiado pela posição geográfica privilegiada de Istambul e pela nossa rede de companhias aéreas em constante crescimento. Com a contínua ampliação da nossa conectividade global e o aprimoramento da experiência dos passageiros, mantemos o compromisso de solidificar ainda mais a posição de Istambul como um dos principais hubs de aviação do mundo.”

Todos os dados e metodologia do Megahubs 2026 estão disponíveis em https://www.oag.com/megahubs-2026

Sobre a OAG

A OAG é a parceira de inteligência essencial que está transformando o setor de viagens em todo o mundo. Há quase 100 anos oferecemos inigualável qualidade, volume e acesso a dados com tecnologia de ponta e amplo conhecimento do setor. Vamos além dos dados para oferecer as respostas que impulsionam as viagens globais, atendendo desde companhias aéreas e aeroportos até empresas de tecnologia e instituições financeiras.

Contato da Mídia: Anna Milchem, pressoffice@oag.com

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9825434)