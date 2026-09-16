Aumenta a oferta de soluções completas de segurança

Mais do que registrar uma ocorrência, o videomonitoramento vem assumindo um papel cada vez mais associado à prevenção. Um estudo publicado em 2025 na revista Cities analisou 603 estabelecimentos comerciais na cidade americana de Detroit e avaliou o impacto da disposição de diferentes câmeras sobre a criminalidade. A pesquisa identificou que a sobreposição das áreas de cobertura pode contribuir para ampliar a redução de crimes contra o patrimônio, embora os resultados dependam da quantidade, do alcance e da disposição dos equipamentos. Ou seja, a eficiência da vigilância não está apenas em ter uma câmera, mas em como diferentes recursos são combinados.

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Essa lógica ajuda a explicar a evolução do videomonitoramento. Em vez de funcionar apenas como uma espécie de “testemunha eletrônica”, a tecnologia passa a integrar uma arquitetura na qual sensores, câmeras, conectividade e profissionais especializados trabalham de maneira coordenada para identificar sinais de risco e agir enquanto uma ocorrência ainda está em andamento.

Um exemplo da evolução desta lógica é a Verisure. A empresa apresentou recentemente ao mercado brasileiro o Novo Alarme com Videomonitoramento e Blindagem Total. A solução combina sensores de abertura, videodetectores internos e externos e câmeras conectadas a uma Central de Monitoramento 24 horas.

Os equipamentos trabalham de forma integrada para identificar movimentações e sinais que possam indicar uma tentativa de invasão, encaminhando as informações para análise da Central. Os Videodetectores ampliam a capacidade de detecção antecipada ao combinar identificação de movimento com imagens em alta definição do ambiente. Dessa forma, o sistema não depende exclusivamente da Câmera para reconhecer uma situação potencialmente suspeita.

É nesse ponto que o monitoramento humano ganha importância. Uma câmera convencional pode registrar uma pessoa circulando em determinado ambiente, mas, em um sistema integrado, como o da Verisure, essa informação pode ser associada ao disparo de sensores e encaminhada para uma Central de Monitoramento. A equipe especializada verifica o evento e, diante da confirmação de uma ameaça, segue os protocolos de resposta, como o acionamento direto da polícia, possibilitando maior agilidade no atendimento da ocorrência.

"A principal transformação está em deixar de pensar no vídeo apenas como uma ferramenta de registro. Quando ele está integrado a sensores, sistemas de detecção e uma equipe preparada para analisar os eventos, passa a fazer parte de uma estratégia completa de prevenção. O objetivo é ganhar tempo e agir antes que uma ocorrência se transforme em um prejuízo", afirma Rodrigo Monteiro, Diretor de Marketing da Verisure.

Essa arquitetura também traz um desafio que acompanha a expansão do videomonitoramento: como ampliar a proteção sem abrir mão da privacidade. No modelo adotado pela Verisure, as imagens das câmeras não ficam disponíveis continuamente para a Central de Monitoramento. O acesso da equipe às imagens ocorre somente após o disparo do sistema, quando é necessário verificar uma situação de risco, prezando pela privacidade dos clientes.

A diferença é relevante porque separa dois conceitos que muitas vezes são tratados como sinônimos: ter uma câmera instalada e ter um sistema de videomonitoramento. No primeiro caso, o equipamento pode simplesmente registrar imagens de uma ocorrência. No segundo, vídeo, sensores, conectividade e profissionais trabalham de maneira integrada para se antecipar a uma tentativa de invasão e permitir uma resposta rápida.

A chamada “Blindagem Total” parte justamente dessa lógica de proteção em diferentes camadas. A estratégia combina mecanismos de detecção em pontos vulneráveis, videomonitoramento e análise humana. Assim, a tecnologia não atua apenas depois que uma invasão acontece, mas busca identificar sinais prévios e criar oportunidades para interromper a ocorrência.

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“O avanço do setor aponta para uma mudança de paradigma em que a câmera deixa de ser apenas os ‘olhos’ de um imóvel e passam a integrar um sistema capaz de identificar sinais, cruzar informações e acionar uma resposta. O objetivo é utilizar a tecnologia para ganhar alguns dos segundos mais importantes de uma situação de risco. Essa é a proposta principal da nossa solução”, conclui o executivo da Verisure.