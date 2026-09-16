Univar Solutions Expande Portfólio de Limpeza Doméstica e Industrial com Parceria com a Dow na América do Norte

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DOWNERS GROVE, Ill., Sept. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Univar Solutions USA LLC (“Univar Solutions” ou “a Empresa”), por meio da sua divisão Ingredients + Specialties (I+S) da Univar Solutions, anunciou a expansão do seu acordo com a Dow (NYSE: DOW) para distribuição de ingredientes especializados avançados de limpeza doméstica e industrial nos Estados Unidos e no Canadá. O acordo amplia o acesso à linha de polímeros e aditivos especiais SupraCare™ da Dow, oferecendo aos formuladores ingredientes inovadores e multifuncionais que favorecem o desempenho da limpeza, a flexibilidade na formulação e o atendimento às expectativas em constante mudança do mercado.

“A expansão da nossa colaboração com a Dow na América do Norte com o portfólio SupraCare™ solidifica a nossa capacidade de fornecimento de produtos químicos diferenciados que ajudam a aprimorar a eficácia da limpeza, aumentar a flexibilidade da formulação e apoiar o desenvolvimento de produtos de limpeza doméstica e industrial da próxima geração”, disse Danny Kenyon, diretor de vendas da Homecare & Industrial Cleaning da Univar Solutions. “A nossa equipe I+S da Univar Solutions está comprometida em ajudar nossos clientes a inovar mais rapidamente com ingredientes especializados sustentáveis e de alto desempenho que promovam o futuro da indústria da limpeza.”

Desenvolvidos para aplicações como lavagem de louça e lavanderia, os polímeros e aditivos avançados SupraCare™ da Dow proporcionam benefícios de desempenho, como espuma aprimorada, limpeza de superfícies duras, sensação sensorial aprimorada e amaciamento otimizado. Eles também ajudam a aumentar a compatibilidade da formulação, para sistemas de detergentes líquidos e em pó mais eficientes.

“Estamos muito contentes com a nossa colaboração com a Univar Solutions para a oferta de ingredientes de limpeza mais confiáveis e de alta qualidade para o mercado norte-americano de lavagem de louça e lavanderia”, disse Juan Pablo Watty, diretor global da plataforma de limpeza da Dow. "Os consumidores querem produtos que ofereçam um desempenho maior e mais duradouro, e as empresas precisam de resultados rápidos de qualidade e em escala. Juntos, capacitamos os clientes com soluções inovadoras que oferecem benefícios multifuncionais e, ao mesmo tempo, atendem à necessidade de crescimento, velocidade e sustentabilidade.”

Apoiados pelos recursos técnicos da nossa equipe de ingredientes especializados, os clientes irão se beneficiar de uma combinação de insights do mercado, experiência técnica e suporte à formulação orientada por aplicativos. Com a sua rede global Solution Center, incluindo um laboratório de cuidados domésticos e limpeza industrial em Houston, Texas, a Empresa trabalha em estreita colaboração com os clientes para acelerar o desenvolvimento de produtos e oferecer tecnologias avançadas de limpeza para o mercado. Juntamente com a experiência da Dow como líder global em ciência de materiais e produtos químicos sustentáveis e de alto desempenho, essa colaboração irá ajudar os clientes a oferecer soluções avançadas de limpeza para o mercado mais rapidamente.

Explore nossas soluções de limpeza doméstica e industrial , além do portfólio completo de produtos e serviços disponíveis.

Sobre a Univar Solutions

A Univar Solutions é uma distribuidora líder global de produtos químicos especiais e ingredientes, com um portfólio de primeira linha dos principais produtores do mundo. Com uma das maiores frotas de transporte privado e força de vendas técnicas do setor, know-how de logística incomparável, profundo conhecimento do mercado e regulatório, desenvolvimento de formulação e receita e ferramentas digitais líderes, a Empresa está bem-posicionada para oferecer soluções personalizadas e serviços de valor agregado para uma ampla gama de mercados, indústrias e aplicações. Cumprindo seu propósito de ajudar a manter as comunidades saudáveis, alimentadas, limpas e seguras, a Univar Solutions está comprometida em ajudar clientes e fornecedores a inovar e se concentrar em Crescer Juntos. Saiba mais em univarsolutions.com .

Sobre a Ingredients + Specialties da Univar Solutions

A Ingredients + Specialties da Univar Solutions oferece os melhores produtos, pessoal e resultados para clientes e fornecedores especializados que buscam potencializar a vida moderna. Ao combinar ciência, inovação e profunda expertise com um portfólio de especialidades líder, ajudamos a encontrar as soluções necessárias para melhorar com segurança as vidas e as comunidades em todo o mundo. Saiba mais em univarsolutions.com .

Declarações e Informações de Previsão

Este comunicado contém "declarações de previsão" de acordo com a lei aplicável em relação a itens financeiros e operacionais relacionados aos negócios da Empresa. As declarações de previsão geralmente podem ser identificadas por palavras como "acredita", "espera", "pode", "irá", "deve", "poderia", "busca", "pretende", "planeja", "estima", "antecipa" ou outros termos comparáveis. Todas as declarações de previsão deste comunicado estão sujeitas a esta advertência.

As declarações de previsão estão sujeitas a riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, muitos dos quais podem estar além do controle da Empresa, podendo fazer com que as expectativas não se concretizem ou, de outra forma, afetar de maneira relevante e adversa os negócios, a situação financeira, os resultados operacionais ou os fluxos de caixa da Empresa. Embora as declarações de previsão sejam baseadas no que a administração acredita ser suposições razoáveis, alertamos que as informações de previsão neste comunicado não são uma garantia de eventos ou resultados futuros, e que os eventos ou resultados reais podem ser substancialmente diferentes daqueles feitos ou sugeridos pelas informações de previsão contidas neste comunicado. Para obter informações adicionais sobre fatores que podem afetar a Empresa, consulte o relatório anual mais recente da Empresa e outros relatórios financeiros, incluindo as informações estabelecidas sob "Fatores de Risco". Todas as declarações de previsão representam a opinião da Empresa apenas na data deste comunicado e não devem ser consideradas como a opinião da Empresa em qualquer data subsequente, e a Empresa não se compromete a atualizar qualquer declaração de previsão, exceto conforme exigido por lei.

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Mídia

Dwayne Roark

+1 331-777-6031

mediarelations@univarsolutions.com

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e9613bbf-6faa-4ef1-89fb-7ffd7585bb0c

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GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9827457)