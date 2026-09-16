Kinaxis avança na visão de orquestração operacional com IA agentiva no Kinexions EMEA 2026

A Kinaxis® Inc. (TSX:KXS), empresa líder global em planejamento e orquestração da cadeia de suprimentos com tecnologia de IA, reunirá alguns dos profissionais mais inovadores do setor na Kinexions EMEA 2026, que ocorrerá entre os dias 26 e 28 de outubro. Com base na visão de orquestração operacional apresentada pela Kinaxis no início deste ano, o evento oferecerá uma visão privilegiada sobre como organizações líderes têm utilizado a inovação em IA e os recursos de agência para auxiliar os executivos da cadeia de suprimentos a tomarem decisões mais assertivas, coordenarem ações em toda a empresa e gerarem resultados mensuráveis.

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Do potencial da IA ao impacto operacional

À medida que as organizações continuam a investir pesadamente em IA, muitas enfrentam dificuldades para transformar inteligência em ação: apenas 12% dos líderes da cadeia de suprimentos se consideram líderes em IA, apesar da ampla implantação de recursos dessa tecnologia. O CEO da Kinaxix, Razat Gaurav e a vice-presidente executiva para a região EMEA, Fabienne Cêtre, abrirão o palco principal com uma análise das forças de mercado que estão remodelando as cadeias de suprimento globais, além de abordar como a orquestração operacional ajuda as organizações a superar essa lacuna ao conectar pessoas, processos, dados e IA em toda a empresa. Essa sessão de abertura será transmitida ao vivo para o mundo inteiro.

A programação do palco principal oferecerá uma visão das tecnologias que estão remodelando a cadeia de suprimentos e de como a IA está evoluindo de uma ferramenta de apoio à tomada de decisões para um parceiro operacional.

Andrew Bell, diretor de Produtos , apresentará os próximos passos da Kinaxis, incluindo a evolução contínua do Maestro e uma análise mais detalhada de como as inovações na orquestração impulsionada por IA ajudarão as equipes da cadeia de suprimentos a responder mais rapidamente e alinhar decisões entre as funções.

, apresentará os próximos passos da Kinaxis, incluindo a evolução contínua do Maestro e uma análise mais detalhada de como as inovações na orquestração impulsionada por IA ajudarão as equipes da cadeia de suprimentos a responder mais rapidamente e alinhar decisões entre as funções. Manik Sharma, chefe de Soluções Agentivas, aprofundará esse tema com uma análise mais detalhada de como as equipes de engenharia de implantação avançada (FDE) estão trabalhando em conjunto com as organizações para levar a IA agente a ambientes empresariais reais e acelerar a geração de valor mensurável.

“As cadeias de suprimentos estão operando em um ambiente em que a velocidade e a complexidade da tomada de decisões mudaram fundamentalmente”, disse Razat Gaurav, CEO da Kinaxis. “A IA está criando uma fronteira inteiramente nova para a cadeia de suprimentos, mas a tecnologia, por si só, não gera valor para os negócios. Na Kinexions North America, apresentamos nossa visão de orquestração operacional para avançar das decisões aos resultados de forma mais integrada. Desde então, temos transformado essa visão em recursos concretos para nossos clientes e parceiros em diferentes mercados. Em Barcelona, mostraremos aos participantes como essa visão está se tornando realidade e o que isso significa para o futuro da cadeia de suprimentos.”

Palestra principal: Desempenho humano em um mundo impulsionado pela IA

O Dr. James Hewitt, cientista especializado em desempenho humano, autor e especialista em desempenho sob pressão, será o palestrante principal. Com base em pesquisas que abrangem desde a Fórmula 1 até empresas listadas na Fortune 500, Hewitt explorará por que o julgamento humano e a confiança se tornam mais importantes à medida que a IA adquire maior autonomia. Esse equilíbrio entre julgamento humano e tecnologia inteligente será o tema central do evento, enquanto a Kinaxis analisará o que um mundo com agentes autônomos cada vez mais atuantes significa para o futuro do setor de cadeia de suprimentos e seus líderes.

Três dias de insights, inovação e comunidade

Os participantes ouvirão líderes globais de empresas como Bosch, Castrol, Coca-Cola Al Ahlia Beverages, Moët Hennessy falarem sobre como lidam com cadeias de suprimento globais complexas, volatilidade e demandas de negócios em constante mudança. O Kinexions EMEA oferecerá demonstrações de produtos, sessões conduzidas por especialistas e bootcamps práticos, que transformarão conceitos em experiências. Dessa forma, os participantes poderão explorar as tecnologias e abordagens que sustentam a visão da Kinaxis para a orquestração operacional. A programação também proporcionará oportunidades de networking com parceiros e colegas do setor, além de um café da manhã dedicado à liderança e à celebração das mulheres que impulsionam o avanço da indústria, o “Women in Supply Chain” (Mulheres na cadeia de suprimentos).

A Kinexions EMEA 2026 será realizada de 26 a 28 de outubro no Grand Hyatt Barcelona.

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As inscrições estão abertas AQUI

Sobre a Kinaxis

A Kinaxis é líder em planejamento e orquestração de cadeias de suprimentos modernas, impulsionando cadeias de suprimentos globais complexas e apoiando as pessoas que as gerenciam. Nossa poderosa plataforma de orquestração de cadeia de suprimentos com IA integrada, Maestro, combina tecnologias e técnicas proprietárias que proporcionam total transparência e agilidade em toda a cadeia de suprimentos — do planejamento estratégico plurianual à entrega da última milha. Marcas globais renomadas confiam em nós para fornecer a agilidade e a previsibilidade necessárias para navegar na volatilidade e nas disrupções atuais. Para mais notícias e informações, acesse kinaxis.com ou nos siga no LinkedIn.

Fonte: Kinaxis Inc.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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