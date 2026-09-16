A Telness Tech passa a se chamar Valdyr, e o Seamless OS se torna a camada de execução nativa de IA para operadoras de telecomunicações

A Valdyr posiciona o sistema operacional como a camada de execução nativa de IA para operadoras de telecomunicações, ou seja, o local onde são executadas as decisões comerciais, e não apenas um sistema de registro que as relata. As ofertas, assinaturas, faturamento, provisionamento, jornadas do cliente e integrações são executadas em um único local. Os processos de telecomunicações são construídos como fluxos de trabalho automatizados, não como um desenvolvimento personalizado. A IA é aplicada às operações comerciais e de atendimento ao cliente dentro da plataforma, não sendo vendida como um produto separado.

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Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20260915380393/pt/

Telness Tech is rebranding and becoming Valdyr

A plataforma oferece suporte a operadoras nos Estados Unidos, na Europa e em outros países. Entre as últimas adições, estão a Telia, operadora tradicional dos países nórdicos, e a Truecaller, empresa especializada em identificar chamadas.

“Operamos um sistema nas mesmas plataformas legadas que todo mundo usa e desenvolvemos nossa própria solução para superá-las, criando o Seamless OS”, disse Martina Klingvall, fundadora e CEO da Valdyr. “Tornar uma operadora nativa em IA não é um recurso que você compra, mas um modelo operacional. Nossa ambição é migrar as operadoras em operação para esse modelo sem um programa de três anos, para que mudar o negócio seja tão fácil quanto lançar um novo.”

A migração é tratada como parte integrante do produto, não como um projeto de consultoria. As ofertas, os usuários, as assinaturas, a faturação e as integrações são transferidos de sistema em sistema, com verificações de prontidão e um estado visível da transição. Isso permite que os operadores efetuem a modernização por etapas, mantendo clientes, dados e marca inalterados.

“A Telness Tech recebeu esse nome por causa de nossa origem. A Valdyr recebeu esse nome pelo que permanece quando a antiga infraestrutura tecnológica é eliminada”, disse Sebastian Stecki, CMO da Valdyr. “À medida que trabalhamos cada vez mais com operadoras maiores, lançamentos individuais não são o maior obstáculo. Elas administram grandes negócios com sistemas e processos legados, transformando cada mudança comercial em uma complexa série de projetos técnicos, e a execução nativa em IA é o que finalmente elimina esse custo.”

A marca Valdyr entra em vigor imediatamente no site, nas interfaces dos produtos e nas comunicações da empresa. O sistema operacional Seamless OS manterá seu nome, plano e ritmo de lançamentos. Os contratos, contatos e integrações existentes não serão afetados.

Mais informações estão disponíveis em www.valdyr.tech.

Sobre a Valdyr

A Valdyr, anteriormente conhecida como Telness Tech, é uma empresa internacional de tecnologia que desenvolveu o sistema operacional Seamless OS, uma camada de execução nativa em IA que permite que as operadoras de telecomunicações gerenciem e melhorem seus serviços móveis por meio da automação de fluxos de trabalho e da IA, sem depender de projetos de desenvolvimento. Desenvolvido originalmente pela Telness, operadora sueca com uma das melhores avaliações na Europa e referência em eficiência operacional no setor, o Seamless OS é utilizado por operadoras nos Estados Unidos, Europa e outras regiões. Fundada em 2022, a Valdyr tem sua sede em Estocolmo, na Suécia.

Multimídia

Imagem disponível mediante solicitação: a Telness Tech mudou seu nome para Valdyr. O nome e o plano de desenvolvimento da plataforma da empresa, o Seamless OS, permanecem inalterados. (Imagem: Valdyr)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260915380393/pt/

Sebastian Stecki

CMO, Valdyr

+46 73 958 40 86

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sebastian@valdyr.tech