A Filigran fecha parceria com a SEK para levar inteligência de ameaças gerenciada à América Latina

A Filigran, empresa europeia de gestão de ameaças de código aberto, anunciou hoje uma parceria com a SEK, uma das maiores provedoras de segurança cibernética da América Latina. A SEK construirá inteligência verificada por analistas e validação de exposição relacionadas aos serviços de segurança gerenciados que opera para empresas no Brasil, na Argentina, no Chile, na Colômbia e no Peru.

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A OpenCTI fornece a camada de inteligência, alimentando o contexto de ameaça nos fluxos de trabalho do SOC (centro de operações de segurança) que os analistas da SEK já operam, ao invés de adicionar outra fila para triagem. A OpenAEV lida com a segunda metade: testa se as exposições que um cliente identificou podem mesmo ser exploradas.

A pesquisa global da Filigran, Estado da gestão de ameaças, descobriu que somente 38% das organizações usam inteligência de ameaças dentro de um processo de validação contínuo e automatizado, e 97% têm dificuldade de determinar se as exposições identificadas podem ser genuinamente exploradas.

"As organizações na América Latina não precisam de mais dados sobre ameaças. Elas precisam de inteligência de ameaça incorporada nos serviços de segurança dos quais já dependem", afirmou Miguel Llerena, diretor regional da Filigran para a América Latina. "A SEK nos dá alcance regional através de um único parceiro estratégico, com a expertise para transformar inteligência em ação".

"Esta parceria com a Filigran nos permite levar aos nossos clientes o contexto de ameaças de que eles realmente precisam para entender os adversários que operam na América Latina", afirmou Omar Fuentes, gerente global de inteligência de ameaças da SEK. "Fornecer o contexto correto e priorizar o que importa é o que permite que os clientes gerenciem sua exposição e respondam aos incidentes de forma mais rápida e melhor".

A Filigran estará em exposição no Mind The Sec 2026 de 15 a 17 de setembro, no estande S03, em São Paulo, com demonstrações ao vivo de toda a plataforma XTM.

Sobre a Filigran

A Filigran, empresa de segurança cibernética fundada em 2022, oferece soluções de código aberto impulsionadas por IA que abrangem gestão de inteligência de ameaça de ponta a ponta, simulação de ataques e validação de posturas de segurança. Suas plataformas são confiadas por mais de 6.000 organizações em todo o mundo. Saiba mais: Website – Blog – LinkedIn

Sobre a SEK

A SEK (Security Ecosystem Knowledge) fortalece a resiliência cibernética na América Latina, combinando mais de 25 anos de expertise, mais de 900 profissionais, inteligência regional e a Nautilus impulsionada por IA para transformar riscos em decisões.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20260915022915/pt/

Assessoria de imprensa

Treble

McKenzie Covell

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filigran@treblepr.com