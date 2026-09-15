Empresário alagoano percorre 600 cidades e lança plataforma

Jorge Regis, empresário nascido em Alagoas, completou duas expedições que totalizaram a visita a 600 municípios brasileiros. A primeira, denominada Expedição Varejo, percorreu 500 cidades em um Fiat 500 adesivado; a segunda, realizada em uma Kombi motorhome, alcançou mais 100 localidades, com o empreendedor dormindo no veículo para chegar a áreas fora dos roteiros convencionais. As viagens foram realizadas ao longo dos últimos anos, antes da consolidação de iniciativas digitais de conexão regional.

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O objetivo inicial das expedições era comercializar sistemas de gestão para pequenos comerciantes. Contudo, ao conversar com proprietários de estabelecimentos locais, Regis registrou relatos recorrentes sobre dificuldades de acesso a serviços essenciais, como saúde, educação e oportunidades de renda. Entre os casos citados, destacou-se a mãe que aguardava até a segunda?feira para levar o filho ao médico, o senhor que diluía comprimidos para que o medicamento durasse o mês inteiro e a jovem que abandonou o curso universitário por falta de recursos para mensalidade e deslocamento.

Essas observações levaram o empresário a concluir que a principal barreira não era a falta de vontade ou de iniciativa, mas a ausência de infraestrutura e de oferta de serviços nas regiões afastadas dos grandes centros. A partir desse diagnóstico, Regis desenvolveu a ideia de criar uma solução digital capaz de conectar moradores de áreas remotas a oportunidades já disponíveis nas cidades maiores.

O resultado foi a plataforma Brasil Conectado, que agrega informações sobre serviços de saúde, cursos de educação, vagas de emprego e demais recursos úteis para a população de pequenas cidades. A ferramenta funciona por meio de aplicativo móvel, permitindo que usuários acessem conteúdos e serviços sem precisar deslocar?se até capitais.

Em entrevista, o fundador afirmou que o projeto não pretende mudar a localização das pessoas, mas ampliar o leque de opções que elas podem acessar a partir de onde vivem. A iniciativa busca, assim, reduzir a desigualdade de acesso a serviços públicos e privados, contribuindo para a inclusão digital e social de comunidades tradicionalmente marginalizadas.

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Até o momento, a plataforma tem sido adotada por comerciantes e organizações locais em diversas regiões, embora os números exatos de usuários ainda não tenham sido divulgados. O caso de Jorge Regis ilustra como a observação de campo pode gerar soluções tecnológicas voltadas para a melhoria de condições de vida em áreas de baixa densidade populacional.