LOC X capta R$ 1,5 milhão em crédito estruturado com FGI

A LOC X, empresa que atua há 10 anos no mercado imobiliário corporativo, captou R$ 1,5 milhão em uma operação de crédito estruturado com assessoria da BuyCo, companhia especializada em valuation, M&A e estruturação financeira para pequenas e médias empresas.

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A operação foi estruturada com prazo total de 48 meses e seis meses de carência. O crédito teve como objetivo apoiar a expansão da LOC X, fortalecer sua capacidade de investimento e sustentar o desenvolvimento de novos negócios e serviços dentro da operação.

A modalidade utilizada foi o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), com 80% da operação garantidos pelo fundo e os 20% restantes complementados por investimento como garantia. A estrutura permitiu viabilizar o acesso ao capital necessário sem exigir da empresa uma composição excessiva de garantias.

A LOC X surgiu a partir da experiência da Francisca Imóveis, empresa tradicional fundada pelo pai de Marcos Silva. Ao longo de sua trajetória, a companhia desenvolveu uma carteira de grandes clientes por meio de relacionamentos, indicações e um modelo de atuação voltado à geração de resultados no mercado imobiliário corporativo.

Atualmente, a empresa possui uma operação diversificada, com receitas provenientes de renegociação de contratos, expansão, mensalidades do sistema Lock XRE, administração de aluguéis, Professional Service e Recover Audit. Esse modelo amplia as possibilidades de atuação da companhia e reforça a importância de capital para sustentar novas frentes de crescimento.

Para acompanhar a evolução da operação, a LOC X buscava uma alternativa de crédito para empresa que permitisse avançar em sua estratégia de expansão. Segundo a BuyCo, a estruturação da operação considerou a necessidade de capital, o prazo de pagamento, a capacidade de geração de caixa e o momento de crescimento da companhia.

De acordo com Rafaela Rossi, CBO da BuyCo, operações de crédito estruturado para empresas em crescimento devem considerar mais do que o valor aprovado.

“Uma operação de crédito bem estruturada precisa estar conectada aos objetivos da empresa, ao ciclo de caixa e à capacidade de pagamento. Quando prazo, carência e garantias são definidos de acordo com a realidade do negócio, o crédito pode apoiar planos de expansão sem comprometer a continuidade da operação”, afirma.

O recurso proporcionou à LOC X liquidez para avançar em novas frentes de negócio. A estrutura com seis meses de carência também permitiu que a empresa tivesse fôlego financeiro para fortalecer sua operação, desenvolver novos serviços e preparar a companhia para uma nova etapa de expansão.

Para pequenas e médias empresas, o acesso a crédito pode ser utilizado para diferentes finalidades, como expansão comercial, investimento em estrutura, tecnologia, capital de giro, desenvolvimento de novos produtos ou serviços e alongamento de passivos. No entanto, a definição da modalidade adequada depende da análise da situação financeira da companhia, das garantias disponíveis, do prazo de pagamento e da finalidade dos recursos.

No caso da LOC X, a solução financeira foi construída a partir de uma análise da realidade operacional da empresa. O objetivo foi conciliar acesso a capital, prazo adequado, preservação de liquidez e capacidade de pagamento, com foco no crescimento sustentável da operação.

Rafaela complementa que a estruturação de crédito exige uma leitura integrada da empresa.

“Antes de buscar crédito, é necessário entender para que o recurso será utilizado, qual é o impacto esperado no negócio e como a empresa pretende honrar a operação ao longo do tempo. Esse diagnóstico ajuda a evitar decisões baseadas apenas na necessidade imediata de capital”, ressalta.

A operação da LOC X demonstra como soluções de crédito estruturado podem apoiar empresas que buscam expandir suas atividades, desenvolver novos serviços e sustentar uma nova etapa de crescimento. Nesse tipo de processo, a combinação entre análise financeira, definição da modalidade de crédito, estrutura de garantias e negociação de prazo pode influenciar diretamente a efetividade da operação.

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