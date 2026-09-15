China Eastern Airlines Lança Aplicativo Internacional 2.0 com Serviços de Viagens Digitais Aprimorados

XANGAI, Sept. 15, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- A China Eastern Airlines (CEAir) lançou recentemente a versão 2.0 do seu aplicativo internacional, agora disponível na App Store e no Google Play, oferecendo aos viajantes globais uma experiência de viagem digital mais tranquila e conveniente por meio de atualizações abrangentes da sua tecnologia subjacente, experiência do usuário e design de interface.

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Projetada com base nas necessidades práticas dos viajantes internacionais, a nova versão incorpora atualizações nas principais etapas da experiência de viagem, desde a busca e reserva de voos até a seleção de assentos e o gerenciamento de itinerários.

O processo de busca e reserva de voos foi simplificado, tornando mais fácil para os viajantes buscar, selecionar e reservar seus voos.

Para voos internacionais de longa distância, o recurso de seleção de assentos atualizado oferece uma visão mais clara dos layouts da cabine, do espaçamento e da disponibilidade dos assentos, para que os viajantes possam fazer escolhas mais informadas.

Um Centro de viagens redesenhado consolida automaticamente as viagens futuras e anteriores, possibilitando que os passageiros acompanhem os seus itinerários de forma mais eficiente.

Informações importantes do voo, incluindo horários de partida e chegada, notificações de atrasos, terminais e portões de embarque, são exibidas com mais destaque para acesso rápido.

A companhia aérea disse que continuará a aprimorar a experiência do usuário em todos os seus serviços de viagem e a introduzir mais opções de pagamento preferenciais internacionais e locais para aprimorar ainda mais os serviços digitais para os viajantes de todo o mundo.

Empresa: China Eastern Airlines

Website: http://www.ceair.com/

Contato: Caowei

Email: ceapr@ceair.com

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Cidade: Xangai

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 9827716)